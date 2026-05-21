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Caen 3 ‘cocineros’ mexicanos en el mayor narcolaboratorio de metanfetamina descubierto en Nigeria

La operación reveló un sindicato transnacional nigeriano-mexicano con químicos valuados en 362 millones de dólares

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Nigeria desarticuló el mayor laboratorio clandestino de metanfetamina en su historia y arrestó a tres ciudadanos mexicanos que operaban como "cocineros". (X/ @MedicalworldNig)
Nigeria desarticuló el mayor laboratorio clandestino de metanfetamina en su historia y arrestó a tres ciudadanos mexicanos que operaban como "cocineros". (X/ @MedicalworldNig)

Tres ciudadanos mexicanos fueron detenidos el pasado sábado 16 de mayo en el mayor narcolaboratorio de metanfetamina hallado en la historia de Nigeria, en una operación que reveló la expansión de los cárteles mexicanos hacia África para producir droga con destino a Europa y Medio Oriente.

El operativo, ejecutado por la Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria (NDLEA) en los estados de Ogun y Lagos en un lapso de 48 horas, derivó en 10 detenciones, el decomiso de 2,419 kilogramos de metanfetamina y la desarticulación de un sindicato transnacional nigeriano-mexicano valuado en 362 millones de dólares.

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Los tres mexicanos detenidos fueron identificados como Nemecto Martínez Félix, de 46 años; Jesús López Valles, de 40; y Juan Carlos Torrero, de 51.

La Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria desmanteló el mayor laboratorio de metanfetamina descubierto en el país y detuvo a diez personas. (X/@Rise_Forge)
La Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria desmanteló el mayor laboratorio de metanfetamina descubierto en el país y detuvo a diez personas. (X/@Rise_Forge)

La NDLEA los describió como “expertos técnicos” trasladados a Nigeria con el propósito específico de instalar y operar el laboratorio, según informó el presidente de la agencia, el brigadier general Mohamed Buba Marwa, en una conferencia de prensa en Abuja.

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El laboratorio estaba oculto en el bosque de Abidagba, en el municipio de Ijebu East, estado de Ogun, al suroeste de Nigeria, dentro de una granja remota operada por la organización criminal conocida como Anochili Innocent Drug Trafficking Organization (DTO).

Los agentes tomaron a los sospechosos “completamente desprevenidos” mientras procesaban sustancias ilícitas. S

La NDLEA localiza al capo en una residencia de lujo en Lagos

De forma simultánea al operativo en el bosque, otro equipo de la Unidad de Operaciones Especiales irrumpió en la residencia del presunto líder del cártel, Anochili Innocent, ubicada en el número 8 de la calle Tafawa Balewa, en el fraccionamiento Golf Estate, Lakowe, en la zona de Lekki, Lagos. Ahí fue detenido y se recuperaron los pasaportes y celulares de los tres mexicanos.

Tres mexicanos identificados como "expertos técnicos" fueron arrestados en Nigeria tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio industrial oculto en un bosque del estado de Ogun. (X/@BAD91BANG)

“El capo fue acorralado y arrestado. Un registro exhaustivo de sus instalaciones permitió recuperar los pasaportes internacionales y los teléfonos de los tres cocineros mexicanos detenidos, vinculándolo directamente con la importación y gestión de los criminales extranjeros”, dijo Marwa en el comunicado de la agencia.

Las operaciones de seguimiento, realizadas el lunes 18 de mayo, llevaron a los agentes a otra propiedad del capo en Mayfair Estate, Lakowe, donde fue detenido Kingsley Orike Omonughwa, de 44 años. Posteriormente, los agentes allanaron la vivienda de otro miembro del sindicato, Emeka Nwobum, que funcionaba como bodega estratégica de la red.

Marwa advirtió sobre la magnitud de lo que operaba en territorio nigeriano. “Esta cadena no solo traficaba con drogas; estaban fabricando activamente cantidades industriales de sustancias ilícitas altamente letales justo en nuestro territorio, amenazando la seguridad nacional y la salud pública de Nigeria", declaró el jefe de la NDLEA.

Marwa, por su parte, advirtió que los grupos criminales han comenzado a reclutar especialistas de América Latina para instalar laboratorios en zonas rurales de Nigeria.

Los cárteles mexicanos en África

Ilustración de manos con logos de CJNG y Cártel de Sinaloa colocando matraces de metanfetamina sobre un mapa de África, con policías arrestando figuras.
Una ilustración conceptual muestra los cárteles de Sinaloa y CJNG estableciendo laboratorios de metanfetamina en varias regiones de África, mientras la policía africana realiza arrestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo en Nigeria coincidió con una advertencia ante el Congreso de Estados Unidos del general Dagvin Anderson, comandante del Comando de África (AFRICOM), quien alertó sobre la presencia creciente de organizaciones criminales mexicanas en el continente africano.

Anderson declaró ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que, en los últimos 14 a 18 meses, miembros de cárteles mexicanos fueron identificados en 11 de los 12 laboratorios de drogas intervenidos en África.

“Tanto el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como el Cártel de Sinaloa han establecido laboratorios de producción de metanfetamina en África para explotar un mercado en expansión en regiones permisivas", declaró Anderson ante el Congreso.

Anderson precisó que en el mayor laboratorio de drogas desmantelado en Sudáfrica había miembros del Cártel de Sinaloa presentes en las instalaciones.

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