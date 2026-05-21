México

Kunno respaldó a Christian Nodal y su rol como padre con Inti

El creador de contenido defendió al intérprete sonorense ante las críticas por las recientes polémicas con su hija Inti

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Kunno
El creador de contenido defendió al intérprete sonorense ante las críticas por la polémica con su hija Inti. (Captura de pantalla TikTok / @nodal)

Kunno aseguró que Christian Nodal ha sido un padre que participa “en lo que puede” con su hija Inti, y que él mismo lo ha apoyado durante los momentos difíciles que atraviesa el cantante sonorense. Las declaraciones del influencer mexicano se dieron en el marco de una conversación en la que también habló de su amistad con Ángela Aguilar.

“La niña no tiene absolutamente nada que ver con los problemas de todos. Osea, creo que aquí todos, osea, no tenemos una familia perfecta, entonces nos toca simplemente ser lo mejor que podamos”, expresó.

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El creador de contenido fue directo al referirse a la paternidad del intérprete de “Adiós amor”: “En cuanto a Christian y todo lo que yo he dicho en varias ocasiones de él como padre, es que al menos cuando lo ha demostrado, pues ha sido el partícipe en lo que puede”.

Ángela Aguilar
Kunno también se refirió al complicado momento que atraviesa el cantante tras renunciar al nombre artístico "El Forajido" y aseguró que su forma de apoyarlo es haciéndolo reír. (@kunno)

El creador de contenido también se pronunció sobre las críticas que circularon en redes sociales respecto al diseño de la recámara de Inti, a quien Nodal habría puesto una cama de adultos. Ante eso, el influencer respondió sin rodeos: “Si alguien la sabe hacer mejor, que por favor nos invite. Siempre se aceptan colaboraciones para diseños y todo. Yo feliz de pasarle mis medidas”.

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Apoya al cantante en medio de la polémica por su cambio de nombre

Sobre el momento que vive Christian Nodal tras verse obligado a renunciar al nombre artístico “El Forajido”, Kunno reconoció que se trata de una situación complicada para el cantante: “Al final de cuentas es un tema difícil. Es como si a mí me dices: papi Kunno, quítate el Kunno. O sea, entonces es algo difícil y lo único que podemos hacer es apoyar”.

El influencer detalló de qué manera ha estado presente para su amigo: “A Christian ahorita con todo lo que está pasando lo he apoyado muchísimo en lo que puedo, que es haciéndolo reír y apoyando su proyecto musical”.

Ángela Aguilar
El influencer se pronunció sobre las críticas que circularon en redes sociales respecto al diseño de la recámara de Inti, a quien Nodal habría puesto una cama de adultos. (Captura de pantalla @Kunno)

Al ser cuestionado sobre si nadie lo había alejado del círculo cercano de la pareja, fue categórico: “No, nadie me corrió. Yo también tenía trabajo y todo, feliz de convivir con ellos”.

Cabe recordar que hace unas semanas, en medio de la polémica por una supuesta separación entre los cantantes, Kunno reapareció con ellos en un viaje privado. Fue el influencer quien disipó las especulaciones al compartir, en sus historias y en TikTok, fotografías donde aparece con la pareja. En la primera imagen, Nodal y Aguilar se abrazan a contraluz durante un atardecer en lo que parece ser una pista de aterrizaje. Kunno acompañó la imagen con la frase “mis papis” y un emoji de corazón rojo.

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