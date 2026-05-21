Concierto de iKON en México: precios oficiales, mapa y beneficios para ver al grupo de K-pop

iKON anunció su gira mundial FOUREVER. (iKON)

iKON regresará a México el 27 de agosto de 2026 en La Maraka, Ciudad de México, como parte de su gira FOUREVER World Tour, lo que ya emociona a sus fans.

El grupo surcoreano debutó en 2015 y actualmente está conformado por seis miembros: Jay, Song, Bobby, DK, Ju-ne y Chan. Desde 2023 trabajan bajo el sello 143 Entertainment. Su discografía incluye cinco álbumes de estudio con éxitos como “Love Scenario”, “My Type” y “Dumb & Dumber”, y han vendido más de 280,000 álbumes físicos y superado el millón de discos digitales.

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La gira FOUREVER arrancó en Seúl los días 16 y 17 de mayo de 2026 y recorre al menos 12 ciudades en cuatro continentes: Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica.

Fecha y precios

Beneficios. (Captura de pantalla)

La venta general abre este 22 de mayo a las 12:00 hrs. a través del sistema de Superboletos (www.superboletos.com).

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Hay cinco zonas disponibles y los precios son los siguientes (no incluyen cargo por servicio):

LOVE: $4,500 MXN

BFF: $3,750 MXN

VIP (Second Floor): $2,500 MXN

BLING: $1,900 MXN

VIP 2 (Second Floor): $900 MXN

El mapa del recinto ubica el escenario al frente. Las zonas LOVE y BFF son las más próximas; BLING queda detrás de ambas. Las zonas VIP y VIP 2 se encuentran en el segundo piso.

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Beneficios por zona

Mapa y precios oficiales.

Cada categoría incluye un paquete de beneficios distinto:

LOVE ($4,500 MXN): hi-touch, photo 1:5:4, soundcheck, early access, photocard y participación en rifa de 15 polaroids firmadas.

BFF ($3,750 MXN): hi-touch, soundcheck, early access, photocard y rifa de special photos (fotografía 1:4 con los artistas el día del show, 10 ganadores).

BLING ($1,900 MXN): soundcheck, early access, photocard y rifa de pósters y photobooks firmados para 130 personas.

VIP Second Floor ($2,500 MXN): soundcheck, photocard, vista privilegiada y asientos asignados.

VIP 2 Second Floor ($900 MXN): photocard y asientos no asignados.

Las rifas de polaroids (15), pósters (80) y photobooks (50) autografiados se realizan de manera aleatoria días antes del evento. Los ganadores se anuncian en las redes oficiales de la producción.

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Quienes compren su boleto en taquilla o puntos de venta autorizados deben llenar un formulario de registro que se compartirá en redes para participar en la rifa correspondiente a su tipo de boleto.

Setlist de iKON

Las canciones que la agrupación de K-pop están cantando en Corea del Sur y que podrían sonar en México son las siguientes:

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Ah Yeah

Solos

You (Chan) Angel / Obey (Jay) Hercules! / Harmless (Bobby) Fighting / It’s Call (Song)

VCR

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Wait For Me Long Time No See My Type Welcome Back Airplane Goodbye Road Jerk Driving Slowly New Song

MC

Love Scenario Killing Me Freedom Dumb & Dumber Rhythm Ta

Encore

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But You What’s Wrong? Just Another Boy B-Day My Type Don’t Let Me Know Rubber Band Tantara Sinosijak Fighting Freedom B-Day Just Another Boy Ah Yeah Dragon Dumb & Dumber Bling Bling What’s Wrong? Rhythm Ta Tantara Bling Bling Sinosijak Dragon

La última visita de iKON a México fue en agosto de 2023

iKON anunció su gira mundial FOUREVER. (iKON)

iKON visitó México por primera vez en el KAMP Fest CDMX de agosto de 2023. Durante esa presentación, miles de asistentes corearon “Love Scenario” de principio a fin, lo que provocó reacciones visibles de asombro en los integrantes, en particular de Bobby.

El setlist incluyó “Tantara”, “Sinosijak”, “At Ease”, “U”, “Bling Bling”, “Rhythm Ta” y “B-DAY”.

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Cabe apuntar que esta vez no estará Ju-ne debido a que actualmente se encuentra en el servicio militar.