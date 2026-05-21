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Estas son todas las finales de Liga MX que Pumas ha disputado

El Club Universidad Nacional busca romper una sequía de 15 años sin títulos al enfrentar a Cruz Azul en la final del Clausura 2026

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Pumas UNAM consolida su legado en la Liga MX con 15 finales disputadas hasta el Clausura 2026, reflejo de la identidad forjada en la cantera y el espíritu universitario. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)
Pumas UNAM consolida su legado en la Liga MX con 15 finales disputadas hasta el Clausura 2026, reflejo de la identidad forjada en la cantera y el espíritu universitario. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

A lo largo de su historia, Pumas UNAM ha construido una reputación de equipo competitivo, histórico y forjador de grandes momentos en la Liga MX.

El conjunto universitario no sólo ha sido protagonista habitual en las fases decisivas, sino que ha dejado una huella imborrable en la memoria de los aficionados gracias a sus múltiples apariciones en finales y a la pasión de su afición.

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Pumas vivirá una final más de la Liga MX al derrotar a Pachuca para enfrentarse a Cruz Azul. REUTERS/Henry Romero
Pumas vivirá una final más de la Liga MX al derrotar a Pachuca para enfrentarse a Cruz Azul. REUTERS/Henry Romero

Hasta el Clausura 2026, los auriazules han disputado un total de 15 finales de Liga MX, alternando alegrías y desilusiones, pero siempre mostrando una identidad forjada en la cantera y con espíritu universitario.

Finales ganadas: Los siete títulos de Pumas en la Liga MX

Las estrellas en el escudo de Pumas son reflejo del esfuerzo colectivo y del surgimiento de figuras legendarias como Hugo Sánchez y Darío Verón. Cada campeonato ha marcado una etapa de éxito y consolidación institucional:

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  • 1976-77: Primer título tras vencer a Leones Negros, estableciendo a Pumas en el mapa.
  • 1980-81: Victoria ante Cruz Azul, confirmando el crecimiento del club en la máxima categoría.
  • 1990-91: Triunfo ante América gracias al gol de visitante, con una generación de leyenda.
  • Clausura 2004: Consagración en penales frente a Chivas, en una de las finales más dramáticas del futbol mexicano.
  • Apertura 2004: Bicampeonato tras superar a Monterrey, hito histórico para la institución.
  • Clausura 2009: Título logrado ante Pachuca en tiempo extra, con gol decisivo de Pablo Barrera en la agonía.
  • Clausura 2011: Último campeonato tras vencer a Morelia, reafirmando la mística de Ciudad Universitaria.
El séptimo título de Pumas en el Clausura 2011 reafirmó la mística de Ciudad Universitaria y su legado histórico en la Liga MX. (Foto: archivo)
El séptimo título de Pumas en el Clausura 2011 reafirmó la mística de Ciudad Universitaria y su legado histórico en la Liga MX. (Foto: archivo)

Estas victorias impulsaron el prestigio del Club Universidad Nacional y consolidaron su legado entre los grandes del futbol mexicano.

Finales perdidas: tropiezos que fortalecieron el carácter auriazul

Las derrotas en finales también forman parte de la identidad de Pumas. Cada revés ha dejado enseñanzas y ha reforzado el carácter del equipo:

  • 1977-78: Caída frente a Tigres, en una serie que comenzó a forjar ideales que prevalecen en el club.
  • 1978-79: Derrota ante Cruz Azul, en el inicio de una rivalidad que se convertiría en el Clásico de la Obsesión.
  • 1984-85 y 1987-88: Dos finales perdidas contra América, intensificando el Clásico Capitalino.
  • Apertura 2007: Atlante impidió un nuevo título auriazul.
  • Apertura 2015: Tigres se impuso en penales en una serie histórica que mostró el espiritú universitario en su máximo esplendor.
  • Guardianes 2020: León frenó las aspiraciones de un equipo joven y competitivo.
final Tigres vs Pumas 2015 (Foto: Cuartoscuro)
Tigres volvió a ser verdugo de Pumas en el Apertura 2015, imponiéndose en penales en una final histórica que mostró el máximo nivel de espíritu universitario. (Foto: Cuartoscuro)

Así, cada tropiezo ha servido de motivación para buscar nuevas glorias y mantener vivo el espiritú de la institución.

El presente universitario: la oportunidad de usumar la octava estrella

Pumas disputa su final número 15 este Clausura 2026, una cifra que refleja la constancia del club en la élite. Para el plantel actual, la serie representa además la posibilidad de romper una sequía de 15 años y sumar la octava estrella.

Pumas afronta su final número 15 en el Clausura 2026 con la ilusión de sumar la octava estrella. REUTERS/Eloisa Sanchez
Pumas afronta su final número 15 en el Clausura 2026 con la ilusión de sumar la octava estrella. REUTERS/Eloisa Sanchez

La historia de Pumas en finales es ejemplo de perseverancia y pasión universitaria. Cada nueva oportunidad es una invitación a alimentar el legado y a soñar con más títulos para una de las instituciones más emblemáticas de México.

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