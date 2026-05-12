México

Rentas en Monterrey desde 15 mil pesos: las mejores colonias con precios bajos para vivir

La oferta permite elegir entre ubicaciones con acceso a escuelas, vialidades y hospitales

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Mano sosteniendo una lupa digital con la ilustración de una casa, superpuesta a un paisaje urbano de Monterrey con rascacielos modernos y montañas al fondo.
La demanda de viviendas en renta por menos de 15,000 pesos mexicanos mensuales en Monterrey ha incrementado la competencia por los espacios mejor ubicados, haciendo que este monto represente el límite inferior en las colonias más solicitadas del mercado local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscar vivienda en Monterrey, Nuevo León, con un presupuesto de 15,000 pesos mexicanos mensuales aún es una alternativa en uno de los mercados inmobiliarios más competitivos del país.

La ciudad mantiene una oferta dinámica de departamentos y casas en renta, con ubicaciones estratégicas, acceso a servicios y superficies compactas pero funcionales, de acuerdo con la comparativa de datos de plataformas inmobiliarias.

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El segmento de rentas de hasta 15,000 pesos mexicanos refleja la diversidad de quienes eligen Monterrey para vivir.

La tendencia demográfica de la ciudad de Monterrey muestra crecimiento, con más de un millón de habitantes reportados en el último censo más completo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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Una casa en miniatura de color beige con techo marrón está sobre papeles viejos, rodeada de varias llaves metálicas y monedas plateadas esparcidas.
De acuerdo con el INEGI, Monterrey mantiene hogares compactos pero funcionales, alineados con la demanda de viviendas bien ubicadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las zonas con mayor oferta de renta de hasta 15,000 pesos mexicanos en Monterrey

Inmuebles24, Lamudi y Century 21 México concentran la mayor oferta de vivienda en renta de departamentos de hasta 15,000 pesos mexicanos mensuales en colonias como Mitras Centro, Valle Verde, Del Paseo Residencial, Cumbres, San Jerónimo, Colinas de San Jerónimo, Mitras Norte y Vista Hermosa, de las cuales, en las más demandadas, 15,000 pesos mexicanos suelen ser el límite del monto inferior.

El análisis de las plataformas coincide en que los factores más buscados son la ubicación y servicios.

Las colonias más demandadas son las que cuentan con conectividad vial, cercanía a centros comerciales y acceso inmediato a escuelas y hospitales.

Por lo general, las viviendas disponibles para rentas con estas condiciones son departamentos compactos.

Interior de una habitación con techo de madera inclinada, cama tipo loft con escalera, dos sillones, mesa de centro de tronco, alfombra y ventana al jardín
En zonas como Mitras Centro, Cumbres y San Jerónimo, la oferta de departamentos y casas refleja la conexión directa con vialidades principales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características de la vivienda en Nuevo León

El contexto habitacional de Nuevo León, específicamente en el Municipio de Monterrey y la Zona Metropolitana, refleja la tendencia nacional de crecimiento y diversificación de la vivienda.

De acuerdo con datos del INEGI, en 2020 se contabilizaron más de 1 millón 600 mil viviendas particulares habitadas en Nuevo León.

En el municipio de Monterrey, 29.8% de las viviendas tienen seis cuartos o más, 24.1% cuentan con cuatro cuartos, 36.9% con dos dormitorios y 31.1% con tres dormitorios. Esta configuración responde a una demanda de espacios amplios.

Monterrey: población joven y hogares compactos impulsan la demanda de vivienda

En 2020, la población de Monterrey alcanzó más de 1 millón de habitantes, con un crecimiento de solo 0.66% respecto a 2010.

La distribución demográfica es equilibrada, de acuerdo con los datos del INEGI, con 50.6% mujeres y 49.4% hombres.

Sala de estar luminosa con sofá, plantas y ventanales. Una laptop sobre la mesa de centro muestra una plataforma de reservas. A la derecha, una maleta abierta con ropa.
La alta proporción de población joven en Monterrey explican la demanda sostenida de departamentos y casas de dos o tres recámaras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los grupos de edad de 20 a 24 años, 25 a 29 años y 15 a 19 años representan en conjunto el 23.7% de la población, lo que impulsa la demanda de vivienda para jóvenes y familias pequeñas.

La configuración de los hogares crea demanda en la renta de departamentos y casas de dos o tres recámaras, que concentran la mayor parte de la oferta disponible.

Movilidad urbana en Monterrey

La movilidad urbana también influye en la decisión de dónde rentar. En 2020, el tiempo promedio de traslado laboral fue de más de media hora.

Más de la mayoría de los habitantes reportó utilizar vehículo particular como principal medio de transporte laboral, mientras que para trayectos escolares, el 41.9% también eligió automóvil o camioneta.

Esta preferencia por el vehículo particular se refleja en la demanda de viviendas con estacionamiento y fácil acceso a vialidades.

Un flat es un modelo de vivienda en el que todos los espacios se encuentran ubicados en una misma planta, sin divisiones por pisos o niveles adicionales.
La preferencia por el vehículo particular como principal medio de transporte laboral y escolar influye en la demanda de viviendas con cochera o estacionamiento propio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al comparar las opciones de diferentes plataformas de servicios inmobiliarios en México, se observa que las mejores zonas para rentar con 15,000 pesos mexicanos mensuales se localizan en colonias con servicios completos, conectividad y variedad de inmuebles, aunque estas suelen ser las disponibles en el rango de menor costo en todo el catálogo disponible.

El inventario disponible responde tanto a la demanda de jóvenes profesionistas como de familias, en un entorno urbano con crecimiento latente, de acuerdo con los datos del parque habitacional total y demográfico del INEGI.

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