¿Ángela Aguilar busca convivir con Inti? Kunno sale en defensa de su amiga: “Es una persona llena de amor”

Kunno salió en defensa de Christian Nodal ante los cuestionamientos sobre su rol paterno y aseguró que el cantante ha demostrado su participación en la crianza de Inti en las ocasiones que ha podido. (@papikunno)

Una vez más Kunno salió a defender a sus amigos Ángela Aguilar y a Christian Nodal ante la prensa luego de que los reporteros lo cuestionaron sobre la polémica en torno a la pequeña Inti, la hija que el sonorense tiene con Cazzu, y sobre la convivencia que podría haberse dado con la niña hace algunos días.

Ante la pregunta de si Ángela buscaría acercarse a Inti, Kunno fue directo: “Ángela es una persona llena de amor”, y aseguró hablar desde su experiencia personal con ella. “Ella no tiene ningún problema con absolutamente nadie, como lo he dicho desde el inicio. Ella es una niña feliz”, agregó el creador de contenido.

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Kunno defiende a Ángela Aguilar: “Siempre he estado para ella de la manera más real posible”

El influencer defendió a Ángela Aguilar de las críticas sobre su vínculo con Inti, la hija de Christian Nodal y Cazzu, y también respaldó al cantante sonorense ante el polémico rediseño de su nombre artístico. (Captura de pantalla @Kunno)

El influencer también hizo referencia a su cumpleaños reciente como muestra del vínculo que mantiene con la intérprete de “El Equivocado”. “Justo como lo fue hace una semana en mi cumpleaños, ella siempre me lo ha dicho, en su felicitación, que ella sabe que yo siempre he estado para ella de la manera más real posible”, señaló.

Sobre la hija de Nodal, Kunno fue enfático en que Inti no debe verse involucrada en los conflictos de los adultos. “La niña no tiene absolutamente nada que ver con los problemas de todos. Aquí todos no tenemos una familia perfecta, entonces nos toca simplemente ser lo mejor que podamos”, expresó.

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Los reporteros también le preguntaron al creador de contenido sobre el cambio de nombre artístico de Nodal, quien tuvo que abandonar el apodo “El Forajido”. El influencer lo comparó con quitarle su propia identidad: “Es como si a mí me dices: papi Kunno, quítate el Kunno. Es algo difícil”, dijo entre risas.

Respecto al cantante de mariacheño como padre, Kunno lo respaldó sin reservas. Afirmó que, cuando ha tenido la oportunidad, el cantante sonorense ha demostrado su participación en la crianza de Inti. Sobre las críticas al diseño de la habitación que Nodal mostró recientemente, el influencer respondió con humor: “Si alguien la sabe hacer mejor, que por favor nos invite. Siempre se aceptan colaboraciones para diseños. Yo feliz de pasarles mis medidas”.

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El creador de contenido fue contundente al pedir que la hija de Nodal y Cazzu quede fuera de las polémicas. "La niña no tiene absolutamente nada que ver con los problemas de todos", sentenció Kunno ante los reporteros. (Foto: Archivo)

Kunno también aclaró que no tiene idea de cómo luce el cuarto de la pequeña porque, según sus palabras, él se limita a ver su propia habitación y no se mete en los asuntos ajenos cuando visita a sus amigos.

Cabe recordar que la controversia de Christian Nodal y la convivencia con su hija Inti continúa. Ya que el cantante y Julieta Cazzuchelli enfrentan una batalla legal por la manutención, pensión y exposición en redes sociales de su hija. Recientemente, el cantante confirmó haber interpuesto una demanda formal contra la madre de la menor. Además, supuestamente durante la gira de Cazzu por EEUU, Nodal habría tenido un encuentro con su hija.

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