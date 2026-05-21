México

¿Ángela Aguilar busca convivir con Inti? Kunno sale en defensa de su amiga: “Es una persona llena de amor”

El influencer defendió a la cantante tras los cuestionamientos de la prensa sobre una posible convivencia entre la cantante y la hija de Nodal

Guardar
Google icon
Kunno y Ángela
Kunno salió en defensa de Christian Nodal ante los cuestionamientos sobre su rol paterno y aseguró que el cantante ha demostrado su participación en la crianza de Inti en las ocasiones que ha podido. (@papikunno)

Una vez más Kunno salió a defender a sus amigos Ángela Aguilar y a Christian Nodal ante la prensa luego de que los reporteros lo cuestionaron sobre la polémica en torno a la pequeña Inti, la hija que el sonorense tiene con Cazzu, y sobre la convivencia que podría haberse dado con la niña hace algunos días.

Ante la pregunta de si Ángela buscaría acercarse a Inti, Kunno fue directo: “Ángela es una persona llena de amor”, y aseguró hablar desde su experiencia personal con ella. “Ella no tiene ningún problema con absolutamente nadie, como lo he dicho desde el inicio. Ella es una niña feliz”, agregó el creador de contenido.

PUBLICIDAD

Kunno defiende a Ángela Aguilar: “Siempre he estado para ella de la manera más real posible”

Ángela Aguilar
El influencer defendió a Ángela Aguilar de las críticas sobre su vínculo con Inti, la hija de Christian Nodal y Cazzu, y también respaldó al cantante sonorense ante el polémico rediseño de su nombre artístico. (Captura de pantalla @Kunno)

El influencer también hizo referencia a su cumpleaños reciente como muestra del vínculo que mantiene con la intérprete de “El Equivocado”. “Justo como lo fue hace una semana en mi cumpleaños, ella siempre me lo ha dicho, en su felicitación, que ella sabe que yo siempre he estado para ella de la manera más real posible”, señaló.

Sobre la hija de Nodal, Kunno fue enfático en que Inti no debe verse involucrada en los conflictos de los adultos. “La niña no tiene absolutamente nada que ver con los problemas de todos. Aquí todos no tenemos una familia perfecta, entonces nos toca simplemente ser lo mejor que podamos”, expresó.

PUBLICIDAD

Los reporteros también le preguntaron al creador de contenido sobre el cambio de nombre artístico de Nodal, quien tuvo que abandonar el apodo “El Forajido”. El influencer lo comparó con quitarle su propia identidad: “Es como si a mí me dices: papi Kunno, quítate el Kunno. Es algo difícil”, dijo entre risas.

Respecto al cantante de mariacheño como padre, Kunno lo respaldó sin reservas. Afirmó que, cuando ha tenido la oportunidad, el cantante sonorense ha demostrado su participación en la crianza de Inti. Sobre las críticas al diseño de la habitación que Nodal mostró recientemente, el influencer respondió con humor: “Si alguien la sabe hacer mejor, que por favor nos invite. Siempre se aceptan colaboraciones para diseños. Yo feliz de pasarles mis medidas”.

Nodal Cazzu Ángela Aguilar
El creador de contenido fue contundente al pedir que la hija de Nodal y Cazzu quede fuera de las polémicas. "La niña no tiene absolutamente nada que ver con los problemas de todos", sentenció Kunno ante los reporteros. (Foto: Archivo)

Kunno también aclaró que no tiene idea de cómo luce el cuarto de la pequeña porque, según sus palabras, él se limita a ver su propia habitación y no se mete en los asuntos ajenos cuando visita a sus amigos.

Cabe recordar que la controversia de Christian Nodal y la convivencia con su hija Inti continúa. Ya que el cantante y Julieta Cazzuchelli enfrentan una batalla legal por la manutención, pensión y exposición en redes sociales de su hija. Recientemente, el cantante confirmó haber interpuesto una demanda formal contra la madre de la menor. Además, supuestamente durante la gira de Cazzu por EEUU, Nodal habría tenido un encuentro con su hija.

Temas Relacionados

Ángela AguilarKunnoChristian Nodalmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jalisco suspenderá clases presenciales por partidos del Mundial 2026 en Guadalajara

Estudiantes tomarán clases a distancia en fechas clave del Mundial de Futbol 2026

Jalisco suspenderá clases presenciales por partidos del Mundial 2026 en Guadalajara

Resultados del Chispazo de hoy 20 de mayo: todos los números ganadores del último sorteo

Si participaste en cualquiera de las dos modalidades, consulta aquí las últimas cifras sorteadas y descubre tu fortuna

Resultados del Chispazo de hoy 20 de mayo: todos los números ganadores del último sorteo

Quién es ‘El Barbas’, el líder regional del Cártel de Sinaloa que infiltró 8 municipios de Morelos, según la FGR

Seis funcionarios de Morelos fueron detenidos en el marco de la Operación Enjambre por su presunta relación con “El Barbas”, operador del Cártel de Sinaloa que habría financiado sus campañas electorales

Quién es ‘El Barbas’, el líder regional del Cártel de Sinaloa que infiltró 8 municipios de Morelos, según la FGR

Kunno respaldó a Christian Nodal y su rol como padre con Inti

El creador de contenido defendió al intérprete sonorense ante las críticas por las recientes polémicas con su hija Inti

Kunno respaldó a Christian Nodal y su rol como padre con Inti

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 21 de mayo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 21 de mayo de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es ‘El Barbas’, el líder regional del Cártel de Sinaloa que infiltró 8 municipios de Morelos, según la FGR

Quién es ‘El Barbas’, el líder regional del Cártel de Sinaloa que infiltró 8 municipios de Morelos, según la FGR

Rinden homenaje a Marcelo Vázquez, policía de Protección Federal asesinado en Matamoros

Ellos son los funcionarios de Morelos detenidos tras detección de actividades de extorsión ligadas al Cártel de Sinaloa

FGR investiga video de reunión de alcaldes de Morelos con “El Barbas”, líder del Cártel de Sinaloa

Cártel del Sinaloa se infiltró en municipios de Morelos tras financiar campañas políticas, afirma FGR

ENTRETENIMIENTO

Kunno respaldó a Christian Nodal y su rol como padre con Inti

Kunno respaldó a Christian Nodal y su rol como padre con Inti

Paolita Suárez reaparece en redes sociales tras accidente y cuenta cómo sobrevivió al choque automovilístico

Oscar D’León en CDMX: lugar, fecha y todo lo que debes saber

Paola Suárez da gracias por ‘segunda oportunidad’ tras aparatoso accidente y revela que nadie la cuida: “Estoy sola”

Louis Tomlinson en México: fans celebran que el boleto más caro no supera los 6 mil pesos

DEPORTES

¿De qué delitos acusan a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez? Esto es lo que se sabe

¿De qué delitos acusan a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez? Esto es lo que se sabe

Japón vs Túnez en Monterrey, Mundial 2026: precios, cómo comprar boletos y todo lo que debes saber

Fórmula 1: Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá

Estas son todas las finales de Liga MX que Pumas ha disputado

Ditta, Rotondi y Charly Rodríguez aseguran que el Olímpico Universitario no le pesa a Cruz Azul para la gran final