Gorditas Chiwas: así es el restaurante de antojitos ligado a Los Chapitos que terminó en la lista negra de EEUU

Una ilustración editorial muestra a Los Chapitos junto a la marca Gorditas Chiwas, en el contexto de una investigación sobre presuntos lazos de narco-negocio y lavado de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 20 de mayo de 2026 a más de una docena de personas y entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas un restaurante de antojitos en Chihuahua llamado Gorditas Chiwas, usado presuntamente como fachada para lavar dinero del tráfico de fentanilo y cocaína.

Las sanciones, ejecutadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), afectan a dos redes distintas de narcotráfico y lavado de dinero, y se coordinaron con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de México y con la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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El negocio, fundado en 1997 en Plaza Mirador con la ambición de competir con las grandes cadenas de comida rápida, opera actualmente en Plaza Galería Chihuahua. Sus gorditas cuestan entre 22 y 28 pesos.

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La OFAC designó al restaurante junto con Alfredo Orozco Romero, identificado como asesor de seguridad y cobrador de deudas de cocaína para Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como líder de la red de lavado de dinero de Los Chapitos.

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Orozco Romero opera el negocio a través de dos familiares: Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, señaladas por el Tesoro como sus prestanombres de confianza. Ambas fueron sancionadas junto con el restaurante y con la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., también bajo control de Orozco Romero.

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La OFAC designó a Orozco Romero por “haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios” a Ojeda Avilés, conforme a las órdenes ejecutivas 14059 y 13224.

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El restaurante nació como negocio familiar y creció hasta tener tres sucursales

Gorditas Chiwas abrió en 1997 en un local de Plaza Mirador, en Chihuahua. La idea era ambiciosa para un negocio familiar: “convertirse en una empresa capaz de competir ventajosamente con las cadenas de la competencia ya existentes de comida rápida”, según la historia que el propio restaurante publicó en su página de Facebook en mayo de 2013.

El secreto, según sus fundadores, estaba en el proceso. Las gorditas se hacen a mano al momento y se rellenan con guisados preparados el mismo día, con recetas propias. Esa apuesta funcionó: los chihuahuenses adoptaron el negocio como suyo y lo convirtieron en tradición.

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Para 2017 ya operaba tres sucursales. En la publicación del 27 de abril de ese año en la que el restaurante celebraba su vigésimo aniversario, Amalia Margarita Romero Moreno—una de las prestanombres señaladas por el Tesoro de Estados Unidos— aparece sentada frente a las cámaras del programa Hoy Toca de la televisora local CUU, presentando el negocio como un caso de éxito chihuahuense. Nueve años después, su nombre figura en la lista negra de la OFAC.

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En Facebook, el restaurante describía su fórmula con sencillez: “la sazón es la clave del éxito, ya que hace que el consumidor regrese una y otra vez”.

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Actualmente solo aparecen dos direcciones activas. La sucursal designada por el Tesoro de Estados Unidos es la ubicada en Plaza Galería Chihuahua, Blvd. Antonio Ortíz Mena 8, Unidad Presidentes. Google Maps la registra abierta de 11:00 a 21:00 horas todos los días, con una calificación de 3.9 estrellas sobre 106 opiniones. El sitio web gorditaschiwas.com.mx está caído.

El menú actual va de los 22 pesos —nopalitos— a los 28 —carnitas en salsa verde, asado de puerco y chile relleno—. Los refrescos arrancan en 20 pesos.

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Ojeda Avilés tomó el control del lavado tras el asesinato del operador anterior

La red encabezada por Ojeda Avilés opera desde Sinaloa y reemplazó a una estructura anterior. Según el comunicado del Tesoro, Ojeda Avilés asumió como principal lavador de Los Chapitos tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, a quien la OFAC había designado el 26 de septiembre de 2023 por usar divisas digitales y transferencias bancarias para mover los ingresos del fentanilo desde Estados Unidos hasta los líderes del cártel en México.

Foto: Departamento del Tesoro de Estados Unidos

El esquema que coordina Ojeda Avilés funciona en dos etapas: primero, la recolección de efectivo en grandes cantidades dentro de territorio estadounidense —producto de la venta de fentanilo y otras drogas—; después, la conversión de ese efectivo en criptomonedas para transferirlo al Cártel de Sinaloa en México. Su red incluye proveedores de droga en México y correos con base en Estados Unidos encargados de los levantamientos de dinero.

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Jesús Alonso Aispuro Félix, designado también por la OFAC, es el intermediario financiero de la red: gestiona las transferencias masivas de dinero a través de direcciones de divisas digitales.

Rodrigo Alarcón Palomares, otro asociado de Ojeda Avilés, realizó levantamientos de efectivo en Estados Unidos. En octubre de 2023 fue detenido en México con armas y municiones; en abril de 2024, un gran jurado federal en el Distrito de Colorado lo acusó formalmente de tres cargos de lavado de dinero mediante criptomonedas.

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Los Chapitos —los cuatro hijos del fundador del cártel, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera— consolidaron el control del Cártel de Sinaloa tras la captura, extradición y condena de su padre. Dos de ellos, Ovidio y Joaquín, están en custodia de Estados Unidos. Los otros dos, Iván y Alfredo, permanecen prófugos y dirigen la facción.

La segunda red sancionada: González Peñuelas y sus cinco millones de dólares en recompensa

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Las sanciones de este miércoles no se limitan a la red de Ojeda Avilés. La OFAC también designó a Jesús González Peñuelas, fugitivo de la justicia y líder de una organización con más de dos décadas de operación dentro del Cártel de Sinaloa. González Peñuelas es responsable de la producción y distribución de metanfetamina y heroína hacia Estados Unidos desde 2007, y también opera como distribuidor de cocaína y fentanilo.

En enero de 2024, la DEA ofreció una recompensa de 5,000,000 de dólares por información que conduzca a su arresto o condena. El Departamento de Estado hizo una oferta similar poco después. González Peñuelas fue acusado formalmente en el Distrito Sur de California en 2017 y en el Distrito de Colorado en 2018 por cargos de narcotráfico internacional. El Tesoro lo había sancionado previamente conforme a la Ley Kingpin el 12 de mayo de 2021.

Su red opera principalmente desde Sinaloa, con células de distribución activas en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. Cinco de sus asociados fueron designados junto con él: Castulo Bojorquez Chaparro, encargado de producción y distribución de drogas; Fredi Ismael García Sandoval y Bojorquez Chaparro utilizan negocios en México para lavar los ingresos del narcotráfico; Luis Arnulfo Moreno Zamora y Baltazar Sáenz Aguilar supervisan el lavado de ganancias y el traslado de efectivo de Estados Unidos a México; y Noé de Jesús Castro Rocha trafica cocaína y heroína hacia Estados Unidos en nombre de González Peñuelas.

El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado. Las sanciones de este miércoles se suman a esa designación y se ejecutaron en coordinación con la UIF del gobierno de México y con la DEA.