México

“Chuy González”, el estratega en la red de narcotráfico y lavado de dinero del Cártel de Sinaloa que se expandió hasta EEUU

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de la Unión Americana sancionó bajo dos órdenes ejecutivas relacionadas con terrorismo y narcotráfico.

Guardar
Google icon
Chuy González, Cártel de Sinaloa, sanción
Desde 2007, lideró una red que produjo y distribuyó drogas sintéticas y tradicionales desde Sinaloa hacia múltiples estados norteamericanos, operando bajo el paraguas del Cártel de Sinaloa. Crédito: Departamento de Estado de EEUU

Jesús González Peñuelas, conocido como “Chuy González”, encabezó durante más de dos décadas una organización de narcotráfico que arrancó de forma independiente en 2007 y que con el tiempo quedó integrada al Cártel de Sinaloa para ampliar su alcance junto con lavado de dinero. Desde esa estructura, su grupo produjo y distribuyó metanfetamina, marihuana y heroína desde México hacia Estados Unidos.

Ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo ha sancionado bajo dos órdenes ejecutivas relacionadas con terrorismo y narcotráfico. Esta medida forma parte de una operación coordinada junto a la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México.

PUBLICIDAD

De Batamote a la red binacional: el ascenso criminal de “Chuy González”

González Peñuelas nació el 10 de noviembre de 1969 en Batamote, Sinaloa, México. Tiene doble ciudadanía —mexicana y estadounidense— y se le describe con una estatura de entre 1.78 m y 1.88 m, un peso de entre 86 y 100 kg, cabello negro y ojos café.

Desde al menos 2007, dirigió una organización dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, marihuana y heroína. La organización también fue responsable del transporte y venta de cocaína y pastillas de fentanilo disfrazadas de oxicodona, conocidas como M-30s.

PUBLICIDAD

Su estructura operativa se extendió por varios estados de Estados Unidos, con presencia destacada en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. Sin embargo, la base principal de sus operaciones siempre se mantuvo en el estado de Sinaloa, al norte de México.

Fentanilo y lavado de dinero para el Cártel de SInaloa
Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Los laboratorios y la cadena de producción

De acuerdo con las investigaciones, González Peñuelas supervisó varios laboratorios de procesamiento de heroína en Sinaloa. Ese control sobre la producción le permitió abastecer de forma directa a sus redes de distribución en territorio estadounidense.

No obstante, la organización no se limitó a un solo producto. Con el paso de los años, este sujeto amplió su catálogo hacia la cocaína y el fentanilo, lo que la convirtió en una célula con capacidad de respuesta a distintos mercados de consumo.

Los cargos judiciales en su contra

Según el informe, un jurado federal en el Distrito de Colorado lo acusó el 21 de febrero de 2018 junto a otras dos personas. Los cargos incluyeron fabricación y distribución de más de un kilogramo de heroína y cinco kilogramos de cocaína para importación a Estados Unidos, además de múltiples cargos por posesión con intención de distribuir.

Antes de ese proceso, ya había sido acusado en el Distrito Sur de California en 2017 por cargos de tráfico internacional de drogas. Ambas sentencias lo dejaron en condición de prófugo, situación que mantiene hasta la fecha.

Las sanciones del Tesoro y la recompensa

El 12 de mayo de 2021, la OFAC lo designó como narcotraficante extranjero de importancia bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Kingpin Act. Esa primera designación congeló sus activos en territorio estadounidense y prohibió cualquier transacción con él por parte de personas o entidades bajo jurisdicción de Estados Unidos.

Sancionados por EEUU por vínculos con el Cártel de Sinaloa
Foto: Departamento del Tesoro de Estados Unidos

En enero de 2024, la DEA ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. Poco después, el Departamento de Estado replicó la oferta con una recompensa de igual monto.

Su red de colaboradores

Cástulo Bojórquez Chaparro fue identificado como su asociado cercano en la producción y distribución de drogas ilícitas hacia Estados Unidos. Junto a Fredi Ismael García Sandoval, utilizó empresas en México para lavar las ganancias del narcotráfico de González Peñuelas.

Luis Arnulfo Moreno Zamora y Baltazar Sáenz Aguilar se encargaron de supervisar el lavado de ganancias y el traslado de grandes sumas de efectivo desde Estados Unidos hacia México. Noé de Jesús Castro Rocha, asociado de larga data, tuvo a su cargo el tráfico de cocaína y heroína hacia territorio estadounidense en nombre de González Peñuelas.

Tras la investigación de su perfil, la OFAC lo sancionó en la acción del 20 de mayo de 2026 bajo la Orden Ejecutiva 14059, que combate la proliferación de drogas ilícitas, y bajo la Orden Ejecutiva 13224 en su versión enmendada, dirigida contra terroristas y sus apoyos. La acción fue coordinada con la DEA, un Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México.

Su permanencia como prófugo lo convierte en uno de los objetivos más buscados dentro del esquema de sanciones y recompensas del gobierno estadounidense.

Temas Relacionados

Narco en Méxicomexico-noticiasCártel de SinaloaSinaloa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo evitará el registro del celular con CURP las estafas telefónicas y la extorsión

La medida impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum exige identificar a todos los usuarios para reducir delitos relacionados con el uso anónimo de teléfonos, según datos oficiales y de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones

Cómo evitará el registro del celular con CURP las estafas telefónicas y la extorsión

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de mayo? reportan atrasos en Línea 3 dirección Universidad

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de mayo? reportan atrasos en Línea 3 dirección Universidad

Temblor hoy 21 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 21 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Guerrero

Receta fácil de crema de plátano con yogur: desayuno saludable sin azúcar

Estos alimentos juntos proporcionan vitaminas y minerales esenciales, como potasio, vitamina B6 y probióticos

Receta fácil de crema de plátano con yogur: desayuno saludable sin azúcar

Concierto de iKON en México: precios oficiales, mapa y beneficios para ver al grupo de K-pop

El grupo surcoreano se presentará el 27 de agosto de 2026 en La Maraka

Concierto de iKON en México: precios oficiales, mapa y beneficios para ver al grupo de K-pop
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gorditas Chiwas: así es el restaurante de antojitos ligado a Los Chapitos que terminó en la lista negra de EEUU

Gorditas Chiwas: así es el restaurante de antojitos ligado a Los Chapitos que terminó en la lista negra de EEUU

Del video con “El Barbas” a la caída de alcaldes: todo lo que se sabe de la red criminal que hoy sacude a Morelos

Caen 3 ‘cocineros’ mexicanos en el mayor narcolaboratorio de metanfetamina descubierto en Nigeria

Quién es ‘El Barbas’, el líder regional del Cártel de Sinaloa que infiltró 8 municipios de Morelos, según la FGR

Rinden homenaje a Marcelo Vázquez, policía de Protección Federal asesinado en Matamoros

ENTRETENIMIENTO

Concierto de iKON en México: precios oficiales, mapa y beneficios para ver al grupo de K-pop

Concierto de iKON en México: precios oficiales, mapa y beneficios para ver al grupo de K-pop

Christian Nodal es señalado de victimizarse en redes sociales tras estrenar “Intro Pal’ Cora”

Kunno negó conocer el cuarto de Inti decorado por Ángela Aguilar, pero una foto prueba lo contrario

¿Ángela Aguilar busca convivir con Inti? Kunno sale en defensa de su amiga: “Es una persona llena de amor”

Kunno respaldó a Christian Nodal y su rol como padre con Inti

DEPORTES

Efraín Juárez y sus jugadores confían en romper la sequía de títulos de Pumas ante Cruz Azul

Efraín Juárez y sus jugadores confían en romper la sequía de títulos de Pumas ante Cruz Azul

¿De qué delitos acusan a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez? Esto es lo que se sabe

Japón vs Túnez en Monterrey, Mundial 2026: precios, cómo comprar boletos y todo lo que debes saber

Fórmula 1: Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá

Estas son todas las finales de Liga MX que Pumas ha disputado