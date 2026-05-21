EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de mayo: “Chuy González”, el operador del Cártel de Sinaloa sancionado por EEUU por narcotráfico y lavado de dinero

Infobae México te trae las noticias más importantes del día sobre los acontecimientos violentos en el país

12:44 hsHoy

“Chuy González”, el operador del Cártel de Sinaloa sancionado por EEUU por narcotráfico y lavado de dinero

“Chuy González”, operador ligado al Cártel de Sinaloa y señalado por tráfico de drogas y lavado de dinero hacia EEUU, fue sancionado por la OFAC bajo órdenes ejecutivas relacionadas con narcotráfico y terrorismo. Autoridades estadounidenses lo identificaron como líder de una red criminal que durante años distribuyó metanfetamina, heroína, cocaína y pastillas de fentanilo desde Sinaloa hacia varios estados de la Unión Americana, mientras permanece prófugo y con una recompensa multimillonaria vigente.

“Chuy González”, el estratega en la red de narcotráfico y lavado de dinero del Cártel de Sinaloa que se expandió hasta EEUU

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de la Unión Americana sancionó bajo dos órdenes ejecutivas relacionadas con terrorismo y narcotráfico.

Desde 2007, lideró una red que produjo y distribuyó drogas sintéticas y tradicionales desde Sinaloa hacia múltiples estados norteamericanos, operando bajo el paraguas del Cártel de Sinaloa.
Desde 2007, lideró una red que produjo y distribuyó drogas sintéticas y tradicionales desde Sinaloa hacia múltiples estados norteamericanos, operando bajo el paraguas del Cártel de Sinaloa. Crédito: Departamento de Estado de EEUU

Jesús González Peñuelas, conocido como “Chuy González”, encabezó durante más de dos décadas una organización de narcotráfico que arrancó de forma independiente en 2007 y que con el tiempo quedó integrada al Cártel de Sinaloa para ampliar su alcance junto con lavado de dinero. Desde esa estructura, su grupo produjo y distribuyó metanfetamina, marihuana y heroína desde México hacia Estados Unidos.

