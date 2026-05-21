EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de mayo: “Chuy González”, el operador del Cártel de Sinaloa sancionado por EEUU por narcotráfico y lavado de dinero

“Chuy González”, el operador del Cártel de Sinaloa sancionado por EEUU por narcotráfico y lavado de dinero
“Chuy González”, operador ligado al Cártel de Sinaloa y señalado por tráfico de drogas y lavado de dinero hacia EEUU, fue sancionado por la OFAC bajo órdenes ejecutivas relacionadas con narcotráfico y terrorismo. Autoridades estadounidenses lo identificaron como líder de una red criminal que durante años distribuyó metanfetamina, heroína, cocaína y pastillas de fentanilo desde Sinaloa hacia varios estados de la Unión Americana, mientras permanece prófugo y con una recompensa multimillonaria vigente.
Información ampliada:
Jesús González Peñuelas, conocido como “Chuy González”, encabezó durante más de dos décadas una organización de narcotráfico que arrancó de forma independiente en 2007 y que con el tiempo quedó integrada al Cártel de Sinaloa para ampliar su alcance junto con lavado de dinero. Desde esa estructura, su grupo produjo y distribuyó metanfetamina, marihuana y heroína desde México hacia Estados Unidos.