Kunno negó conocer el cuarto de Inti decorado por Ángela Aguilar, pero una foto prueba lo contrario

Mientras defendía a Ángela Aguilar y a Christian Nodal ante la prensa, Kunno aseguró no haber pisado el cuarto de la hija del cantante. Una fotografía que él mismo subió a Instagram en junio de 2025 cuenta una historia distinta. (Captura de pantalla @papikunno)

Kunno aseguró en un reciente encuentro con la prensa que nunca ha entrado al cuarto que Christian Nodal y Ángela Aguilar decoraron para la hija del cantante, Inti. Sin embargo, el 4 de junio de 2025 el influencer publicó en su cuenta de Instagram y TikTok una fotografía tomada dentro de esa misma habitación, donde se distinguen con claridad los elementos decorativos que la identifican: un mural de atardecer desértico en tonos rosas, cactus, hongos de decoración y, sobre una mesa, su bolsa y una gorra.

“My own pride gift” (“Mi propio regalo del orgullo”), escribió en su perfil.

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La imagen es la portada de un videoclip en el que Kunno presumió una bolsa que, según su propia descripción, se regaló a sí mismo durante el mes del Pride. En el mismo video, Ángela Aguilar aparece caminando al fondo de la sala donde el creador de contenido grabó el material.

Una publicación de Kunno realizada en junio de 2025 lo ubica dentro de esa habitación, con el inconfundible mural desértico de fondo. (Captura de pantalla @papikunno / @nodal)

Kunno dice que no se mete a los cuartos ajenos

Al ser abordado por reporteros, el influencer respondió con humor cuando le preguntaron si había visto la recámara de Inti: “¿La recámara de Inti? No, a mí me dejan en la mía... en la de Kunno”. Segundos después, ante una segunda pregunta directa, insistió: “No, ni idea. Yo tengo mi habitación y no me meto a los otros cuartos”.

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La contradicción con la fotografía publicada meses antes no pasó desapercibida. El fondo característico del cuarto —el paisaje desértico en tonos rosas, los cactus y los hongos decorativos— coincide con la descripción del espacio que Nodal mostró en sus redes sociales al revelar la habitación preparada para la hija que tiene con Cazzu.

Una foto publicada por el propio Kunno en Instagram contradice sus declaraciones a la prensa: el influencer aseguró no conocer la recámara de Inti, pese a que en junio de 2025 subió una imagen tomada dentro de ese cuarto. (@papikunno)

Sobre Ángela Aguilar, Kunno fue enfático: “Ángela es una persona llena de amor, al menos como le digo. Yo hablo desde mi experiencia que he tenido con esta persona. Ella no tiene ningún problema con absolutamente nadie, como lo he dicho desde el inicio”.

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El influencer también salió en defensa de Nodal ante las críticas por el diseño de la habitación. “Pues que si alguien la sabe hacer mejor, que por favor nos invite. Siempre se aceptan colaboraciones para diseños y todo. Yo feliz de pasarle mis medidas”, respondió con ironía.

En su cuenta de Instagram y TikTok, el creador de contenido subió una foto de su bolso en el cuarto de Inti. (Captura de pantalla @papikunno)

Respecto a la menor, el creador de contenido dejó en claro su postura: “La niña no tiene absolutamente nada que ver con los problemas de todos. Creo que aquí todos no tenemos una familia perfecta, entonces nos toca simplemente ser lo mejor que podamos”.

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Por otro lado, el creador de contenido también habló sobre la paternidad del intérprete de mariacheño: “En cuanto a Christian y todo lo que yo he dicho en varias ocasiones de él como padre, es que al menos cuando lo ha demostrado, pues ha sido el partícipe en lo que puede”.