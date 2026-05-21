Efraín Juárez y sus jugadores confían en romper la sequía de títulos de Pumas ante Cruz Azul

Conferencia equipo Pumas UNAM Final del Clausura 2026 Liga MX ( Luz Coello/ Infobae México)

A solo unas horas de disputar el partido de ida de la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX, el ambiente en Pumas UNAM es de ilusión, confianza y hambre de gloria. Jugadores y cuerpo técnico del conjunto auriazul dejaron claro durante el día de medios que el objetivo es uno solo: terminar con 15 años de sequía y levantar la anhelada octava estrella frente a Cruz Azul.

El director técnico Efraín Juárez aseguró que el grupo está preparado para afrontar una serie complicada, aunque destacó el carácter y compromiso que han mostrado sus futbolistas a lo largo del torneo. El estratega universitario también habló sobre las críticas que ha recibido el equipo y señaló que buscarán responder dentro de la cancha.

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“Somos un equipo gigante, por eso Pumas está en la final, confío en mis jugadores y a pesar de las fuertes críticas que hemos sufrido, callaremos bocas alzando la copa”, comentó Juárez frente a los medios de comunicación.

Jordan Carrillo vive una final soñada

El jugador de Pumas, Jordan Carrillo en conferencia de prensa por la Final del Clausura 2026 (especial)

Otro de los futbolistas que mostró su emoción rumbo a la final fue Jordan Carrillo, quien se ha convertido en una pieza importante dentro del esquema universitario. El mediocampista reconoció que disputar una final con Pumas representa uno de los momentos más importantes de su carrera y aseguró que el grupo está mentalizado en darle una alegría a la afición.

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Carrillo coincidió con sus compañeros en que el equipo atraviesa un gran momento anímico y futbolístico, además de resaltar la unión que existe dentro del vestidor auriazul para buscar el campeonato del Clausura 2026.

Nathan Silva destaca el trabajo de Efraín Juárez

Nathan Silva Conferencia equipo Pumas UNAM Final del Clausura 2026 Liga MX (especial)

Uno de los jugadores que atraviesa un gran momento es Nathan Silva. El defensor brasileño reconoció la importancia que ha tenido Efraín Juárez en su crecimiento futbolístico y aseguró que el plantel confía plenamente en quedarse con el campeonato.

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Silva señaló que el apoyo y la exigencia del entrenador han sido fundamentales para recuperar su mejor versión dentro del terreno de juego, algo que quedó demostrado con el golazo de tiro libre que marcó en la semifinal frente a Pachuca y que terminó dándole el pase a la final a los universitarios.

“Ha impactado mucho, en el juego que he demostrado. Efra me ha dado mucha confianza, me siento muy motivado para demostrar en mi juego”, destacó el zaguero brasileño.

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“No pensaba que tan rápido pudiera llegar a mi nivel. Efra me ha exigido mucho y al hacer el gol del pase a la final, cuando lo metí sabía que era el pase a la Final”, agregó.

Además, Nathan Silva dejó en claro que respetan a Cruz Azul por la calidad de jugadores que tiene y el torneo que realizó, aunque insistió en que el grupo auriazul tiene la capacidad suficiente para conquistar el título en Ciudad Universitaria.

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Álvaro Angulo promete una noche histórica en CU

Álvaro Angulo Conferencia equipo Pumas UNAM Final del Clausura 2026 Liga MX (especial)

Por su parte, el colombiano Álvaro Angulo también habló sobre el respaldo que ha recibido el equipo por parte de la afición universitaria y aseguró que jugar la vuelta en Ciudad Universitaria representa una ventaja importante para los auriazules.

Angulo incluso respondió a quienes consideran que el estadio será neutral por la presencia de aficionados cementeros, dejando claro que la casa de Pumas pesa y que esperan convertirla en un auténtico infierno para el rival.

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“Quiere, meterle morbo a esto? También se habló antes y yo estuve en esa conferencia. Les dije: al final es casa de Pumas y los hinchas se lo tienen que hacer sentir, disfrutando y en paz. Que gane el mejor y que sea Pumas; es la casa de Pumas y, si ganan ellos, ganarán de visitantes. Siempre es la casa de Pumas”, manifestó Angulo.

Con un plantel motivado, una afición completamente entregada y la ilusión de volver a levantar el campeonato, Pumas buscará escribir una nueva página dorada en su historia y romper la larga espera que ha vivido el club desde su último título de liga.

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