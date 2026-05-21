Christian Nodal es señalado de victimizarse en redes sociales tras estrenar “Intro Pal’ Cora”

Nodal intentó reivindicar su autenticidad, sus raíces en el desierto sonorense y su compromiso con la música por encima de la fama. Afirma haber tocado "millones de corazones" desde los 17 años y rechaza cualquier versión de su historia que no venga de él mismo. (Facebook Christian Nodal)

Christian Nodal enfrenta una ola de críticas en redes sociales tras el estreno de “Intro Pal’ Cora”, su más reciente sencillo, en el que el sonorense aborda sus heridas personales, su trayectoria artística y lo que describe como traiciones en su carrera. Desde los 17 años, afirma haber tocado “millones de corazones”, no de bolsillos, como línea que define su identidad ante el público.

La portada del tema avivó la polémica antes de que sonara la primera nota. Una bandera blanca protagoniza la imagen, símbolo que los internautas leyeron de inmediato como señal de rendición, en medio del conflicto que el cantante sostiene con su padre y mánager Jaime González, quien ha gestionado su catálogo, imagen y presentaciones desde 2016. La disputa escaló luego de que Nodal solicitara el registro de marca “El Forajido”, nombre bajo el que ha construido parte de su imagen pública.

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La canción alude a un periodo de alejamiento en el que Nodal dice haber sanado heridas y aprendido de las caídas. Menciona haber dejado su "puesto" sin que nadie pudiera ocuparlo, lo que sus seguidores leen como referencia a una pausa en su carrera. (Infobae México / Especial )

En su letra, Nodal contrasta a quienes persiguen la fama fácil con quienes, según él, viven y sufren por la música. Habla de melodías vacías, de canciones sin sentimiento, y reivindica la autenticidad como el único camino que reconoce como propio.

También alude a un periodo de alejamiento. Menciona haber dejado su “puesto” y que nadie pudo ocuparlo, lo que sus seguidores interpretan como referencia a una pausa en su carrera. El regreso, dice la letra, llega después de sanar heridas y aprender de las caídas.

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Internautas lo acusan de victimizarse

La recepción en redes no fue precisamente la que Christian esperaba. Usuarios de distintas plataformas señalan que el cantante de Sonora usa la canción para presentarse como víctima de las circunstancias, en lugar de asumir su parte en los conflictos que lo rodean.

Las críticas apuntan a un patrón: cada vez que la polémica arrecia, Nodal responde con música que lo coloca en el centro del sufrimiento. Para una parte de su audiencia, “Intro Pal’ Cora” no sería una declaración artística, sino una estrategia de imagen.

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Usuarios en redes señalan que Nodal usa la canción para colocarse en el rol de víctima cada vez que la polémica lo alcanza. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

Así reaccionaron en redes sociales

“Empezó solo y solo se va a quedar”

“Ahora que víctima”

“Típico de narcisistas”

“Ya se cree Joan Sebastian”

“¿Y ahora? ¿Lloramos?"

Letra completa de “Intro Pal’ Cora”

Va por un sendero fácil

Por eso nunca lo encuentro

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Hay quien vive pa’ la fama

Y otros morimos por esto

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Si un canto te toca el alma

Es porque acaricia el verso

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No entiendo las melodías

Si están vacías, no siento

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Una verdad se canta a pecho

Le di un trago derecho a ese tequila y

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Quiero más, la última vez me faltó tiempo

Y hay sentimientos que no pude aterrizar

Quiero cantarle a la luna

Sin vergüenza alguna

Todo lo que hay entre

Mi pluma y mi voz

Me lloraba el pecho, se llenó de rabia

Se me iba la vida, pero impecable el show

Les dejé mi puesto, a ver quién lo llenaba

Se quedó vacío, muy grande les quedó

Tuve que darle tiempo a cada herida

Pa’l cora un alivio

Y el forajido volvió

Tres cruces en mi cuello

Cuatro aves en mi espalda

De las botas al sombrero

No hay miedo pa’ lo que salga

Si me caigo, me levanto

Si algo hiere, te lo canto

Chécate las cicatrices

Ya estoy curado de espantos

Mala fama, buena vida

Brindo por la bendición

Yo ya me quité la venda Sé quién pagó con traición

Un ángel aquí en la tierra

Y otro me cuida en el cielo

Y volví con más fuerza

Pa’l que quiere verme en el suelo

Vivo contando amaneceres

Pa’ volver a ver mi sol

Destinando ser leyenda

Porque así lo quiso Dios

Yo sé lo que es tocar millones desde de los 17

Y no sé qué tipo de millones entiendan ustedes

Yo hablo de millones de corazones que sienten

Con cada melodía y con cada letra

Mi voz nació desde las entrañas del desierto

Donde todo es incierto

Y ha recorrido por cada rincón del mundo hasta llegar a ti

Las historias que se inventan y te venden de mí

No me quitan el sueño porque soy un soñador

Empecé solo con mi guitarra Y escúchalo de viva voz

Mi historia nadie más que yo la narra Por eso hoy solo quiero

Quiero cantarle a la luna

Sin vergüenza alguna

Todo lo que hay entre

Mi pluma y mi voz