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Fórmula 1: Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá

El piloto mexicano correrá en el Circuito Gilles Villeneuve con la escudería Cadillac este fin de semana

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Sergio Pérez correrá en el GP de Canadá por primera vez con Cadillac
Sergio Pérez correrá en el GP de Canadá por primera vez con Cadillac (Sergio Pérez)

El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Michel Pérez Mendoza, mayormente conocido como Checo Pérez en el mundo del automovilismo, está próximo a correr su quinta carrera de la temporada 2026 con los colores de la debutante escudería Cadillac.

El volante tapatío viene listo y confiado que las mejoras que tiene preparado el equipo estadounidense servirán para extraer todo el potencial y así se puedan acercar a los puntos que, en la Fórmula 1, significan millones de dólares garantizados añ término de la campaña en curso.

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‘Checo’ Pérez, con Cadillac, ha pasado momentos atípicos desde que comenzó la campaña, pero destaca que es el único piloto del equipo en terminar todas las carreras celebradas al momento. Esta vez toca asistir a un circuito semiurbano donde solamente se ha subido al pódium en una ocasión, desde su debut en 2011 tras correr con las escuderías: Sauber, McLaren, Sara Force India, Racing Point y Red Bull Racing.

Resultados de Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá

Coche Red Bull de Fórmula 1, conducido por Checo Pérez, en una curva de pista. Bordillos amarillos/verdes, gradas con público y banderas de Canadá al fondo.
Sergio 'Checo' Pérez compitiendo con Red Bull Racing en el GP de Canadá, (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. 2011: (Sauber) No compitió por temas físicos
  2. 2012: (Sauber) Finalizó tercero
  3. 2013: (McLaren) Finalizó undécimo
  4. 2014: (Force India) Abandonó
  5. 2015: (Force India) Finalizó décimo
  6. 2016:: (Force India) Finalizó décimo
  7. 2017: (Force India) Finalizó quinto
  8. 2018: (Force India) Finalizó decimocuarto
  9. 2019: (Racing Point ) Finalizó duodécimo
  10. 2020: No hubo carrera
  11. 2021: No hubo carrera
  12. 2022: (Red Bull Racing) Abandonó
  13. 2023: (Red Bull Racing) Finalizó sexto
  14. 2024: (Red Bull Racing) Abandonó

Cabe recordar que la edición del 2025, Sergio Pérez no participó en el Gran Premio de Canadá al no tener equipo tras su salida de Red Bull Racing. Este año regresará al ruedo y aunque no es segura una victoria del mexicano, el objetivo es acabar lo más cercano a los diez primeros lugares de la parrilla.

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Actividad de Checo Pérez en el GP de Canadá

Vista aérea del Circuito Gilles-Villeneuve durante el GP de Canadá. Un coche rojo de F1 en pista, gradas repletas de aficionados, y el horizonte de Montreal con un puente.
Vista aérea del trazado Gilles Villeneuve de Canadá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viernes 22 de mayo

  1. Práctica 1: 10:30 a.m
  2. Sprint ‘Qualy’: 2:30 p.m.

Sábado 23 de mayo

  1. Sprint ‘Race’: 10:00 a.m
  2. ‘Qualy’: 14:00 p.m.

Domingo 24 de mayo

  1. Gran Premio de Canadá: 14:00 p.m.

Resultados de Checo Pérez en la temporada 2026

  1. GP de Australia: 16to
  2. GP de China: 15to
  3. GP de Japón: 17mo
  4. GP de Miami: 16to

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