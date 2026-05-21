Fórmula 1: Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá

Sergio Pérez correrá en el GP de Canadá por primera vez con Cadillac (Sergio Pérez)

El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Michel Pérez Mendoza, mayormente conocido como Checo Pérez en el mundo del automovilismo, está próximo a correr su quinta carrera de la temporada 2026 con los colores de la debutante escudería Cadillac.

El volante tapatío viene listo y confiado que las mejoras que tiene preparado el equipo estadounidense servirán para extraer todo el potencial y así se puedan acercar a los puntos que, en la Fórmula 1, significan millones de dólares garantizados añ término de la campaña en curso.

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‘Checo’ Pérez, con Cadillac, ha pasado momentos atípicos desde que comenzó la campaña, pero destaca que es el único piloto del equipo en terminar todas las carreras celebradas al momento. Esta vez toca asistir a un circuito semiurbano donde solamente se ha subido al pódium en una ocasión, desde su debut en 2011 tras correr con las escuderías: Sauber, McLaren, Sara Force India, Racing Point y Red Bull Racing.

Resultados de Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá

Sergio 'Checo' Pérez compitiendo con Red Bull Racing en el GP de Canadá, (Imagen Ilustrativa Infobae)

2011: (Sauber) No compitió por temas físicos 2012: (Sauber) Finalizó tercero 2013: (McLaren) Finalizó undécimo 2014: (Force India) Abandonó 2015: (Force India) Finalizó décimo 2016:: (Force India) Finalizó décimo 2017: (Force India) Finalizó quinto 2018: (Force India) Finalizó decimocuarto 2019: (Racing Point ) Finalizó duodécimo 2020: No hubo carrera 2021: No hubo carrera 2022: (Red Bull Racing) Abandonó 2023: (Red Bull Racing) Finalizó sexto 2024: (Red Bull Racing) Abandonó

Cabe recordar que la edición del 2025, Sergio Pérez no participó en el Gran Premio de Canadá al no tener equipo tras su salida de Red Bull Racing. Este año regresará al ruedo y aunque no es segura una victoria del mexicano, el objetivo es acabar lo más cercano a los diez primeros lugares de la parrilla.

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Actividad de Checo Pérez en el GP de Canadá

Vista aérea del trazado Gilles Villeneuve de Canadá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viernes 22 de mayo

Práctica 1: 10:30 a.m Sprint ‘Qualy’: 2:30 p.m.

Sábado 23 de mayo

Sprint ‘Race’: 10:00 a.m ‘Qualy’: 14:00 p.m.

Domingo 24 de mayo

Gran Premio de Canadá: 14:00 p.m.

Resultados de Checo Pérez en la temporada 2026

GP de Australia: 16to GP de China: 15to GP de Japón: 17mo GP de Miami: 16to