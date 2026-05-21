Del video con “El Barbas” a la caída de alcaldes: todo lo que se sabe de la red criminal que hoy sacude a Morelos

Seis retratos tipo ficha judicial, con los ojos cubiertos por barras negras y nombres identificados, aparecen sobre un mapa en escala de grises del estado de Morelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que comenzó como un video filtrado en redes sociales —en el que varios políticos aparecían sentados junto a un presunto operador del Cártel de Sinaloa— terminó convirtiéndose en una investigación federal que este 20 de mayo mantiene a alcaldes detenidos, funcionarios bajo proceso y a Morelos en el centro de una presunta red de infiltración criminal.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la estructura delictiva logró penetrar al menos ocho municipios del estado mediante el financiamiento de campañas electorales y la intimidación de actores políticos opositores.

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Las personas aseguradas (Ernestina Godoy)

Estas investigaciones han derivado en seis detenciones y en la búsqueda activa del alcalde de Cuautla.

Además, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, advirtió que las investigaciones continúan y que hay más líneas abiertas, no solo relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

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Un video de 40 segundos que lo cambió todo

En febrero de 2025, una grabación de 40 segundos circuló en redes sociales y sacudió la política de Morelos. En ella se ve a los entonces presidentes municipales electos de Cuautla y Atlatlahucan, Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro, sentados en una mesa junto a un hombre que porta chaleco balístico, arma larga y gorra negra.

Se trataría de 'El Barbas', líder de una célula del Cártel de Sinaloa. | Crédito: X @ AndresLanderos

Ese hombre es Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”,r señalado por las autoridades federales como presunto líde del Cártel de Sinaloa en la región oriente de Morelos.

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En la misma mesa aparecen Víctor Samuel Márquez Vázquez, alias “El Mayor”, secretario del ayuntamiento de Cuautla, y Jorge Bazán Reyes, director de Mercados Municipales del mismo municipio. En el clip se ve al menos dos hombres armados realizan tareas de vigilancia en el lugar.

El video fue editado con un propósito específico. Un participante con playera verde limón, identificado como Raúl Tadeo Nava —exdiputado local, exalcalde de Cuautla y aspirante a la dirigencia de Morena en Morelos— tenía el rostro deliberadamente pixelado, mientras todos los demás aparecían expuestos.

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La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada atrajo el caso de inmediato por una razón adicional: en el video se observan armas de uso exclusivo del Ejército en manos de los hombres que rodean la mesa. Ese elemento elevó la gravedad del asunto y justificó la intervención federal desde el principio.

Lo que el video no mostraba era cómo y por qué ocurrió esa reunión. La periodista Yohali Reséndiz reconstruyó los hechos en una columa publicada en Opinión 51 a partir de fuentes cercanas al caso y testimonios de los propios involucrados.

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Lo que ocurrió en esa reunión

El Barbas habría financiado las operaciones previas de los alcaldes detenidos. Crédito: FGR

La reunión no fue voluntaria, según la reconstrucción de Reséndiz. En mayo de 2024, durante el proceso electoral, Corona Damián, Márquez y Bazán viajaban en una camioneta blindada cuando fueron interceptados por dos vehículos con hombres armados. Los encañonaron y obligaron al conductor a seguir una ruta previamente establecida.

Los llevaron a una finca conocida como Los Aguacates, en el municipio de Totolapan. Al llegar, los obligaron a bajar. Una veintena de hombres armados los rodeaban.

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Fue ahí donde El Barbas planteó el acuerdo: “Nosotros aportaremos votos a su campaña y, una vez que ganen, cobraremos mensualmente una cuota para mantener tranquilos los municipios”. Corona Damián respondió con un “Está bien” que quedó registrado en la grabación.

Los meses pasaron. En junio de 2024, los candidatos presentes en Los Aguacates ganaron sus respectivas elecciones. Corona Damián llegó a la alcaldía de Cuautla con el lema de campaña “De la seguridad me encargo yo”. Toledano Amaro, en su toma de protesta como presidente municipal de Atlatlahucan, prometió combatir el cobro de piso y pidió a los ciudadanos acercarse directamente a él si eran molestados.

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Antes de ganar, Corona Damián ya había recibido señales de lo que implicaba el pacto. En marzo de 2024, cuando aún era candidato, sobrevivió a un ataque armado, cuando dos hombres en moto lo rebasaron y dispararon. En noviembre de 2025 su hermano también fue atacado.

Quién es “El Barbas” y cómo construyó su poder en Morelos

Primer plano de Júpiter Araujo Bernard, alias ‘El Barbas’, superpuesto a un organigrama de la FGR y FEMDO que detalla presuntos vínculos institucionales y personas detenidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, llegó a Morelos durante la administración del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, según reportes citados por el columnista Héctor de Mauleón en El Universal. Su entrada al estado fue para encabezar una alianza entre Gente Nueva —célula del Cártel del Pacífico— y la Unión Tepito. La alianza se quebró poco después, pero Araujo Bernard se quedó.

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Se estableció primero en Tepalcingo y avanzó sobre un corredor que hoy abarca Cuautla, Ocuituco, Yecapixtla, Atlatlahucan y Totolapan. Las autoridades de Morelos lo señalan por homicidio, secuestro, extorsión y cobro de piso, delitos cometidos principalmente en Cuautla y la zona oriente del estado. La FGR lo identifica además con presencia en Baja California y Zacatecas.

Tras la captura de su operador cercano Rafael “N”, alias “El Niño de Oro”, en marzo de 2025 en Atlatlahucan junto a otras cinco personas, Araujo Bernard fundó su propia organización: La Empresa.

Con La Empresa, El Barbas consolidó una base social que va más allá de la estructura criminal. Comerciantes, transportistas y familias de la región oriente de Morelos se enfrentaron a amenazas, cobros de cuota y presiones de grupos que buscaban imponer control sobre la vida económica y comunitaria, según las denuncias ciudadanas que recibió la SSPC.

Lo que la FGR documentó: financiamiento, infiltración e intimidación

(FGR)

La investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada identificó la presencia del crimen organizado en al menos ocho municipios de Morelos, entre ellos Yecapixtla, Cuautla y Atlautla.

El mecanismo fue preciso: financiamiento de campañas de candidatos que hoy ocupan cargos públicos, a cambio de permisividad y libertad para operar en el estado.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, lo describió en estos términos: “La coordinación permanente con el gabinete de seguridad del gobierno de México fue fundamental para cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de servidores y exservidores públicos de la entidad posiblemente relacionados con un grupo delictivo, el cual logró penetrar la estructura municipal por medio del financiamiento de campañas de personas candidatas que hoy fungen como funcionarias o funcionarios públicos y la intimidación de actores políticos contrarios”.

El vocero de la FGR, Ulises Lara López, detalló que la violencia en Morelos en estos periodos también incluyeron las muertes de exalcaldes morelenses en 2022 y 2023, así como agresiones contra aspirantes a candidatos durante el proceso electoral 2023-2024.

Cómo escaló el caso: de las denuncias al operativo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habla en una rueda de prensa en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ Madla Hartz

A mediados de abril de 2026, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzó la estrategia de seguridad en Morelos. El reforzamiento permitió incrementar el estado de fuerza de las instituciones federales y ampliar las capacidades de inteligencia e investigación. Más de 2,000 elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados en la entidad, con presencia particular en Cuernavaca y Cuautla, según informó el general Guillermo Briseño Lopera, comandante de la Guardia Nacional.

Las primeras denuncias ciudadanas llegaron por cierres de negocios, amenazas y exigencias de pagos ilegales que afectaban a comerciantes, transportistas y familias de la región oriente.

A partir de esas denuncias, la SSPC y la FGR iniciaron trabajos de investigación de gabinete y campo para identificar a los responsables, sus redes de apoyo y posibles vínculos con autoridades locales.

La Operación Enjambre ya había tenido presencia previa en Morelos. Antes del operativo del 20 de mayo, la estrategia había derivado en acciones contra funcionarios municipales de Amacuzac por presunta extorsión agravada. Las detenciones de este día son la continuación de esa línea de investigación.

Los seis detenidos y el alcalde que aún buscan

Detenidos en Operación Enjambre. Crédito: Gabinete de Seguridad

Los funcionarios detenidos son:

Agustín Toledano Amaro , presidente municipal de Atlatlahucan. Llegó al cargo impulsado por la coalición PRI-PAN-PRD-RSP. Fue uno de los alcaldes captados en el video con El Barbas.

Irving Sánchez Zavala , expresidente municipal de Yecapixtla. Enfrenta además una investigación por la apropiación de un predio destinado a un pozo de agua potable, lo que dejó en desabasto a su comunidad.

Horacio Zavaleta Malacara , secretario del ayuntamiento de Cuautla. Fue aspirante a la presidencia municipal de ese municipio.

Pablo Adrián Portillo Galicia , empresario y oficial mayor de Cuautla.

Jonathan Espinoza Salinas , tesorero del ayuntamiento de Cuautla.

Arisbel Rubí Vázquez Amaro, alias “La Jefa”. Excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan.

Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, permanece prófugo. Gobernó Cuautla con Morena entre 2019 y 2021, y ganó la elección de 2024 bajo la coalición opositora PRI-PAN-PRD-RSP. Dirigentes panistas señalaron que no era militante formal del PAN, aunque sí fue respaldado por dicha alianza.

García Harfuch advirtió que hay investigaciones en curso contra funcionarios vinculados no solo con el Cártel de Sinaloa, sino con otros grupos delictivos.