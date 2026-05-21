Jalisco tendrá clases en línea por el Mundial 2026: estos son los municipios donde aplicará la medida

Niños y jóvenes de diversas etnias se reúnen con dispositivos electrónicos, centrados en un balón de fútbol con "Mundial 2026" y un calendario de junio que destaca fechas importantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la Copa Mundial de Futbol 2026, Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco (SEJ), informó a través de su cuenta oficial en ‘X’ que la dependencia que encabeza implementará clases a distancia en varios municipios para garantizar la seguridad y la movilidad durante los días de partidos en Guadalajara.

Esta disposición afectará las actividades de los estudiantes y docentes los días 11, 18, 23 y 26 de junio, según el comunicado difundido por el secretario estatal.

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El boletín de la Dirección de Comunicación Social destaca que, debido a la compleja logística por el evento internacional, se prioriza el derecho a la educación mediante un calendario escolar local que prevé la transición temporal de actividades escolares presenciales a modelos en línea.

¿En qué municipios aplica la medida de clases a distancia?

Esta acción aplica específicamente a los municipios de:

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Guadalajara.

Zapopan.

Tlaquepaque.

Tlajomulco.

Tonalá.

El Salto.

Juanacatlán.

Ixtlahuacán de los Membrillos.

Zapotlanejo.

Acatlán de Juárez.

En esas localidades, los días mencionados se impartirá educación a distancia para evitar problemas en la circulación y proteger a la comunidad escolar.

La SEJ detalló que el 11 de junio las actividades serán en línea en todo el estado, mientras que en los municipios señalados la disposición también regirá los días 18, 23 y 26 de junio.

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Las actividades educativas están diseñadas para que los alumnos puedan avanzar en los contenidos previstos de manera autosugestiva, tanto para primaria como para secundaria.

El comunicado de la Secretaría de Educación de Jalisco subrayó :“La magnitud de este evento internacional demanda una compleja logística en materia de movilidad y seguridad en el estado y para favorecer el flujo vehicular y garantizar la seguridad de la comunidad escolar durante los días en que la ciudad albergará los partidos de la fase de grupos del Mundial de Futbol 2026, se han establecido las siguientes disposiciones”.

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Además, invita a la comunidad educativa a considerar la justa deportiva como una oportunidad para el aprendizaje y el desarrollo integral de niñas y niños.

Un grupo diverso de niños se sienta en un banco de un parque, absortos en sus teléfonos celulares, mostrando la omnipresencia de la tecnología en la infancia contemporánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, la SEJ celebró la reciente aprobación de la Ley de Pantallas Seguras, aprobada en Jalisco para proteger r a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. Es la primera ley en México dedicada a este tema y responde a problemáticas como ciberacoso, sexting, violencia en internet y protección de datos personales. Su objetivo principal es garantizar un acceso seguro y responsable a las tecnologías digitales.

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Puntos clave de la Ley Pantalla:

Restringe el uso de redes sociales a menores de 14 años.

Establece un órgano consultivo transversal encabezado por el gobernador.

Fija obligaciones para padres y tutores en cuanto al control parental y la prevención del uso excesivo de dispositivos electrónicos.

Involucra a la Secretaría de Educación en campañas de sensibilización para profesionales y familias sobre el uso responsable de la tecnología.

La ley fue aprobada tras un año de diálogo con la sociedad y se anunció públicamente el 19 de mayo de 2026, fecha en la que Jalisco se convierte en referente nacional con esta medida.

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