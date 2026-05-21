Miel o azúcar: con cuál deberías endulzar tus bebidas calientes

Organismos de salud internacionales agrupan la miel y el azúcar como “azúcares libres” y recomiendan limitar su consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre si la miel es preferible al azúcar para endulzar bebidas calientes ha tomado un giro esencialmente técnico y regulatorio en los últimos años.

La evidencia científica y las recomendaciones institucionales han dejado en claro que ambas sustancias comparten riesgos metabólicos cuando se consumen en exceso, a pesar de sus diferencias bioquímicas y de percepción social.

PUBLICIDAD

Diversos organismos de salud internacionales coinciden en agrupar la miel y el azúcar entre los denominados “azúcares libres”, recomendando límites estrictos de consumo para ambos.

Esta categorización unifica el tratamiento normativo y sanitario de ambas opciones, independientemente de su origen natural o procesado.

PUBLICIDAD

Diferencias químicas entre miel y azúcar

El azúcar blanco refinado es casi exclusivamente sacarosa, un disacárido que requiere hidrólisis en el intestino antes de su absorción.

Su proceso industrial elimina por completo micronutrientes y fitocompuestos presentes en la fuente vegetal original, por lo que se considera una fuente pura de “calorías vacías”.

PUBLICIDAD

La miel, en cambio, es una matriz biológica compleja, compuesta principalmente por fructosa y glucosa en estado libre, lo que facilita una absorción más rápida.

Además, contiene enzimas, compuestos fenólicos y trazas de vitaminas y minerales, aunque estas últimas en cantidades irrelevantes para cubrir requerimientos diarios.

PUBLICIDAD

Su mayor poder edulcorante proviene de la alta proporción de fructosa, lo que permite usar menos cantidad para lograr el mismo dulzor, siempre que se dosifique con precisión.

El azúcar blanco refinado está compuesto casi en su totalidad por sacarosa, que debe descomponerse en el intestino antes de ser absorbida. (Freepik)

Efecto de la temperatura: ¿qué pasa al añadir miel al café o al té?

La creencia popular de que la miel en el té o el café caliente aporta beneficios medicinales carece de fundamento bioquímico.

PUBLICIDAD

De acuerdo con instituciones sanitarias y estudios en ciencias de los alimentos, el calor intenso destruye rápidamente las enzimas y compuestos bioactivos de la miel, incluidos sus antioxidantes originales.

Al agregarse a líquidos cerca del punto de ebullición (90 °C - 100 °C), la miel pierde sus propiedades antibacterianas y antioxidantes, quedando reducida a una mezcla de azúcares simples sin ventajas frente al azúcar refinado.

PUBLICIDAD

Además, la exposición térmica genera hidroximetilfurfural (HMF), un marcador de degradación cuya presencia indica la pérdida de frescura y calidad, pero no supone un riesgo tóxico en las cantidades generadas por el uso doméstico.

¿Miel o azúcar? Implicaciones metabólicas y límites de consumo

En términos de impacto metabólico, tanto la miel como el azúcar elevan la glucosa sanguínea, aunque la miel suele tener un índice glucémico ligeramente menor.

PUBLICIDAD

Los estudios clínicos muestran que la miel, cuando se consume cruda y en cantidades moderadas, puede mejorar algunos marcadores lipídicos y reducir picos glucémicos en comparación con el azúcar, pero esta diferencia desaparece si se consume en exceso o si ha perdido su estructura original por el calor.

Para la población general, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los azúcares libres no superen el 10 % de la ingesta calórica diaria, proponiendo como meta óptima una reducción al 5 %.

PUBLICIDAD

Esto implica, para un adulto promedio, no sobrepasar los 25-50 gramos diarios de azúcares libres, lo que puede equivaler a una o dos cucharadas de miel, dependiendo de la dosis y el resto de la dieta.

La miel presenta un índice glucémico ligeramente menor que el del azúcar refinado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomiendan los organismos de salud para endulzar bebidas calientes?

Las autoridades coinciden en que, para preservar los beneficios potenciales de la miel, solo debería añadirse a las bebidas cuando la temperatura haya descendido por debajo de los 60 °C.

De este modo, se minimiza la degradación de enzimas y antioxidantes. No obstante, esta práctica no modifica los riesgos asociados al exceso de azúcares libres, que persisten aunque la miel conserve parte de sus compuestos bioactivos.

La diferencia real entre endulzar el café o el té con miel o azúcar radica principalmente en aspectos sensoriales y de dosificación.

El consumo habitual de grandes cantidades de cualquiera de estos edulcorantes contribuye al desarrollo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y caries, según la evidencia recogida por los organismos internacionales.

Por ello, la recomendación oficial es priorizar la reducción de los azúcares libres y acostumbrar al paladar a sabores menos intensamente dulces, optando en lo posible por frutas frescas como fuente de dulzor natural y seguro.