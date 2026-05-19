¿Infonavit te quita la casa si pierdes tu trabajo?: lo que debes hacer en los primeros 30 días

La prórroga automática, vigente desde abril de 2025, suspende la generación de intereses después de la pérdida del empleo si se cumplen los requisitos establecidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) cuenta con mecanismos para proteger el patrimonio del acreditado, conforme al Plan Estratégico y Financiero 2026 aprobado por su Asamblea General.

Cuando una persona pierde su trabajo y tiene un crédito vigente, el Infonavit recomienda informar cuanto antes su nueva situación laboral.

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Se puede notificar en el portal “Mi Cuenta Infonavit”, en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) o por Infonatel.

El aviso oportuno permite al Instituto activar acompañamiento y alternativas preventivas para evitar que el crédito se deteriore.

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El uso del Fondo de Protección de Pagos puede solicitarse nuevamente cinco años después de haberlo utilizado por última vez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Notificar la pérdida de empleo es el primer paso para acceder a soluciones

Perder el empleo mientras se tiene un crédito activo con el Infonavit no implica la pérdida automática de la vivienda.

La notificación inmediata de la pérdida de empleo permite al Instituto analizar el caso.

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Esta comunicación temprana es clave para mantener la protección sobre la vivienda y aprovechar los mecanismos institucionales.

Con la reforma a la Ley Infonavit que entró en vigor en abril de 2025, la prórroga automática tras la pérdida de empleo deja de generar intereses.

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Este beneficio se activa al dejar de recibir cuatro pagos continuos y contar con meses de prórroga disponibles, siempre que no se hayan realizado pagos tras el cese laboral.

El Fondo de Protección de Pagos permite cubrir solo el 10% de la mensualidad del crédito Infonavit tras perder el empleo formal, hasta por seis meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apoyos para evitar la pérdida de la vivienda tras la pérdida de empleo

De acuerdo con el Plan Estratégico 2026, durante los primeros 30 días tras la pérdida del empleo, el Infonavit puede implementar un modelo de recuperación de cartera si se notifica sobre la pérdida de empleo.

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El objetivo es evitar la acumulación de morosidad y acompañar al acreditado antes de que el retraso en los pagos supere un mes.

Las alternativas inmediatas disponibles son:

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Prórrogas temporales: Dependiendo del historial de pago y situación crediticia, se evalúa la posibilidad de otorgar prórrogas para dar tiempo al acreditado de reincorporarse al Dependiendo del historial de pago y situación crediticia, se evalúa la posibilidad de otorgar prórrogas para dar tiempo al acreditado de reincorporarse al mercado laboral Reestructuración de pagos: El Instituto puede ajustar temporalmente los esquemas de pago, evitando la acumulación de intereses o cargos excesivos. Cobranza social preventiva: La cobranza busca ajustar las condiciones conforme a la realidad del trabajador.

El Infonavit detalla sus apoyos inmediatos, como prórrogas y reestructuraciones, para que los trabajadores no pierdan su vivienda tras la pérdida de empleo, gestionables por canales oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto señala que cualquier trámite debe realizarse exclusivamente por canales oficiales: el portal institucional, los centros CESI y la línea Infonatel.

En estos espacios se puede obtener información sobre alternativas de pago específicas, beneficios temporales o regularización de adeudos.

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El Infonavit revisa la elegibilidad para programas de protección en los primeros 30 días

El Instituto ha implementado medidas como la reducción de tasas, de mensualidades y el congelamiento de saldos.

El trabajador puede solicitar la evaluación de su caso en los primeros 30 días después de perder el empleo para acceder a estos apoyos, evitando que el saldo aumente o que el crédito avance a etapas críticas.

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Al contratar un crédito Infonavit desde 2009, el 2% de cada mensualidad se destina al Fondo de Protección de Pagos para situaciones de desempleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades el Infonavit recomiendan documentar todo el proceso. Es fundamental conservar copias de notificaciones, acuerdos y comunicaciones con el Instituto.

Esta práctica respalda a la persona acreditada y da seguimiento a los compromisos entre ambas partes.

El aviso oportuno permite prórrogas y reestructuración de pagos

Para conservar la vivienda es necesario informar a la institución de inmediato sobre cualquier cambio laboral o la pérdida de empleo, en cumplimiento de lo establecido en el Plan Estratégico 2026.

Las acciones instrumentadas durante los primeros 30 días después de perder el empleo están orientadas a ofrecer soluciones preventivas, para que el acreditado no pierda su propiedad y regularice su situación lo antes posible.

Las alternativas disponibles —como prórrogas, reestructuración de pagos y programas de protección— buscan evitar la pérdida del patrimonio, siempre y cuando se haga la correcta notificación y se cuente con los documentos necesarios para el proceso.

Para acceder al seguro de desempleo de Infonavit, se requiere haber mantenido al menos seis meses de relación laboral formal antes de perder el empleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)