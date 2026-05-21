Detienen en Sinaloa a Omar Alonso, hijo del boxeador Julio César Chávez

Fue capturado por elementos de la Policía Estatal (X/@azucenau)

Fue detenido en Sinaloa el boxeador Omar Alonso “N”, identificado como el hijo del también púgil Julio César Chávez.

La captura del hombre fue corroborada a través del Registro Nacional de Detenciones (RND), sitio que registra que la captura fue realizada la mañana del 20 de mayo en Culiacán.

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El arresto del hombre fue ejecutado por elementos de la Policía Estatal Preventiva y posterior a su aseguramiento fue llevado al Centro Penitenciario de Aguaruto.

Sin embargo, no han sido informadas las razones por las que Omar Alonso fue capturado por los agentes estatales en la capital de Sinaloa.

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