El titular de la SSPC señaló que ninguna institución de seguridad federal funciona como escolta del gobernador con licencia (Infobae)

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, fue cuestionando en conferencia de prensa sobre la ubicación del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, este último se encuentra en Sinaloa, según destaca el funcionario.

“El gobernador está en Sinaloa, no ha sido reservada su ubicación, al momento está ahí en su estado”, comentó el 20 de mayo.

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García Harfuch agregó que Rocha Moya no tiene servicio de escolta por parte de alguna institución del Gobierno federal, aunque sí comentó que el mandatario tiene escolta de nivel estatal.

Rubén Rocha Moya está en Sinaloa y cuenta con escoltas estatales, asegura García Harfuch. (Gabinete de Seguridad)

Cabe destacar que los cuestionamientos sobre Rubén Rocha Moya suceden luego de que el gobernador fuera acusado de manera formal por Estados Unidos, junto con otras nueve personas, de tener nexos con el Cártel de Sinaloa. Hechos tras los cuales el gobernador solicitó licencia.

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