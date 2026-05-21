México

La Arrolladora Banda el Limón llega a la Arena CDMX: fecha y preventa para ‘¿Dónde estabas tú? Tour’

La agrupación sinaloense busca agotar localidades por tercer año seguido en el recinto de Azcapotzalco. Los fans reaccionan con entusiasmo ante la inminente venta de boletos y la expectativa de otra noche histórica para la banda

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La Arrolladora Banda El Limón anuncia su regreso a la Arena CDMX con un esperado concierto el 23 de octubre de 2026
La Arrolladora Banda El Limón anuncia su regreso a la Arena CDMX con un esperado concierto el 23 de octubre de 2026

La Arrolladora Banda El Limón confirma su regreso a la CDMX con un concierto el 23 de octubre en la Arena CDMX, en un contexto donde el grupo suma veintidós primeros lugares en listas Billboard y consolida su posición como una de las agrupaciones más reconocidas de la música de banda sinaloense en México.

La presentación despierta gran expectativa luego de que la agrupación lograra “sold out” en los dos años previos en el mismo recinto, lo que anticipa otra noche con boletos agotados.

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El grupo adelantó que la preventa de boletos, exclusiva para tarjetahabientes Banco Azteca, se realizará del 20 al 22 de mayo. La venta general empezará el 23 de mayo. Aunque los precios oficiales aún no se han publicado, en años anteriores el rango fue de $565 a poco más de $3,000 por boleto, por lo que se prevé que los costos para la función de este año sean similares.

Grupo de músicos masculinos con trajes azules y plateados actuando. Un trompetista y cantantes con expresiones emotivas en un escenario oscuro
La agrupación sinaloense suma veintidós primeros lugares en las listas Billboard, destacando en la música regional mexicana (La Arrollaodra / Facebook)

“Monstruo de las 17 cabezas” mantiene vigencia y éxito discográfico

El anuncio del concierto coincide con un nuevo logro en la carrera de La Arrolladora Banda El Limón de Don René Camacho: el tema “¿Dónde estabas tú?” ocupa el primer lugar en las listas de Billboard, con lo que la agrupación alcanza veintidós ocasiones en la cima de este ranking internacional.

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Además, el grupo promueve “Tu falta de querer”, otra canción que ha comenzado a ganar terreno y aceptación entre el público y que forma parte de un repertorio vigente.

El espectáculo en la Arena CDMX incluirá éxitos como “Ya Es Muy Tarde”, “El Ruido de Tus Zapatos”, “Llamada de Mi Ex” y “Mi Segunda Vida”, que han acompañado la carrera de la agrupación originaria de El Limón de los Peraza, Sinaloa.

El concierto en la Arena CDMX será la tercera vez consecutiva que la banda se presenta en el recinto con localidades agotadas (EFE/David Amador Rivera)
El concierto en la Arena CDMX será la tercera vez consecutiva que la banda se presenta en el recinto con localidades agotadas (EFE/David Amador Rivera)

Reconocida por fusionar instrumentos tradicionales como clarinetes, trompetas y trombones con una interpretación que equilibra tradición y sonidos actuales, La Arrolladora destaca por conectar con distintas generaciones y mantener una base fiel de seguidores.

Trayectoria de más de dos décadas y presencia internacional

Fundada en 1997 por René Camacho, quien tras su paso por La Original Banda El Limón decidió iniciar su propio proyecto artístico, la banda ha publicado más de veinte álbumes y ha recibido premios como los Premios Billboard de la Música Latina y los Premios Lo Nuestro.

A pesar de los cambios en su alineación de vocalistas, el liderazgo de Camacho se ha mantenido como constante.

La preventa de boletos exclusiva para tarjetahabientes Banco Azteca inicia el 20 de mayo y la venta general el 23 de mayo de 2026
La preventa de boletos exclusiva para tarjetahabientes Banco Azteca inicia el 20 de mayo y la venta general el 23 de mayo de 2026

A lo largo de su historia, el grupo ha recorrido escenarios en México, Estados Unidos y Centroamérica, presentándose como embajadores de la música sinaloense y adaptando el género para públicos contemporáneos.

Estas giras han fortalecido su vínculo con la audiencia y han consolidado su papel como referente dentro del regional mexicano.

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho preserva la herencia musical de Sinaloa, al tiempo que se renueva y continúa vigente en la industria musical del país.

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