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BTS en cines de México: todo sobre la transmisión en vivo desde Busan

El concierto coincide con la fecha de debut del grupo de K-pop

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Vista nocturna del Estadio Asiad de Busan iluminado con luces moradas y neón. Una pantalla LED gigante muestra las siluetas de BTS y su logo, con butacas vacías en primer plano.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La transmisión del concierto de BTS desde Busan llegará a los cines de México este 13 de junio, día que coincide con el aniversario del debut del grupo.

En total, el BTS World Tour Arirang in Busan: Live Viewing suma 85 presentaciones en 34 ciudades, lo que lo convierte en el tour más extenso realizado por un artista coreano.

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El show se transmitirá en salas de cine de todo el mundo, aunque algunas funciones serán diferidas para ajustarse a los husos horarios.

La preventa de boletos inicia el jueves 28 de mayo a través de los sitios oficiales de Cinépolis y Cinemex.

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¿La función de BTS desde Busan será en la madrugada para México?

Busan, Corea del Sur, tiene una diferencia de 15 horas adelante respecto a Ciudad de México.

Por ejemplo, si en Busan el concierto inicia el 13 de junio a las 19:00 horas, en México serían las 4:00 horas del mismo día.

(X/@Cinepolis)
(X/@Cinepolis)

Por esta razón, la proyección del concierto de BTS en cines mexicanos será en formato diferido y no en vivo, a menos que los cines realicen algún anuncio más adelante.

El regreso de BTS a Busan coincide con el aniversario de su debut

El concierto será emitido desde el Estadio Principal Asiad de Busan, el mismo recinto donde BTS ofreció su último show completo antes de la pausa por el servicio militar, hace 3 años y 8 meses.

La gira Arirang acompaña al quinto álbum de estudio del grupo y retoma temas de introspección y apego, con un escenario 360 grados que busca una experiencia inmersiva para el público.

La organización, a cargo de HYBE, BIGHIT MUSIC y Trafalgar Releasing, prevé una alta demanda por la coincidencia del evento con la fecha que señala el inicio de la agrupación.

Preventa y funciones en México

Las cadenas de cines aún no han confirmado la lista completa de salas ni los horarios exactos, pero anticipan múltiples funciones para adecuarse al público local.

Para México, la hora que corresponde es la del Pacífico (PT) solo si te encuentras en los estados de Baja California, Baja California Sur (en horario de verano).

Sin embargo, la mayor parte del país utiliza el horario del Centro de México (CDMX, Guadalajara, Monterrey, etc.), que es Central Time (CT).

Conversión de horarios para México

  • 6AM PT = 8AM Hora del Centro de México (CDMX)
  • 6AM PT = 7AM Hora del Noroeste (Chihuahua, Sonora, Sinaloa)

Entonces, para la venta de entradas en México, el horario correspondiente para la mayoría del país es:

  • 28 de mayo, 8:00 AM (hora del centro de México)
REUTERS/Luis Cortes/File Photo
REUTERS/Luis Cortes/File Photo

El acceso a la preventa será únicamente en línea, de acuerdo con lo publicado por HYBE en Werse y las transmisiones previas de BTS han registrado cupos agotados en México.

El cartel promocional destaca: “El recorrido continúa. Tras el arranque de la gira ‘ARIRANG’, la realeza del pop BTS regresa al estadio Asiad de Busan para un reencuentro que se transmitirá globalmente”. La proyección promete llevar “la energía de BTS a la pantalla grande en una fecha especial, el 13 de junio desde Busan”.

Cuáles han sido las canciones sorpresa de BTS

  • Goyang, Corea del Sur
    • Día 1: Mikrokosmos, I Need U
    • Día 2: Take Two, DNA
    • Día 3: Spring Day, Run
  • Tokio, Japón
    • Día 1: Save Me, Crystal Snow
    • Día 2: Dope, For You
  • 🇺🇸 Tampa, USA
    • Día 1: Permission To Dance, Magic Shop
    • Día 2: Boy with Luv, Pied Piper
    • Día 3: Life Goes On, Baepsae (뱁새)
  • 🇺🇸 El Paso, USA
    • Día 1: On, Outro: Wings
    • Día 2: Dionysus, Best Of Me
  • 🇲🇽 Ciudad de México
    • Día 1: Boy in Luv, So What
    • Día 2: We are BulletProof Pt.2, Just One Day
    • Día 3: Airplane pt.2, Spring Day
  • 🇺🇸 Stanford, USA
    • Día 1: ON, Anpanman
    • Día 2: DOPE, Blood, Sweat & Tears
    • Día 3: I Need U, No More Dream

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