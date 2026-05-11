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Balacera en Aguaruto: operativo por secuestro termina con la muerte de la víctima y un presunto delincuente abatido

En la zona se realiza un operativo federal para localizar a otro de los presuntos delincuentes

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Baja california, narco, crimen organizado
En el sitio se encuentran elementos federales junto con autoridades estatales. (imagen ilustrativa)

La privación de la libertad de una persona en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, activó este 11 de mayo un operativo que terminó con el abatimiento de un civil y la muerte de la víctima, según informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en un comunicado.

Todo comenzó cuando autoridades recibieron un reporte telefónico por el crimen, lo que movilizó al Grupo Interinstitucional y desencadenó una persecución que se extendió desde la Calzada Aeropuerto hasta la colonia San Javier.

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En la zona donde concluyó el operativo se registró una agresión armada contra las fuerzas de seguridad. Las autoridades lograron reducir a uno de los agresores y detuvieron a una persona vinculada al incidente.

De acuerdo con la SSP Sinaloa, la persona privada de la libertad fue ultimada por sus captores en el lugar de los hechos.

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Hasta el cierre de esta nota, otro probable responsable continuaba prófugo, por lo que se montó un operativo para detenerlo.

Autoridades mantienen búsqueda y piden colaboración ciudadana

La SSP Sinaloa informó que se mantiene un operativo de búsqueda en la zona para localizar al probable responsable que logró escapar. La dependencia exhortó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades y seguir las recomendaciones oficiales en el área de San Javier y sus alrededores.

Reportes de medios locales indican que en el sitio sobrevuela un helicóptero de fuerzas federales para apoyar en la localización del sujeto prófugo. Además, fotografías difundidas por Desierta Sinaloa Noticias muestran que en el sitio de la balacera hay presencia del Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque el comunicado estatal solo refirió la intervención de un Grupo Interinstitucional sin detallar las corporaciones involucradas.

Las líneas de emergencia 9-1-1 están habilitadas para reportar información relevante sobre el caso. Asimismo, la SSP Sinaloa recordó a la población que el 089 está disponible para recibir denuncias anónimas.

El comunicado oficial hizo énfasis en la importancia de atender las indicaciones de las autoridades, dadas las condiciones de riesgo y la presencia de operativos activos en la zona donde ocurrieron los hechos.

Información en desarrollo...

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