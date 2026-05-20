Funcionarios detenidos en Morelos brindaron facilidades a un operador del Cártel de Sinaloa: afirma Harfuch

Detenidos en Operación Enjambre. Crédito: Gabinete de Seguridad

Este miércoles 20 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció mediante su cuenta de X nuevas detenciones en el marco de la Operación Enjambre.

En Morelos, elementos de la Fiscalía General de la República, la SSPC y la Guardia Nacional cumplimentaron órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR con información del Centro Nacional de Inteligencia.

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Posterior al informe preliminar, fue realizada una conferencia de prensa encabezada por Harfuch y el titular de la Guardia Nacional, el General de División Guillermo Briseño Lobera. En esta se revelaron detalles de las detenciones vinculadas a servidores y exservidores públicos de la entidad gobernada por Margarita González Saravia.

Según las investigaciones, presidentes municipales, exfuncionarios y empresarios de la región oriente de Morelos habrían brindado facilidades de operación a un operador regional del Cártel de Sinaloa.

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Los detenidos de mayor perfil son:

Agustín Toledano Amaro , presidente municipal en funciones de Atlatlahucan

Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla

Seis detenidos y el Cártel de Sinaloa como eje de la investigación

Según los datos revelados en la conferencia, este miércoles fueron detenidos Horacio “N”, secretario municipal de Cuautla y exaspirante a la alcaldía por el PRI; Pablo Adrián “N”, empresario y oficial mayor de Cuautla; Jonathan “N”, tesorero de Cuautla; y Arisbel Rubí, excandidata a la alcaldía, además de Agustín Toledano e Irving Sánchez, mencionados anteriormente.

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Infografía compartida por las autoridades luego de los operativos. Crédito: Gabinete de Seguridad

Estos fueron señalados por brindar facilidades de operación a un operador regional del Cártel de Sinaloa —también conocido como Cártel del Pacífico— en la región oriente de Morelos.

Las autoridades continuaban este miércoles con la búsqueda de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, para cumplimentar la orden de aprehensión en su contra.

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Harfuch reveló detalles de las detenciones. Crédito: Gabinete de Seguridad.

La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueará además a 32 personas vinculadas a esta red: 22 personas físicas y 10 personas morales. Entre ellas figuran presidentes municipales, funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, actores económicos y políticos, el propio líder delictivo, integrantes de su círculo familiar y empresas con indicadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Operativo del 6 de mayo: antecedente de las acciones contra la extorsión en Morelos

El 6 de mayo en Teopeque, la Guardia Nacional y la SSPC detuvieron a ocho integrantes de la célula Los Linos, entre ellos Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado como uno de sus principales líderes.

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El grupo operó durante años en el estado con extorsión, homicidio, robo de vehículos y tráfico de droga proveniente de Centroamérica hacia Estados Unidos, con presencia en distintos municipios de la entidad.

Parte de los detenidos del 6 de mayo vinculados a Los Linos. Foto: X/@OHarfuch

García Harfuch citó este operativo como ejemplo de las acciones realizadas durante mayo en el marco del reforzamiento de seguridad ordenado a mediados de abril por la presidenta Claudia Sheinbaum, sin vincularlo directamente con la red de funcionarios y empresarios detenidos este miércoles.

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Ambas operaciones corren como líneas de investigación independientes dentro de la misma estrategia contra la extorsión en Morelos.

Durante el operativo del 6 de mayo, personal de la SSPC fue agredido por integrantes de la célula. Dos elementos resultaron lesionados y fueron trasladados para recibir atención médica especializada; uno de los agresores perdió la vida.

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