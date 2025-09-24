Omar Chávez confirma pelea de exhibición junto a su hermano Julio César Chávez Jr. en diciembre

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez visitó a su hijo Omar en el campamento de preparación (Instagram | Omar Chávez)

Julio César Chávez Jr. se prepara para regresar al cuadrilátero, luego de meses complicados por el proceso legal que enfrenta ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su vinculación a proceso en el delito de delincuencia organizada y tráfico de armas, está alistando su regreso al ring.

Fue Julio César Chávez quien se encargó de confirmar que sus hijos Omar y el Junior volverán al boxeo, esto luego de todos los conflictos legales que afrontó la familia por la detención, deportación y vinculación a proceso de Chávez Jr. ante las autoridades.

Omar Chávez se encargó de afirmar que se está preparando para boxear en el mes de diciembre, en una cartelera que estará compartiendo con su hermano y, posiblemente, con su padre, pues el César del boxeo adelantó que podría salir del retiro para tener una pelea acompañado de sus hijos.

Así confirmó Omar Chávez la pelea de Julio César Chávez Jr. en diciembre

Chávez Jr. retomó sus entrenamientos tras recibir la libertad condicional en México luego de ser deportado de Estados Unidos. (Crédito: IG/ coliseoboxingclub)

A través de redes sociales, Omar Chávez subió unas historias a Instagram en las que reafirmó que la familia Chávez se está preparando para dar una exhibición en San Luis Potosí. En las imágenes que compartió, el Business man reposteó una publicación que recapituló la declaración de su papá Julio César Chávez.

De manera breve, el boxeador agregó un sticker con la frase “confirmo 100%” para dar validez a la confesión que realizó su padre ante la prensa. Cabe recordar que la última pelea que tuvo Omar Chávez fue a principios de 2025 en San Luis Potosí ante Misael Chino Rodríguez, cayó por decisión de los jueces en medio de una controversial pelea.

Omar Chávez confirma pelea junto a su hermano Julio César Chávez Jr. (IG/ @omarchavezzbu)

Julio César Chávez Jr. regresa al boxeo

El regreso de Julio César Chávez Jr. al boxeo profesional se perfila como una oportunidad de retomar su carrera deportiva, luego de que su padre, Julio César Chávez, confirmara que el púgil volverá al ring pese a encontrarse bajo un proceso legal ante la FGR.

El excampeón mundial reveló que su hijo participará en una pelea de exhibición antes de que finalice 2025. Desde que obtuvo la libertad condicional, Chávez Jr. ha retomado sus entrenamientos en el gimnasio, preparándose para su retorno a la actividad profesional.

“Voy a dar una primicia, va a pelear mi hijo Julio y mi hijo Omar. Van a pelear, van a aparecer en San Luis Potosí el 13 de diciembre. Y a lo mejor, como ahorita están limpios y sanos, a lo mejor voy a tener una exhibición ahí”, expresó Julio César Chávez en un encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Según declaraciones del gran campeón mexicano, el boxeador compartirá cartelera con su hermano Omar Chávez en un evento programado para el sábado 13 de diciembre en San Luis Potosí. Aunque el excampeón no especificó quiénes serán los rivales de sus hijos, sí confirmó que la organización del evento ya está en marcha y que este marcará el regreso de Chávez Jr. tras su derrota ante Jake Paul.