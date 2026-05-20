Cuauhtémoc Blanco visita a la selección mexicana antes del partido contra Ghana: este fue el motivo

El exfutbolista espera que el Tricolor haga un buen papel en la Copa del Mundo al ser locales como en México y Estados Unidos. (Ilustración: Jovani Pérez)

El pasado 19 de mayo, días antes del amistoso ante Ghana en Puebla, la Selección Mexicana recibió la visita de Cuauhtémoc Blanco, ex delantero y uno de los nombres más representativos del futbol nacional.

El ex jugador llegó acompañado de Germán Villa e Isaac Terrazas, figuras con pasado en el Club América, en un gesto interpretado como símbolo de unión generacional antes del Mundial.

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El encuentro tuvo lugar en el Centro de Alto Rendimiento. Una fotografía difundida en redes sociales muestra a Blanco conviviendo con varios integrantes del plantel, imagen que rápidamente se viralizó.

El plantel lleva varias semanas en un proceso de afinación táctica y fortalecimiento de la identidad futbolística, con el objetivo de retomar la competitividad internacional.

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El ex futbolista visitó la concentración del CAR. (redes sociales)

La experiencia mundialista de Blanco marca el cierre de la etapa de preparación

Cuauhtémoc Blanco disputó 3 Copas del Mundo con México: Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Con la Selección dejó partidos recordados y es considerado referente para varias generaciones de jugadores.

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Su carácter competitivo y la conexión con la afición ampliaron su estatura en el futbol mexicano.

Posible grabación de un episodio de su podcast

Actualmente, Blanco participa en el pódcast deportivo digital El Posscass de Compass junto a Villa y Terrazas.

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Los tres acudieron a la concentración del Tricolor, lo cuál sugiere que fue el verdadero motivo de su visita, aunque no se ha detallado.

Algunos miembros del plantel se manifestaron sorprendidos, pues el ahora ex futbolista y ex gobernador de Morelos no forma parte de la estructura cotidiana de la Selección ni suele intervenir en dinámicas públicas con el equipo nacional.

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El encuentro se interpretó como acercamiento entre generaciones, mientras el grupo de Aguirre busca consolidar una nueva identidad previo a la Copa del Mundo 2026.

La presencia de Blanco podría servir también como ejemplo y referencia para los jóvenes que vivirán el peso de jugar como anfitriones en un Mundial.

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La lista definitiva de convocados para la justa se conocerá en las próximas semanas.

El partido ante Ghana será determinante para futbolistas que buscan asegurar su lugar en el grupo final. México ajusta el plantel y la estrategia en una de las fases más exigentes del ciclo de preparación.

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El ídolo americanista habría grabado material para su podcast.

El equipo nacional enfrentará a Ghana este viernes 22 de mayo de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc.

Este partido es uno de los últimos ensayos para Aguirre antes de definir la estructura táctica rumbo a la Copa del Mundo 2026.

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El ambiente en Puebla y en la concentración del Tricolor refleja la presión que implica ese reto. El duelo amistoso frente a Ghana representa una oportunidad para la evaluación táctica de Aguirre y para observar la respuesta anímica de los jugadores.

La expectativa alrededor del equipo ha aumentado en los meses recientes ante la cercanía del Mundial y la dimensión de ser nuevamente sede.