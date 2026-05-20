EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 20 de mayo

En pocas líneas:
06:17 hsHoy
Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.
06:16 hsHoy
México enfrentará este miércoles 20 de mayo una combinación de lluvias intensas, calor extremo y fuertes vientos, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional.