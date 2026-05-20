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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 20 de mayo

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

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En pocas líneas:

06:17 hsHoy

Clima en Culiacán Rosales: temperatura y probabilidad de lluvia para este 20 de mayo

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

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06:16 hsHoy

Alertan por lluvias con granizo y riesgo de inundaciones en distintos estados este miércoles 20 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por tormentas intensas con granizo, además de temperaturas superiores a los 40 grados

SMN prevé tormentas fuertes con descargas eléctricas y granizo en varias regiones.
SMN prevé tormentas fuertes con descargas eléctricas y granizo en varias regiones.

México enfrentará este miércoles 20 de mayo una combinación de lluvias intensas, calor extremo y fuertes vientos, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

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