Así avanzan los cambios realizados por la FIFA en el Estadio Monterrey rumbo al Mundial 2026

El histórico recinto en Nuevo León elimina cerca de dos mil logotipos y adapta su infraestructura interna y externa para cumplir los más altos estándares de la Copa del Mundo 2026. REUTERS/Daniel Becerril

El Estadio Monterrey, antes Estadio BBVA, vive una etapa de transformación profunda ante la inminente llegada del Mundial 2026 a México.

La intervención de FIFA ha marcado el inicio de una serie de trabajos que buscan adaptar el recinto a los estándares internacionales, tanto en imagen como en operaciones.

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Miles de aficionados de todo el mundo podrán acudir al Estadio Monterrey para presenciar alguno de los cuatro duelos programados en el recinto. REUTERS/Raquel Cunha

A pocos días del inicio del torneo, el recinto ubicado en Nuevo León se prepara para recibir a miles de aficionados de diversas partes del mundo. Las obras y restricciones implementadas buscan garantizar un entorno funcional y alineado con la experiencia mundialista.

Del BBVA al Estadio Monterrey: el cambio de identidad

La identidad del recinto es uno de los pilares de la transformación. A partir de la entrega oficial a la FIFA, el recinto dejó atrás su nombre comercial y cualquier referencia a patrocinadores:

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Eliminación total de nombres y logotipos comerciales : Todo vestigio de patrocinadores fue retirado de fachadas, señalización y materiales impresos.

Nuevo nombre temporal : Durante el Mundial, el recinto será referido únicamente como Estadio Monterrey en boletos, transmisiones y mapas oficiales.

Neutralidad visual: Se suprimieron referencias y símbolos ligados a los Rayados para dar paso a una imagen completamente internacional.

El recinto ahora opera exclusivamente bajo el nombre Estadio Monterrey en boletos, transmisiones oficiales y mapas durante el Mundial. (Crédito especial: X/ @Osomty16)

Estos ajustes buscan cumplir con la exigencia de neutralidad exigidas para todas las sedes, garantizando que ningún patrocinador externo obtenga exposición indebida durante la justa mundialista.

Renovaciones internas y tecnología FIFA

El interior del Estadio Monterrey también fue renovado para cumplir con los estándares técnicos y de comodidad exigidos por FIFA:

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Remodelación de palcos y zonas VIP : Espacios exclusivos para directivos y hospitalidad internacional fueron rediseñados.

Retiro masivo de logotipos : Cerca de 2 mil marcas y anuncios fueron removidos, siguiendo directivas de exclusividad de FIFA.

Mejoras en césped : El campo cuenta con tecnología híbrida y sistemas avanzados para soportar las condiciones climáticas.

Integración bioclimática: El diseño mantiene la vista al Cerro de la Silla y optimiza la ventilación natural en las tribunas.

El estadio mantiene la vista al Cerro de la Silla, mientras que cerca de 2 mil marcas comerciales fueron removidas del recinto siguiendo directivas de exclusividad FIFA. (Crédito especial: X/ @MXESTADIOS)

De esta manera, el entorno del estadio se encuentra en proceso de adaptación para recibir a los visitantes y facilitar la operación de los cuatro partidos previstos en la sede.

Restricciones viales y adecuaciones exteriores

El acceso y la movilidad en torno al estadio también han sido objeto de modificaciones. Las autoridades locales establecieron nuevas rutas y restricciones para facilitar el flujo de personas y vehículos:

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Cierres parciales en avenidas principales : Pablo Livas y Las Torres presentan restricciones para vehículos.

Limitaciones para peatones : El acceso sobre el puente de Exposición quedó reservado exclusivamente para personal acreditado por FIFA.

Medidas temporales: Las restricciones estarán vigentes hasta el 29 de junio, cubriendo la duración completa de los encuentros programados en Monterrey.

Autoridades de Nuevo León implementarán cierres y restricciones viales en avenidas clave alrededor del Estadio Monterrey hasta el 29 de junio. REUTERS/Raquel Cunha

Así, estas renovaciones permiten que el recinto ofrezca condiciones óptimas tanto para los encuentros deportivos como para la cobertura mediática, consolidando al renovado Estadio Monterrey como una sede lista para el Mundial 2026.