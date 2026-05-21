Pepillo Origel aclara si su alcoholismo lo alejó de Silvia Pinal y corta con la dinastía: “No quiero saber nada”

Juan José Origel niega rotundamente las acusaciones de alcoholismo y rechaza rumores sobre su relación con Silvia Pinal (Infobae Especial / Jesús Avilés)

El conductor de espectáculos Juan José Origel enfrentó versiones que lo señalaban por alcoholismo y por el distanciamiento que tuvo con la que fuera su amiga, la actriz Silvia Pinal.

El presentador rechazó de manera contundente las afirmaciones que lo responsabilizan de alejarse de la actriz por su manera de beber. Origel atribuyó el rompimiento con la familia Pinal a disputas internas y aclaró que los rumores lo afectan, pero aseguró no tener ya vínculo alguno con los hijos de la artista.l

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Durante la función número 300 de la obra No te vayas sin decir adiós, Origel manifestó su enojo ante los comentarios sobre su consumo de alcohol y señaló que solo toma vino. “Cada quien se emborracha como quiere”, afirmó el conductor, quien pidió detener las especulaciones sobre su vida privada.

‘Pepillo’ volvió a decir que la separación con la familia Pinal surgió tras una pelea con Sylvia Pasquel e Iván Cochegrus, situación que derivó en su ausencia tanto en el funeral como en el homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes.

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“Yo no me paré ni al velorio. Es una de las cosas que más me duelen en la vida”, sostuvo Origel, notablemente molesto por la distancia que ahora mantiene con la familia de la actriz fallecida en noviembre de 2024.

Pepillo Origel afirma que la separación con la familia Pinal se debió a disputas internas, no a problemas con el alcohol (Fotos: Instagram/@laguzmanchats/@pepilloroigel)

Origel rechazó haber influido negativamente en Silvia Pinal y cortó vínculos con su familia

En distintos encuentros con la prensa, Origel negó las acusaciones de haber inducido a Silvia Pinal a consumir alcohol o de sacar provecho de su confianza para publicar declaraciones sin consentimiento. El conductor defendió que su amistad era únicamente con la actriz y no con sus descendientes.

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Al ser cuestionado por la prensa sobre la familia de Pinal, Origel guardó distancia. Dijo no saber nada sobre Alejandra Guzmán y su nueva canción dedicada a su madre, y reaccionó con indiferencia al enterarse de la posible maternidad de Frida Sofía.

“Pues que sea madre. ¿Tú crees que a mí me va a importar que sea mamá?”, dijo.

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Origel puntualizó: “Yo ya corté con la familia, se murió mi reina adorada, la mujer del medio que más he querido en la vida y no quiero saber nada de la familia ni nada”.

El conductor sostiene que no mantiene vínculo alguno con los hijos de Silvia Pinal tras una pelea con Sylvia Pasquel e Iván Cochegrus (Instagram / YouTube)

El conductor también manifestó hartazgo por los señalamientos sobre sus relaciones personales. Criticó que actualmente cualquier fotografía con un desconocido desata rumores sobre su vida privada y terminó su intervención subrayando: “A mí me vale madre”.

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La amistad de Pepillo Origel y Silvia Pinal terminó fracturada por conflictos personales

Origel y Silvia Pinal mantuvieron por décadas una relación amplia de confianza. El conductor la entrevistó en múltiples ocasiones desde finales de los años ochenta y solía acompañarla en momentos significativos de su carrera y su vida personal.

En los últimos años, el vínculo se vio deteriorado por disputas con los hijos de la actriz, especialmente con Sylvia Pasquel. Origel declaró que la familia estaba molesta con él, razón por la cual no fue invitado a los eventos fúnebres. Además, expresó indignación por el trato que recibió Silvia Pinal en sus últimos meses de vida, y por la forma en que se manejó su última obra teatral.

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Origel aclaró que la distancia con la familia Pinal le impidió acudir tanto al funeral como al homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes (Reuters)

La relación de amistad entre Origel y Pinal se fracturó por desacuerdos sobre el entorno cercano de la actriz en sus años finales y por desencuentros irreconciliables con su familia.