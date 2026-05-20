En plena demanda, Imelda Tuñón vuelve a atacar a José Manuel Figueroa y recuerda denuncias por violencia a mujeres

Imelda Tuñón enfrenta un proceso legal por daño moral iniciado por José Manuel Figueroa tras declaraciones públicas (IG: @imeldatunon // @josemanfigueroa)

Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, enfrenta el proceso legal iniciado por José Manuel Figueroa y sostiene que no teme las consecuencias, incluida la posible cárcel, pues afirma que “el daño moral no da la cárcel”.

En un reciente encuentro con los medios, pidió a los reporteros respetar el curso del proceso y confió en el trabajo de sus abogados: “Estoy tranquila porque estoy permitiendo que mis abogados y que la gente que sí sabe del tema lleve estos temas”, declaró.

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En el mismo acto con la prensa, Tuñón recordó los antecedentes públicos de Figueroa y señaló que el hijo de Joan Sebastian enfrenta bastantes demandas en contra por violencia hacia las mujeres.

Mencionó que cuenta con protección ante este historial y evitó ampliar sobre las acusaciones de violencia familiar y mediática, argumentando que no puede hacer declaraciones para no interferir en el juicio, según declaraciones recogidas por diversos medios.

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La viuda de Julián Figueroa asegura que el daño moral no implica ir a la cárcel y se muestra tranquila por la defensa de sus abogados (Instagram: @imetunon)

Imelda y las acusaciones por violencia de José Manuel Figueroa

“Estoy tranquila porque estoy permitiendo que mis abogados y que la gente que sí sabe del tema lleve estos temas. Nada más voy a dejar una cosa en claro: el daño moral no da la cárcel. Fuera de eso, no tengo nada más que decir, él lo dijo y voy a respetar su deseo... Sí tengo protección porque tiene bastantes demandas en contra por violencia hacia las mujeres”, apuntó.

Además del conflicto legal actual, Imelda Tuñón busca limpiar su imagen tras casi dos años de disputas mediáticas, incluyendo peleas con Maribel Guardia sobre la custodia de su hijo José Julián Figueroa y señalamientos previos contra José Manuel Figueroa por presunto abuso hacia su hermano Julián en la infancia.

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José Manuel Figueroa respondió con demandas que lo acusan de daño moral, violencia familiar y violencia mediática, argumentando que tales acusaciones le han causado la cancelación de contratos y afectado su reputación.

Imelda Tuñón señala que José Manuel Figueroa enfrenta múltiples demandas en su contra por violencia hacia mujeres, según antecedentes públicos (Diseño: Jesús Avilés / Infobae México)

El intérprete de “Expulsado del paraíso” calificó a Imelda Tuñón como “loca y estúpida”, además de afirmar que destruyó “la poca ilusión de ver en los ojos de mi sobrino a Julián”. Figueroa afirmó que atacará “al máximo” a Imelda porque está “ofendido y lastimado” por sus dichos y por no poder ver a su sobrino.

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Un relanzamiento musical en el regional mexicano

En medio de la batalla legal, la también actriz anunció a su incursión en el género regional mexicano, por lo que por ahora concentrará sus esfuerzos en su carrea artística. Tuñón explicó que “estoy retomando mi carrera, estoy dando un giro”, y detalló que aunque no dejará por completo el pop, busca relanzarse con un nuevo género musical.

La madre del pequeño José Julián Tuñón reiteró que ha optado por guardar distancia pública respecto a los temas legales y permite que su equipo jurídico conduzca las acciones necesarias. Asegura que cualquier comentario adicional podría interferir con los procesos en curso.

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El conflicto legal incluye acusaciones de violencia familiar y mediática presentadas por ambas partes ante los tribunales (Credito: Cuartoscuro // IG: @imetunon)

Finalmente, la intérprete reconoce que los hechos recientes han repercutido en su carrera artística y emocional, modificando su experiencia en los escenarios y en la vida pública.