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“Ellos no tienen estadio para jugar”: Nathan Silva recuerda el incidente entre Mier y Carrasquilla y lanza mensaje a Cruz Azul antes de la gran final de la Liga MX

El defensor resaltó el consejo de Darío Verón, el orgullo universitario y la importancia del Estadio Olímpico Universitario para encarar el duelo

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Nathan sostiene que la identidad y la fuerza colectiva son la mayor fortaleza de Pumas, apostando por la serenidad como clave para conquistar el Clausura 2026. (Foto: Luz Coello/Infobae México)
Nathan sostiene que la identidad y la fuerza colectiva son la mayor fortaleza de Pumas, apostando por la serenidad como clave para conquistar el Clausura 2026. (Foto: Luz Coello/Infobae México)

La previa de la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul se vive con máxima intensidad tanto dentro como fuera de la cancha. 

Con la presencia de Infobae México en la conferencia de prensa previa al duelo, Nathan Silva, zaguero de Pumas, abordó temas que han marcado la rivalidad reciente: la localía universitaria, la polémica lesión de Kevin Mier y la fortaleza del grupo auriazul.

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El defensor brasileño recordó la importancia de la identidad y el sentido de pertenencia en la batalla por el campeonato. REUTERS/Eloisa Sanchez
El defensor brasileño recordó la importancia de la identidad y el sentido de pertenencia en la batalla por el campeonato. REUTERS/Eloisa Sanchez

A pocos días del primer capítulo por el título, Silva dejó clara la postura del vestuario universitario. El brasileño defendió la identidad de Pumas y remarcó la unión de un grupo que afronta la final con convicción, legado y sentido de pertenencia.

La localía y el mensaje a Cruz Azul

Nathan Silva no dudó en referirse a la situación de Cruz Azul respecto al Estadio Olímpico Universitario, dejando un mensaje directo a los celestes. “Es un rival que respetamos. Ellos rentaron nuestra casa. Ellos no tienen estadio para jugar.

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El zaguero además subrayó el valor de la localía y el compromiso de los universitarios con su afición y su historia: “Nosotros nos ayudamos. Y sobre todo, el grupo es fuerte”.

La localía de Pumas en Ciudad Universitaria se perfila como clave para la definición del campeonato ante Cruz Azul. (Jesús F. Beltrán/Infobae México)

Este mensaje refuerza el orgullo institucional de Pumas y suma un elemento extra a la narrativa de la final, recordando la importancia de Ciudad Universitaria como símbolo del club.

Así, Nathan dejó claro que la localía y el sentido de pertenencia son factores que los auriazules buscarán imponer como fortaleza anímica en la serie por el campeonato.

El incidente entre Carrasquilla y Mier: con la mente en el título

Sobre el polémico episodio entre Adalberto Carrasquilla y Kevin Mier vivido en el Apertura 2025, Silva dejó claro que el vestuario auriazul está enfocado en la cancha: “Estamos muy tranquilos con lo que ha pasado con Coco y Mier… nosotros estamos enfocados en el partido.”

La consigna dentro del club es no dejarse distraer por polémicas pasadas y mantener la atención en el objetivo principal: el título.

Silva asegura que el vestuario de Pumas permanece tranquilo tras el conflicto Carrasquilla-Mier. REUTERS/Henry Romero
Silva asegura que el vestuario de Pumas permanece tranquilo tras el conflicto Carrasquilla-Mier. REUTERS/Henry Romero

Con esta actitud, Pumas apuesta por la serenidad y el trabajo colectivo, alejándose de cualquier ánimo de revancha y priorizando el rendimiento en el compromiso del domingo.

Orgullo universitario y legado de referentes

De forma personal, Nathan Silva compartió la importancia de su proceso de adaptación y su vínculo con figuras históricas del club: “Estoy feliz de ser de Pumas. También la fortuna de tener un hijo en México, el próximo mes ya nace. Esto representa mucho para mí.”

Además, expresó su admiración por referentes del club como Leandro Augusto, el propio Efraín Juárez y especialmente por Darío Verón. Al referirse al paraguayo, lo reconoció como una leyenda y agradeció los consejos que ha recibido de su parte.

Nathan Silva expresa su admiración por referentes históricos de Pumas como Leandro Augusto, Efraín Juárez y Darío Verón. (Jesús F. Beltrán/Infobae México)

El brasileño cerró reafirmando el espíritu de pertenencia y la ambición de acercarse al legado de los grandes referentes universitarios.

Para Nathan y el plantel, la final contra Cruz Azul es una oportunidad de escribir una nueva página de gloria en la historia de Pumas.

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