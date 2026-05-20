Quién es Jesús Corona Damián, el alcalde de Cuautla que buscan capturar las autoridades federales

Fotografía del alcalde cuando acudió ante la FGR para denunciar amenazas del CJNG. (Facebook Jesús Corona Damián)

Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, fue señalado este miércoles 20 de mayo por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como objetivo de una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR, en el marco de la Operación Enjambre.

Las autoridades federales lo buscan por presuntos vínculos con la delincuencia. Según los reportes, Corona habría permitido delinquir a un operador regional del Cártel de Sinaloa —también conocido como Cártel del Pacífico— en la región oriente de Morelos.

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Jesús Corona ha sido alcalde de Cuautla en dos ocasiones. (Facebook: Jesús Corona)

Sin embargo, la presunta relación de Corona con la delincuencia no surgió este miércoles. En febrero de 2025, un video lo mostró reunido con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado por autoridades como líder del Cártel de Sinaloa en la región oriente de Morelos.

En las mismas imágenes aparecía Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, detenido este miércoles. Corona negó los vínculos en aquel entonces y dijo no tener “nada que ocultar”.

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En torno al caso, este 20 de mayo, mediante conferencia de prensa, Harfuch anunció que la UIF llevará a cabo el bloqueo de 32 personas y empresas relacionadas con esa red: 22 personas físicas y 10 personas morales, entre ellas presidentes municipales, funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, actores económicos y políticos, y empresas con indicadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Un político de carrera local con tres periodos ligados a Cuautla

Jesús Corona Damián estudió la licenciatura en Derecho en el Instituto Ejecutivo Mexicano, donde se tituló el 5 de agosto de 2019.

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Constancia profesional del alcalde buscado. Crédito: SEP

Su cédula profesional fue expedida el 8 de mayo de 2020 por la Secretaría de Educación Pública. Cuenta también con una certificación en liderazgo en el servicio público otorgada por la universidad ICEMéxico.

Su carrera en la administración municipal arrancó en 2009, cuando fungió como regidor de Cuautla hasta 2012. Años después, entre 2016 y 2017, ocupó la dirección general de Servicios Públicos Municipales durante el gobierno de Raúl Tadeo Nava.

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Su primer periodo como alcalde transcurrió entre 2019 y 2021, postulado por Morena, el PT y Encuentro Social.

En 2024 compitió de nuevo bajo una alianza distinta —PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas—. En dichas elecciones obtuvo más de 28 mil votos para regresar a la presidencia municipal. Además, en ese mismo año fue atacado a balazos, atentado del cual resultó ileso.

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Del video con “El Barbas” a la denuncia contra el CJNG

Tras la difusión de un video en febrero de 2025, la FGR abrió una carpeta de investigación y delegó el caso a la FEMDO. Corona respondió con comunicados en redes sociales donde aseguró haberse “conducido siempre dentro del marco de la ley” y se declaró en “total disposición” para aclarar cualquier señalamiento ante las autoridades.

En dicho material, se le puede ver con “El Barbas”, líder regional del Cártel de Sinaloa. Además, en el material se observa a uno de los detenidos en el marco de la Operación Enjambre de este 20 de mayo, el alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano.

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Se trataría de 'El Barbas', líder de una célula del Cártel de Sinaloa. | Crédito: X @ AndresLanderos

En otros hechos, el 1 de abril de 2026, el alcalde acudió a la FGR para presentar una denuncia formal contra integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación por amenazas de muerte, extorsión y asociación delictuosa. Naromantas y un video de presuntos integrantes del CJNG lo mencionaban por nombre como objetivo.

Su hermano, Samuel Corona Damián, estuvo en prisión por secuestro y enfrentaba al menos 11 carpetas de investigación por extorsión a comerciantes desde el penal de Cuautla, según medios locales que dieron seguimiento al caso.

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La orden de aprehensión y los otros cinco detenidos en Morelos

Este miércoles, en una operación conjunta de la FGR, la Guardia Nacional y la SSPC, fueron detenidas seis personas:

Detenidos en Operación Enjambre. Crédito: Gabinete de Seguridad

Agustín Toledano, presidente municipal de Atlatlahucan

Irving Sánchez, exalcalde de Yecapixtla

Horacio Zavaleta, secretario municipal de Cuautla y exaspirante a la alcaldía por el PRI

Pablo Adrián Portillo, empresario y oficial mayor de Cuautla

Jonathan Espinoza, tesorero de Cuautla

Arisbel Rubí Vázquez, excandidata a la alcaldía

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, respaldó la operación y anunció medidas para atender los vacíos de poder en los municipios afectados.

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Al cierre de esta nota, Jesús Corona Damián permanecía sin ser localizado por las autoridades federales.