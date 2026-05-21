Efraín Juárez arremete contra sus detractores tras felicitar al árbitro: “A la próxima le digo groserías

El técnico aseguró que es de lo más normal felicitar al árbitro. REUTERS/Henry Romero

Con la presencia de Infobae México en el día de medios previo a la Gran Final de la Liga MX, Efraín Juárez se pronunció nuevamente sobre la polémica generada tras felicitar al árbitro Daniel Quintero Huitrón al término de la Semifinal de Vuelta ante Pachuca, un gesto que desencadenó críticas.

Incluso, distintos reportes indican que habría llevado a Cruz Azul a solicitar el cambio de silbante para la Final de Vuelta de la Liga MX.

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El video, difundido en redes, muestra a Juárez acercándose al árbitro con las palabras: “Ojalá pites la Final, güey. Muy buen trabajo, te lo juro, eh. Ojalá pites tú, te lo juro. Ojalá pites tú porque espectacular, cabrón”.

“A la próxima le digo groserías”, advierte Efraín

Durante el día de medios previo a la gran final, que se llevó a cabo el día de hoy miércoles 20 de mayo, Infobae México pudo recabar las declaraciones de Juárez, donde expresó su asombro por la magnitud del escándalo.

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“Por felicitar a alguien que hace bien su trabajo, estamos haciendo un escándalo. Y creo que, a ver, por eso digo, me fui hace mucho tiempo de mi país, hace mucho tiempo. Regreso después de tanto tiempo y no sabía que no se puede felicitar a alguien por hacer bien su trabajo”, señaló Efraín.

Créditos: Luz Coello

En tono irónico, el director técnico advirtió: “A la próxima le tengo que decir groserías, gritarle. Es increíble que por felicitar a alguien que hace bien su trabajo hagan escándalo. Le digo groserías y hasta cambio de acento. Se me hace triste”.

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Juárez reiteró que no percibe ninguna polémica en su conducta y sugirió que las críticas podrían formar parte de un intento de desestabilizar al equipo de cara a la final.

“No veo ninguna polémica, eh, como cuando felicitas al entrenador del equipo contrario, como cuando felicitas a un jugador después de un partido. No entiendo, de verdad no entiendo cosas, hay veces que no entiendo cosas, pero también las entiendo porque quieren desestabilizar, mucha gente también, quiere, eh... mucha gente no nos veía y no nos creía que podíamos estar aquí. Y hoy a lo mejor, este, va por otro lado la mano. Espero que no”.

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Juárez dice que buscan desestabilizarlo sus detractores. Créditos: Luz Coello.

La posible petición de Cruz Azul sobre cambiar al árbitro para el juego de vuelta

Cruz Azul habría fundamentado cambiar a Daniel Quintero Huitrón, árbitro que pitará la vuelta de la Final, en antecedentes, específicamente su actuación en la Jornada 11 entre Pumas y Cruz Azul, donde marcó un penal a favor de los universitarios por una falta de Willer Ditta sobre Guillermo Martínez.

Este antecedente habría motivado la solicitud formal del club cementero ante la Comisión de Árbitros para cambiar al silbante designado para la Final, aunque de momento no se tiene confirmación sobre la aprobación de este hecho.

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En su intervención, Juárez lamentó que un acto de reconocimiento hacia el árbitro derivara en una controversia que, en su opinión, excede la lógica deportiva habitual y subrayó que el entorno parece propicio para que gestos de deportividad sean malinterpretados en el fútbol mexicano.