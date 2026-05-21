Los Weinberg: el clan empresarial que desvió más de 600 millones de dólares bajo el amparo de Genaro García Luna

Este 20 de mayo el grupo recibió una sentencia que los obliga a pagar 578 millones de dólares al gobierno de México. Crédito: Especial

Autoridades mexicanas informaron este 20 de mayo que un tribunal de Florida condenó a integrantes del Grupo Weinberg y a sus empresas al pago de 578.5 millones de dólares al Estado mexicano por reparación del daño patrimonial derivado de su participación en un esquema de corrupción en contratación pública vinculado a Genaro García Luna.

Con este fallo, el total de retribuciones obtenidas por México en el caso supera los 3 mil 67 millones de dólares.

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La sentencia forma parte de un acuerdo mediante el cual los condenados deberán entregar activos en distintas jurisdicciones para su liquidación y aplicación al pago parcial de las cantidades fijadas por la autoridad judicial.

El exsecretario de seguridad se encuentra preso en EEUU. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dará seguimiento a la ejecución del acuerdo en coordinación con las autoridades competentes.

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Reportes oficiales del gobierno de México publicados en el año 2024 revelaron que el Grupo Weinberg fue el principal instrumento financiero que García Luna utilizó para extraer recursos del erario, mediante contratos de seguridad.

A través del entramado empresarial, encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto, el ex funcionario obtuvo entre 2009 y 2018 treinta contratos con la extinta Policía Federal, el CISEN, el OADPRS y la PGJCDMX por más de 727 millones 923 mil dólares y 528 millones 26 mil pesos, de los cuales, fueron pagados 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos.

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Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc concentraron la mayor parte de los pagos del erario

Las empresas contratistas del grupo fueron Nunvav Inc, Nunvav Technologies Inc y Nice Systems Ltd. Los documentos oficiales registran también una cuarta empresa, GLAC, señalada como propiedad de García Luna y su esposa, que recibió poco más de 26.6 millones pesos de la PGJCDMX.

Los pagos a las empresas Weinberg se distribuyeron así:

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Dinero recibido a empresas de los Weinberg. Crédito: Gobierno de México

Esos ingresos, según reportes oficiales, se depositaron en cuentas en Barbados ($449,644,552.87 dólares), Israel ($69,100,000 dólares) y México ($106,444,124.73 dólares).

Las empresas Nunvav estaban constituidas en Panamá y nunca pagaron impuestos en México ni en ningún otro país, según expuso el extitular de la UIF, Pablo Gómez, en la mañanera del 18 de octubre de 2024.

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El dinero salió a diez países y regresó triangulado a 109 beneficiarios en México

De julio de 2013 a enero de 2020, Nunvav Inc transfirió desde México poco más de 528 millones de pesos y cerca de 28.5 millones dólares a Barbados, Israel, Estados Unidos, Chipre, Curazao, Panamá, Letonia, China, Alemania y Reino Unido.

La mayor parte fue a Barbados: $259,028,000 pesos y $17,903,000 dólares entre 2013 y 2016.

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Entre enero de 2012 y abril de 2020, el grupo retornó al país $189,801,468.42 dólares desde cuentas en Barbados a 109 beneficiarios.

De ese total, 82 personas morales recibieron $182,543,823.42 dólares y 27 personas físicas recibieron $7,257,645 dólares.

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Muchas de esas empresas fueron identificadas por el SAT como factureras, según información oficial de la UIF.

Mauricio y Jonathan Weinberg: las dos cabezas de una red

Mauricio Samuel Weinberg López tuvo participación en 19 empresas. Su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto participó en 30 y es señalado como el responsable del tejido empresarial del grupo.

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En total, el grupo operó al menos 80 empresas constituidas en distintos países, con domicilios compartidos en Panamá, México y Estados Unidos, según la presentación de Hacienda.

Reportes periodísticos señalan que Mauricio Samuel Weinberg y Genaro García Luna se habrían conocido en los años ochentas.

Entramado empresarial de Alexis Weinberg. Crédito: Presidencia de México

Jonathan Alexis utilizó empresas como ICIT Holding SA de CV, ICIT Private Security México SA de CV y Nunvav Inc para triangular recursos.

Fungió como administrador único, accionista, firmante, apoderado y director en decenas de ellas, de acuerdo con un organigrama presentado por la UIF.

Fue detenido en Madrid España. Crédito: Presidencia de la República

Jonathan Alexis fue detenido el 31 de diciembre de 2023 a las 4:15 horas en Madrid, España. De nacionalidad mexicana y portador de pasaporte polaco, quedó sujeto a un proceso de extradición hacia México.

Hasta el momento no ha sido enviado a este país. En enero de 2024 recibió libertad condicional.