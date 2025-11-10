Hijo de Julio César Chávez sufre recaída y es internado en una clínica contra adicciones, así lo confirmó el exboxeador

Julio César Chávez confirmó que su hijo recayó y sufre depresión (Instagram/ @jcchavez115)

Julio César Chávez ha expresado abiertamente los problemas que enfrentan sus hijos, el gran campeón mexicano ha tenido que lidiar con las constantes recaídas de sus hijos Julio César Jr. y Omar por su situación de adicciones. En días recientes, el boxeador retirado confirmó que uno de sus hijos tuvo que ser internado para mejorar su estado de salud, esto debido a que retomó el consumo de una sustancia dañina.

De acuerdo con la explicación de Chávez González en charla con Adela Micha, para su programa de La Saga, tuvo que ingresar a uno de sus hijos en una clínica para su rehabilitación, por lo que la familia está pasando por este proceso nuevamente.

Cabe recordar que el Señor Nocaut estaba organizando una pelea de exhibición con Julio César Chávez Jr. y Omar en el mes de diciembre, pretendía que este evento fuera el regreso de sus hijos al ring. Pero por las condiciones actuales tuvo que reprogramar el evento para 2026, ya que Omar Chávez ingresó a una clínica de rehabilitación.

Julio César Chávez confirma que Omar Chávez recayó en adicciones

De acuerdo con la explicación del campeón mexicano, su segundo hijo estaba en buena forma y se estaba preparando para la pelea en San Luis Potosí. Pero, se percató que volvió a mostrar comportamientos que lo alertaron de una posible recaída.

“Omar tenía un mes muy bien entrenando en Culiacán. Pero es obsesivo y compulsivo al juego (de apuestas), tiene ese problema, y a parte estaba tomando las pastillas que estaba tomando Julio”, explicó.

Al descubrir que el Businessman volvió al consumo de estas pastillas adictivas, más su ludopatía, se mostró firme con Omar por lo que lo llevó a una clínica en Tijuana. “Le leí la cartilla, lo mandé a llamar a Tijuana y lo metí a la clínica”, sentenció.

Omar Chávez ingresó a una clínica de rehabilitación en Tijuana (IG/ @omarchavezzbu)

En la misma charla explicó que Omar estará internado alrededor de un mes, por lo que afectó el compromiso de la pelea que tenían pensada hacer en diciembre. Lamentó que su hijo esté pasando por esta situación nuevamente, pero se mostró firme con la decisión y compartió cómo tomó Omar esta acción.

“Está consciente de que la regó, ahí va a estar de pérdida un mes. Mientras, se va a preparar porque va a pelear, Julio y él. La pelea va a ser para enero, es el 24 de enero en San Luis Potosí, iba a ser en diciembre, pero la aplacé para que estén bien los dos y van a pelear los dos”, finalizó.