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Jordan Carrillo habla sobre su futuro con Pumas y la posibilidad de ir al Mundial

El sinaloense consolidó su papel clave en el equipo tras darle el pase a la final con su anotación ante Pachuca

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Carrillo se consolidó como la revelación del Clausura 2026, mostrando prioridad en conquistar el campeonato con los universitarios sobre sus aspiraciones personales con la Selección Mexicana. (Foto: Luz Coello/Infobae México)
Carrillo se consolidó como la revelación del Clausura 2026, mostrando prioridad en conquistar el campeonato con los universitarios sobre sus aspiraciones personales con la Selección Mexicana. (Foto: Luz Coello/Infobae México)

La final del Clausura 2026 ha colocado a Jordan Carrillo bajo los reflectores como una de las mayores revelaciones del torneo. Su impacto en el mediocampo de Pumas y el gol decisivo marcado a Pachuca en semifinales lo han convertido en protagonista de la campaña universitaria.

Infobae México contó con presencia en la conferencia de prensa previa al duelo, donde Carrillo compartió sus sensaciones sobre el momento que vive, el apoyo recibido y su mirada hacia el futuro inmediato tanto en el club como en la Selección Mexicana.

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Jordan Carrillo se convirtió en la gran revelación del Clausura 2026 y le otorgó el pase a la final a Pumas con su gol de tiro libre anotado al Pachuca. REUTERS/Henry Romero
Jordan Carrillo se convirtió en la gran revelación del Clausura 2026 y le otorgó el pase a la final a Pumas con su gol de tiro libre anotado al Pachuca. REUTERS/Henry Romero

Con serenidad, Carrillo se mostró agradecido por el respaldo recibido en Ciudad Universitaria y la confianza de Efraín Juárez, pero dejó claro que su enfoque está en lo colectivo: levantar la copa con Pumas antes que pensar en cualquier otro destino.

La meta inmediata: levantar el campeonato con Pumas

El mediocampista sinaloense describió su momento actual con los universitarios como “el más feliz de su carrera”. Carrillo enfatizó que su prioridad es aportar al equipo y no dejarse distraer por rumores o especulaciones externas.

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La oportunidad de disputar una final con Pumas representa para él una responsabilidad y un privilegio: “Me siento muy contento, muy feliz y se ve reflejado en la cancha, estoy enfocado en jugar el domingo, levantar la Copa y que sea lo que dios quiera.”

La concentración total en la final refleja su compromiso con el grupo y la ambición por dejar huella en la historia reciente del club.

El sueño del Mundial y el futuro en Pumas

Por otro lado, la posibilidad de ser convocado a la Selección Mexicana, reconoce Carrillo, es una ilusión legítima, pero no desvía su atención de la realidad inmediata: “Me siento muy ilusionado con lo de la Selección Mexicana pero estoy enfocado con Pumas en la Final y dios quiera que se dé“.

El jugador dejó claro que su agradecimiento es total con Efraín Juárez por brindarle confianza y que su presente está en la cancha, decidido a responder con entrega: “Acerca de quedarse en Pumas, son cosas que le corresponde a mi agente.”

El futbolista reveló que sus aspiraciones reales con el Tri no distraerán su compromiso con el conjunto universitario, destacando la importancia de Efraín Juárez en su desarrollo profesional. REUTERS/Henry Romero
El futbolista reveló que sus aspiraciones reales con el Tri no distraerán su compromiso con el conjunto universitario, destacando la importancia de Efraín Juárez en su desarrollo profesional. REUTERS/Henry Romero

De esta manera, Jordan demuestró madurez al separar sus aspiraciones personales del compromiso con el club, priorizando siempre el objetivo colectivo.

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