Arrestan a estilista de Fátima Bosch en Cannes por supuesta agresión a Andrea de Val, Miss Venezuela Global 2025

El estilista, cercano a Miss Universo 2025, fue acusado de golpear a Andrea de Val (ig/giovannilagunna)

Giovanni Laguna, estilista y amigo de la ganadora de Miss Universo 2025 Fátima Bosch, habría sido arrestado en Cannes, Francia, por haber agredido a Andrea de Val, Miss Venezuela Global 2025.

El periodista español Jordi Martin, famoso por seguir de cerca la ruptura de Shakira y Piqué en su país, compartió imágenes en sus redes sociales donde se ve al hombre arrestado por las autoridades, así como clips de la discusión que tuvo con la modelo. Las imágenes provienen directamente de las redes de Andrea, quien denunció el hecho.

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En estas imágenes, Andrea de Val confronta a su presunto agresor y muestra su rostro ensangrentado.

“Miren, esto lo hizo Giovanni Laguna, felicitaciones, Giovanni, eso es lo que yo quería, que demostraras quién eras”, dice la modelo mientras graba al hombre y muestra el desastre en la habitación.

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Imágenes de la agresión, filmadas por Andrea de Val.

Aparentemente, ambos se alojaban en ese lugar como parte de los eventos alternativos al festival de Cannes. Según testigos, en el interior se escucharon gritos y golpes poco antes de la llegada de la policía local.

Hasta el momento, no existen detalles oficiales sobre las razones que originaron el enfrentamiento ni sobre las posibles consecuencias judiciales para el estilista.

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Laguna fue retenido y la modelo fue atendida médicamente, encontrándose fuera de peligro.

Imágenes de la agresión, filmadas por Andrea de Val.

La agresión contra Andrea de Val, en pocas palabras

Giovanni Laguna, estilista y amigo de Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, habría sido arrestado en Cannes, Francia.

Se le acusa de haber agredido a Andrea de Val, Miss Venezuela Global 2025.

El periodista español Jordi Martin, conocido por cubrir la vida de Shakira y Piqué, difundió en sus redes sociales imágenes del arresto y de la discusión entre Giovanni Laguna y la modelo.

Las imágenes compartidas provienen de las redes de Andrea de Val, quien denunció públicamente la agresión.

En los videos, Andrea de Val confronta a Giovanni Laguna y muestra su rostro ensangrentado.

“Miren, esto lo hizo Giovanni Laguna, felicitaciones, Giovanni, eso es lo que yo quería, que demostraras quién eras”, afirma la modelo mientras graba a Laguna y muestra el estado de la habitación.