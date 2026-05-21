¿Hasta cuándo volverás a votar por jueces y magistrados? Estos son los cambios que implica la nueva reforma judicial

El Gobierno federal busca aplazar la segunda elección judicial hasta 2028 para evitar una saturación electoral en 2027 y corregir fallas detectadas en el primer ejercicio.

La segunda etapa de la elección judicial en México podría aplazarse hasta el 4 de junio de 2028, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara al Senado una nueva iniciativa de reforma constitucional que busca modificar el calendario aprobado originalmente en 2024.

La propuesta surge después de la primera elección judicial realizada en junio de 2025, un proceso inédito en el país donde la ciudadanía eligió por voto popular a jueces, magistrados y ministros.

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Sin embargo, aquella jornada estuvo marcada por críticas debido a la baja participación ciudadana, la complejidad de las boletas y los cuestionamientos sobre la cercanía política de varios candidatos ganadores con el partido oficialista.

Con esta nueva iniciativa, el Ejecutivo federal pretende reorganizar el sistema para evitar una saturación electoral en 2027 y corregir fallas detectadas durante el primer ejercicio.

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¿Hasta cuándo volverán a votar los mexicanos por jueces y magistrados?

De aprobarse la reforma en el Congreso, la próxima elección judicial ya no se realizaría en 2027, como estaba previsto originalmente, sino hasta junio de 2028.

El cambio también permitiría que los comicios judiciales coincidan con elecciones locales y posiblemente con la consulta de revocación de mandato presidencial.

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La administración federal argumentó que mantener la elección en 2027 complicaría la organización electoral, ya que en ese año también habrá renovación de gubernaturas, congresos locales, alcaldías y diputaciones en 17 estados del país.

Según explicó el Gobierno federal, los ciudadanos tendrían que acudir a diferentes centros de votación para elegir autoridades locales y, por separado, participar en la elección de integrantes del Poder Judicial, lo que podría generar confusión y reducir aún más la participación.

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Cambios en la reforma judicial: menos candidatos y nuevas reglas

Uno de los principales ajustes planteados por la iniciativa es modificar el mecanismo de selección de aspirantes para evitar el exceso de candidaturas que se registró en 2025.

Entre las medidas que contempla el proyecto destacan:

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Reducción del número de candidatos por cada cargo judicial .

Simplificación de las boletas electorales para facilitar la votación .

Creación de una comisión coordinadora para supervisar evaluaciones y requisitos .

Nuevos filtros y exámenes de conocimientos para aspirantes .

Sorteos para definir candidaturas finales .

Reorganización de procesos de evaluación entre los tres poderes.

La propuesta establece que primero se seleccionarán cuatro aspirantes por cada cargo judicial y posteriormente se realizará un sorteo para dejar únicamente dos candidaturas finales por especialidad.

Además, la nueva comisión coordinadora estaría integrada por representantes de los comités de evaluación del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

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Suprema Corte y Tribunal de Disciplina: así quedaría el nuevo modelo judicial

La reforma impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya había transformado de manera importante la estructura del Poder Judicial, pero ahora se busca profundizar algunos cambios.

Entre los ajustes más relevantes se encuentra la reorganización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pasaría de 11 a 9 ministros y eliminaría las dos salas para que todos los asuntos sean resueltos únicamente en sesiones del pleno.

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También se mantiene la reducción del periodo de encargo de los ministros, que sería de 12 años.

Otro de los nuevos órganos creados es el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de investigar y sancionar posibles irregularidades cometidas por jueces y magistrados. Sus integrantes también serían elegidos mediante voto popular.

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La iniciativa además reafirma que ningún integrante del Poder Judicial podrá tener un salario superior al de la Presidencia de la República.

Críticas y debate político por la elección judicial en México

La nueva propuesta abrió nuevamente el debate sobre la viabilidad del modelo de elección popular de jueces y magistrados.

Diversos especialistas consideran que el aplazamiento representa un reconocimiento implícito de las fallas detectadas en el diseño original de la reforma judicial.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito señaló que los cambios anunciados no resuelven completamente la complejidad del sistema electoral judicial ni garantizan mayor independencia en la selección de perfiles.

Las críticas aumentaron después de que en la elección de 2025 varios candidatos identificados con el oficialismo obtuvieron cargos judiciales, situación que generó cuestionamientos sobre la autonomía del Poder Judicial frente al poder político.

Mientras tanto, el Senado y la Cámara de Diputados analizarán la iniciativa en las próximas semanas para determinar si la segunda elección judicial se aplaza oficialmente hasta 2028.