Video capta a motociclista disparando frente a instalaciones de la FEMDO en Paseo de la Reforma

Este miércoles 20 de mayo ha circulado un video en redes sociales que muestra a un motociclista realizando disparos al aire sobre Paseo de la Reforma, una de las principales vialidades de la capital mexicana.
El material cobra especial relevancia debido a que frente al sitio donde efectúa las detonaciones -a espaldas de la persona que graba- se encuentra la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR).
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Según el análisis del clip, este pudo haber sido realizado desde otra motocicleta en movimiento.
Hasta el momento no se conoce la fecha exacta de la grabación. Las autoridades no se han pronunciado al respecto.
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