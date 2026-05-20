Video capta a motociclista disparando frente a instalaciones de la FEMDO en Paseo de la Reforma

El video muestra a dos individuos en motocicleta transitando por una avenida con múltiples carriles, árboles y edificios. Se observan varios vehículos y un cruce vial con semáforos. Las imágenes, captadas en movimiento, documentan el momento en que un motociclista realiza disparos frente a las instalaciones de la FEMDO Ciudad de México. Crédito: Redes Sociales

Este miércoles 20 de mayo ha circulado un video en redes sociales que muestra a un motociclista realizando disparos al aire sobre Paseo de la Reforma, una de las principales vialidades de la capital mexicana.

El material cobra especial relevancia debido a que frente al sitio donde efectúa las detonaciones -a espaldas de la persona que graba- se encuentra la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR).

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El video fue compartido en redes sociales este 20 de mayo. Crédito: Google Maps y Redes Sociales

Según el análisis del clip, este pudo haber sido realizado desde otra motocicleta en movimiento.

Hasta el momento no se conoce la fecha exacta de la grabación. Las autoridades no se han pronunciado al respecto.

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