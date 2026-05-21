Ariadna Montiel arremete contra Jorge Romero por el cártel inmobiliario y la soberanía nacional

La funcionaria de Morena denunció la operación del denominado cártel inmobiliario del PAN. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Ariadna Montiel Reyes, presidenta de Morena, acusó este 20 de mayo al dirigente del PAN, Jorge Romero, de encubrir una red de corrupción inmobiliaria durante gestiones anteriores en la Ciudad de México.

Montiel sostuvo públicamente que integrantes de ese partido permitieron la operación del llamado “cártel inmobiliario“, lo que —afirmó— perjudicó a miles de familias. La funcionaria remarcó que en esos años, las alcaldías sí tenían atribuciones en construcción y desarrollo urbano.

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Entre sus señalamientos, destacó que el exalcalde panista, Christian von Roehrich, fue vinculado a proceso por estos ilícitos. Montiel subrayó: “Hoy quieren dar lecciones de legalidad quienes permitieron abusos, construcciones irregulares y enriquecimiento al amparo del poder”.

En ese mismo mensaje en redes sociales, la política de Morena rechazó cualquier llamado a la “intervención extranjera en asuntos internos” y defendió la cooperación internacional solo bajo principios de soberanía.

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Montiel cerró su mensaje calificando de “traidores a la patria” al dirigente panista

Respuesta de Jorge Romero a Claudia Sheinbaum

El panista aseguró que durante su gestión como delegado dela Benito Juárez ya no tenía la demarcación facultad sobre la construcción de viviendas. Crédito: X/@JorgeRoHe

En respuesta previa a acusaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el líder panista Jorge Romero negó responsabilidad de las alcaldías en autorizaciones de obras desde el año 2010, señalando que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México (SEDUVI) centralizó todas las competencias en esa materia y que la administración encabezada por Sheinbaum era la responsable directa.

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Romero sostuvo: “Soberanía es hacer valer la ley” y afirmó que “nadie se está metiendo con nuestra soberanía” ante la extradición solicitada por el gobierno de Estados Unidos por Rubén Rocha Moya y otros políticos.

Claudia Sheinbaum cuestionó la gestión de Jorge Romero de la entonces delegación Benito Juárez, apuntando directamente a la detención de un “director de urbanismo” y la avalancha de construcciones ilegales en ese periodo. Romero contradice este señalamiento y atribuye la competencia operativa al Gobierno de la Ciudad de México.

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El PRI y Morena intensifican acusaciones tras ataque a agentes federales en Matamoros

Ariadna Montiel responsabilizó al PRI y al PAN por el origen de la narcopolítica, aludiendo al caso García Luna y los sexenios anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ariadna Montiel y Alejandro Moreno, dirigente del PRI, protagonizaron una confrontación pública tras un ataque armado contra agentes federales que custodiaban el consulado de Estados Unidos en Matamoros.

Las acusaciones mutuas por proteger a “narcogobiernos” agravaron la tensión política nacional y se presentan en el contexto de recientes demandas opositoras para que Washington intervenga en México ante la influencia del crimen organizado.

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Este 20 de mayo, ambos liderazgos escalaron sus señalamientos a través de redes sociales. Moreno responsabilizó al gobierno de Morena de estar “infectado hasta la médula” por la narcopolítica y exigió enjuiciar a funcionarios presuntamente ligados al crimen organizado, luego de la agresión ocurrida en Tamaulipas.

La reacción de Montiel fue inmediata y directa. En respuesta, la presidenta de Morena acusó al PRI, al PAN y al expresidente Felipe Calderón de haber desarrollado la “narcopolítica” en sexenios anteriores y citó el caso del ex secretario de Seguridad Genaro García Luna, actualmente procesado por narcotráfico y quien encabezó la estrategia de seguridad pública durante el gobierno de Calderón.

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Alejandro Moreno reafirmó su postura señalando que la actual administración lleva casi ocho años en el poder y aún recurre a culpabilizar a los gobiernos anteriores.