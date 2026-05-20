Ariadna Montiel y Alito Moreno se acusan de proteger “narcogobiernos” tras ataque armado en Tamaulipas y tensiones con Estados Unidos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ariadna Montiel, dirigente nacional del partido Morena, y Alejandro Moreno, quien encabeza al PRI, protagonizaron una discusión a través de sus redes sociales, acusándose mutuamente de proteger “narcogobiernos”.

El priísta acusó al gobierno de Morena de estar “infectado hasta la médula” por la narcopolítica y pidió llevar a juicio a funcionarios vinculados con el crimen organizado, tras el ataque armado contra agentes del Servicio de Protección Federal que custodiaban el consulado de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas.

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El dirigente sostuvo que la agresión confirma que el gobierno federal está rebasado y que su tolerancia hacia los cárteles tuvo consecuencias. “Cuando el poder se mezcla con el narco, el Estado se degrada”, escribió.

Frente a ese señalamiento, Montiel respondió en con una descalificación directa al PRI, al PAN y al ex presidente Felipe Calderón. “La narcopolítica la crearon ustedes”, escribió la funcionaria, que también mencionó al ex secretario de Seguridad Genaro García Luna, acusado de narcotráfico quien ejerció durante el sexenio calderonista.

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“Hoy, como el pueblo los derrotó en las urnas y ya no pueden saquear el presupuesto, revelan su verdadero rostro: el entreguismo. Exigen intervención extranjera y están dispuestos a pisotear nuestra soberanía nacional con tal de recuperar sus privilegios”, fueron las declaraciones de la dirigente morenista.

CIUDAD DE MÉXICO, 18MAYO2026.- Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, acompañada de Camila Martínez, secretaria de Comunicación del partido, ofrecieron una conferencia de prensa durante la mañana de este lunes, donde hablaron sobre la marcha realizada en Chihuahua el sábado pasado. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Estas acusaciones responden a las recientes tensiones con Estados Unidos surgidas luego de que se diera a conocer la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua y posteriormente, el gobierno estadounidense acusara de narcotráfico a Rubén Rocha Moya, actual gobernador con licencia de Sinaloa y a otros 9 funcionarios más.

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En ese contexto, la oposición encabezada por el PRI y el PAN han solicitado abiertamente la intervención extranjera de Estados Unidos al acusar un “narcogobierno” de Morena.

Alito Moreno responde y reitera acusación: Morena es un narcogobierno

“Llevan casi ocho años en el poder y todavía tienes el descaro de echarle la culpa al pasado” arremetió el dirigente del PRI contra Ariadna Montiel, defendiéndose de las acusaciones de la morenista. “México está más inseguro, más dividido y más vulnerable que nunca”, aseveró el funcionario.

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El priista afirmó que la administración federal volvió estructural la ineptitud frente al avance del crimen organizado. “Han protegido a políticos señalados, los han escondido en embajadas para evitar que enfrenten la ley y después hablan de moral. Eso no es gobernar, es encubrir”, escribió.

Con esa respuesta, Moreno buscó revertir la acusación de Ariadna Montiel y colocar el foco sobre el desempeño del gobierno de Morena en materia de seguridad. Su argumento central fue que la violencia, el control territorial del crimen y la impunidad ya no pueden explicarse por administraciones anteriores, sino por decisiones del actual grupo en el poder.

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Moreno priista también reiteró que los “narcopolíticos de Morena y sus familiares” están “coludidos hasta la médula” con los cárteles. En ese mismo tramo del mensaje, añadió que mientras el oficialismo lanza descalificaciones contra sus adversarios, trata con indulgencia a los criminales.