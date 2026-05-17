México

PAN presume crecimiento en encuestas y acusa a Morena de pactar con el crimen organizado

Jorge Romero afirma que el PAN triplicó su preferencia electoral en un año, del 7 al 21%, mientras acusa a Morena de vínculos con el crimen organizado

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La dirigencia nacional de Acción Nacional sostiene que recientes estudios internos lo posicionan como la principal fuerza opositora, señalando que las preferencias se han incrementado significativamente, aunque sin mostrar detalles metodológicos en sus afirmaciones.
La dirigencia nacional de Acción Nacional sostiene que recientes estudios internos lo posicionan como la principal fuerza opositora, señalando que las preferencias se han incrementado significativamente, aunque sin mostrar detalles metodológicos en sus afirmaciones.

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, aseguró que distintas mediciones nacionales reflejan una caída en la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum y en las preferencias electorales de Morena, mientras su partido se consolida como la principal fuerza opositora de cara a los comicios de 2027.

PAN asegura haber triplicado su preferencia electoral en un año

De acuerdo con el dirigente panista, encuestas recientes y mediciones internas indican que Acción Nacional pasó del 7 al 21 por ciento de preferencia electoral en aproximadamente doce meses, lo que lo posicionaría como el partido con mayor crecimiento en el país.

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“Somos el partido que más está creciendo en México, y lo estamos haciendo porque la gente ya se dio cuenta que somos la verdadera opción de cambio”, sostuvo Romero Herrera, sin especificar las fuentes concretas de las encuestas citadas.

(X- @AccionNacional)
(X- @AccionNacional)

Acusaciones de vínculos entre Morena y el crimen organizado

El líder del PAN atribuyó el presunto declive del oficialismo a lo que describió como un pacto entre Morena y el crimen organizado, señalamiento que el partido en el poder ha rechazado en reiteradas ocasiones.

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Romero Herrera mencionó como contraste la actuación de la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, a quien acreditó el desmantelamiento de narcotizadores en esa entidad, frente al caso del gobernador sinaloense Rubén Rocha, a quien acusó de encubrimiento —señalamiento que Rocha también ha negado.

“Mientras ellos se alían con el crimen organizado, nosotros lo enfrentamos; la pregunta de fondo es: ¿Quién está del lado del crimen y quién está del lado de las familias mexicanas?”, cuestionó el dirigente.

(X- @AccionNacional)
(X- @AccionNacional)

Críticas a la jornada de Morena en Chihuahua

El panista también criticó las movilizaciones que Morena realizó recientemente en Chihuahua, calificándolas de un “ridículo” político destinado, según él, a desviar la atención de los señalamientos que pesan sobre gobiernos del oficialismo con presuntos vínculos con el crimen organizado.

El escenario rumbo a 2027

Romero Herrera trazó el panorama electoral en los siguientes términos:

  • El PAN se perfila como la principal alternativa frente a Morena
  • El crecimiento del partido, dijo, responde a sus resultados de gobierno en estados donde administra
  • La disputa electoral, a su juicio, se definirá entre Morena y el PAN

“El tiro es Morena contra el PAN. Hoy Acción Nacional representa la alternativa real de cambio frente a un régimen que ha decepcionado a millones de mexicanas y mexicanos”, enfatizó el dirigente.

Cabe señalar que los señalamientos vertidos por Romero Herrera constituyen declaraciones políticas partidistas y no han sido respaldados con evidencia documental pública en este comunicado.

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