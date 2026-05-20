Ricardo Monreal lamenta la salida de Sergio Mayer de Morena: “Me duele en lo personal”

Ricardo Monreal ha sido uno de los principales defensores de Sergio Mayer desde su polémica tras pedir licencia (Foto: Cuartoscuro/Cámara de Diputados)

Sergio Mayer presentó su renuncia irrevocable a Morena el pasado 15 de mayo, solicitando la cancelación inmediata de su afiliación y la eliminación de sus datos personales, en un documento dirigido al Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y el INE.

La salida ocurre tras meses de conflicto interno, marcados por sanciones y cuestionamientos derivados de su participación en el programa televisivo La Casa de los Famosos, hecho que evidenció la tensión entre la imagen pública de los legisladores y los lineamientos partidistas.

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En una caricatura editorial, el actor y diputado Sergio Mayer es retratado sujetando una bandera blanca de Morena que se despliega con su logo "morena, la esperanza de México". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergio Mayer argumentó “diversos motivos de carácter personal” para su separación. Designó al licenciado Oscar Abarca Alarcón como responsable de recibir notificaciones. El actor estableció que su decisión “constituye una declaración de voluntad que surte efectos inmediatos”.

Monreal: espera que Sergio Mayer “recapacite”

Monreal admitió que lamenta la salida de Mayer de Morena | Cámara de Diputados

La opinión pública y los simpatizantes de la 4T reaccionaron positivamente a la renuncia de Sergio Mayer a su cargo como diputado; sin embargo, dentro del partido algunos lamentaron su decisión.

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Tal fue el caso de Ricardo Monreal, quien admitió frente a los medios de comunicación que la renuncia de Mayer no le gusta y que, además, le afecta a nivel personal.

“A mí me duele siempre que una persona renuncia a Morena, me duele en lo personal, no me alegra ni aplaudo, cualquier persona que se va de nuestro movimiento no es correcto ni conveniente. No me alegra y ojalá recapacite”.

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Además, reveló que Mayer ya tenía “varios meses incómodo” y que esperaba que reconsiderara su salida del movimiento.

“Le tengo respeto a Sergio Mayer, no aplaudo que un militante se vaya, no me gusta, pero es una decisión de él y la respeto”, añadió.

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Morena sancionó a Mayer antes de su renuncia, Monreal fue uno de sus defensores

CIUDAD DE MÉXICO, 18MARZO2026.- El diputado Sergio Mayer regresó al Palacio Legislativo de San Lázaro tras ser expulsado del reality show La Casa de los Famosos y solicitar licencia en el pleno. FOTO: GALO CAÑAS/ CUARTOSCURO.COM

El 25 de febrero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició el expediente CNHJ-CM-068/2026 para sancionar a Mayer tras su decisión de solicitar licencia como legislador y participar en el reality show La Casa de los Famosos.

El órgano determinó la “suspensión provisional de sus derechos partidarios”, lo que implicó impedirle participar en asambleas y en procesos internos mientras se resolvía el caso.

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Según el documento de la comisión, la ausencia de Mayer generó “un impacto negativo en la imagen de Morena y provocó confusión sobre la coherencia entre los principios partidarios y las conductas de sus representantes”.

Durante el proceso, la entonces presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, declaró en el programa Macanazo Informativo que el diputado tenía derecho a reincorporarse a la Cámara, aunque reconoció que su regreso al grupo parlamentario estaría condicionado:

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“Él tiene derecho de regresar a ser diputado, pero nosotros también tenemos el derecho, dentro de nuestra organización, de determinar si alguien ha violentado nuestros estatutos”.

Contrario a esa postura, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, defendió a Mayer. Monreal sostuvo que estaba enterado de la licencia dos semanas antes de que fuera pública y descartó señalarlo negativamente:

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“Desde antes sabíamos de su vocación y de su actividad como actor y como integrante del mundo del espectáculo. Yo no tengo ningún comentario negativo. En el trabajo que desarrolló Sergio Mayer en estos meses siempre fue cuidadoso, disciplinado con Morena y apoyó todas las reformas de la presidenta y del grupo”.