Los científicos lo confirman: el taco de frijoles es uno de los alimentos más nutritivos que existen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el escenario de la alimentación mexicana, pocos platillos logran condensar tanta riqueza nutricional y científica como el taco de frijoles. Lejos de ser solo un alimento tradicional, este binomio de tortilla de maíz nixtamalizado y frijoles reúne procesos bioquímicos, técnicas ancestrales y una sinergia que hoy la ciencia reconoce como una de las combinaciones más completas para la salud humana.

Sinergia ancestral: la fórmula maíz + frijol

El taco de frijoles no es una simple suma de ingredientes. Docentes de la Universidad Iberoamericana, como la Dra. Diana Leyva Daniel y el Dr. Fidel Villalobos Castillejo, explican que la combinación de maíz y frijol resuelve desde la práctica el desafío de obtener proteínas completas a partir de fuentes vegetales.

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El maíz aporta carbohidratos, fibra y vitaminas del complejo B, pero es bajo en lisina, un aminoácido esencial.

El frijol, rico en lisina, compensa esa deficiencia. Así, al combinarse, estos alimentos generan una proteína vegetal de alto valor biológico, equiparable a la de la carne, pero sin las grasas saturadas asociadas al consumo animal.

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Un taco de frijoles, acompañado de salsa, verduras o aguacate, es un ejemplo perfecto de cómo la cocina tradicional mexicana ha resuelto, sin laboratorios, los principios de complementariedad nutricional que hoy validan los expertos en salud pública.

El frijol, rico en lisina, complementa al maíz y juntos forman una proteína vegetal de alto valor biológico, similar a la de la carne, pero sin grasas saturadas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tortilla de maíz nixtamalizado: pilar nutricional

Uno de los mitos más dañinos en la dieta moderna es creer que la tortilla es un alimento que se debe evitar.

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Nada más alejado de la realidad científica. El proceso de nixtamalización, que consiste en cocer el maíz con agua y cal, aumenta la disponibilidad de calcio y mejora la absorción de vitamina B3, elemento crucial para prevenir enfermedades carenciales como la pelagra.

Según el Dr. Villalobos, la tortilla no solo aporta energía y fibra; su contenido de calcio la convierte en un sustituto natural de los lácteos, especialmente relevante en poblaciones con intolerancia a la lactosa.

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Además, variantes como la tortilla de maíz azul contienen antocianinas, antioxidantes que protegen contra el envejecimiento celular.

Frijol: preparación adecuada y beneficios para la salud intestinal

El frijol es uno de los pilares de la dieta mexicana por su aporte de proteína (20-28%), fibra, hierro, zinc, magnesio, ácido fólico y antioxidantes.

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Para aprovechar su potencial, la Dra. Leyva recomienda remojar los frijoles varias horas y desechar esa agua antes de cocerlos. Este procedimiento inactiva antinutrientes, mejora la digestibilidad y reduce molestias digestivas como los gases.

Una cocción completa, ya sea en olla tradicional o de presión, termina de liberar nutrientes y facilitar su absorción.

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La nixtamalización del maíz eleva el calcio y facilita la absorción de vitamina B3 en la tortilla, clave para prevenir enfermedades como la pelagra. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo

Guarniciones tradicionales: ingredientes frescos que enriquecen el taco

Acompañar el taco de frijoles con salsa, jitomate, chile, nopal o aguacate no es solo una cuestión de sabor.

Los chiles agregan vitamina C y capsaicina, compuestos antioxidantes. El jitomate aporta licopeno, carotenoide que al cocinarse se hace más biodisponible; el aguacate, por su parte, suministra ácido oleico, una grasa saludable vinculada a la protección cardiovascular.

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El nopal y los quelites suman fibra y diversidad de micronutrientes, contribuyendo a la salud de la microbiota intestinal y al control glucémico.

Esta variedad de ingredientes refuerza la recomendación de observar el plato desde los colores: verdes, rojos, amarillos y azules indican la presencia de diferentes compuestos benéficos.

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¿Por qué el taco de frijoles es tan nutritivo?

La combinación de tortilla de maíz nixtamalizado y frijoles brinda proteínas completas, fibra, calcio, hierro, antioxidantes y vitaminas, todo en una preparación de bajo costo y fácil acceso.

Al sumar ingredientes frescos como salsas, verduras y aguacate, el platillo se transforma en un verdadero “superalimento” que favorece la digestión, ayuda a controlar el colesterol y sostiene la energía a lo largo del día.

Tradición, identidad y salud

La cocina mexicana, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, se distingue por integrar técnicas y saberes ancestrales que hoy la ciencia valida.

La nixtamalización, el remojo y la cocción del frijol, así como la inclusión de ingredientes frescos y coloridos, no solo optimizan la nutrición, sino que también refuerzan la identidad y la memoria colectiva.

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-043 y los lineamientos de salud pública, los platillos que combinan cereales y leguminosas —como el taco de frijoles— son recomendados como base de una alimentación saludable, sostenible y accesible para toda la población.

Agregar salsas, verduras y aguacate convierte el platillo en una opción que favorece la digestión, ayuda a regular el colesterol y aporta energía sostenida. (IBERO)

Implicaciones para el futuro: sostenibilidad y soberanía alimentaria

Más allá de la nutrición individual, el taco de frijoles representa una respuesta concreta a los retos globales de sostenibilidad y acceso a alimentos.

Su bajo requerimiento de insumos, su eficiencia proteica y su adaptabilidad a distintos contextos lo convierten en un modelo para enfrentar la transición alimentaria y las crisis de salud derivadas del consumo excesivo de ultraprocesados.

El taco de frijoles es mucho más que una comida cotidiana: es la expresión de una tradición que une identidad, ciencia y salud, y que ofrece respuestas tanto a nivel clínico como social para los desafíos alimentarios actuales y futuros.