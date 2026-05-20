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Daniel Quintero Huitrón, la historia del jugador profesional que ahora será el árbitro de la final entre Cruz Azul y Pumas

La final entre Cruz Azul y Pumas tendrá como árbitro central a Quintero Huitrón, quien dejó las canchas como futbolista profesional para convertirse en juez del partido más importante del torneo

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Huitrón será el encargado de impartir justicia en la Final de vuelta de la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez
Huitrón será el encargado de impartir justicia en la Final de vuelta de la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

El próximo domingo 24 de mayo, la historia de la Liga MX sumará un nuevo capítulo cuando Daniel Quintero Huitrón salte al césped del Estadio Olímpico Universitario como árbitro central de la final entre Cruz Azul y Pumas.

Su designación representa un momento crucial en el punto más alto e inimaginable de una trayectoria como silbante, marcada por el profesionalismo como futbolista a la dirección arbitral en el máximo circuito del fútbol mexicano.

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De las canchas al silbato profesional

Originario de Guadalajara, Daniel Quintero Huitrón inició su camino en el fútbol profesional en las filas de los Tecos UDG, donde defendió la camiseta del equipo Sub-20 en 2009.

Progresó por las distintas categorías del club hasta debutar en el primer equipo, acumulando minutos en la primera división.

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El silbante tuvo una breve etapa como jugador en la UDG. (redes sociales)
El silbante tuvo una breve etapa como jugador en la UDG. (redes sociales)

En 2013, su carrera continuó con los Linces de Tlaxcala, donde permaneció un año antes de quedar sin equipo durante seis meses.

Posteriormente, se incorporó a los Pioneros de Cancún, donde jugó hasta 2015, año en que decidió retirarse como futbolista.

La transición al arbitraje llegó tras ese retiro, cuando Quintero optó por prepararse en la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol.

Desde entonces, ha dirigido encuentros en diversas categorías profesionales y de desarrollo en el fútbol mexicano.

Su experiencia como jugador le aportó una perspectiva integral del juego, habilidad que trasladó a su labor como silbante en torneos nacionales y competencias avaladas por la FMF.

En el plano internacional, participó en la Liga de Campeones de la Concacaf, la Nations League y la Leagues Cup. En 2021, debutó en la Liga MX durante el partido entre Querétaro y León, sumando cuatro torneos en el máximo circuito.

Este año, su desempeño fue reconocido con el gafete FIFA como árbitro central.

Será su segunda final en Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez
Será su segunda final en Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

Designación inesperada para la final del Clausura 2026

La Comisión de Arbitraje sorprendió al anunciar a Daniel Quintero Huitrón como árbitro central para el partido de vuelta de la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul.

La designación dejó fuera a los silbantes mundialistas César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García, quienes no fueron considerados pese a que aún no deben iniciar su concentración para la Copa del Mundo.

Para la ida, el árbitro designado fue Ismael Rosario López, mientras que para la vuelta, Quintero llevará las acciones con Guillermo Pacheco Larios en el VAR.

La decisión generó sorpresa en el medio futbolístico debido a que Ramos y García habían sido reconocidos como los mejores árbitros del torneo.

El cuerpo arbitral de la final de vuelta incluye a Michel Ricardo Espinoza Ávalos y Michel Alejandro Morales Morales como asistentes, Vicente Jassiel Reynoso Arce como cuarto árbitro, Karen Janett Díaz Medina en la función de quinto árbitro, y un equipo de VAR encabezado por Guillermo Pacheco Larios.

Con 36 años, Daniel Quintero Huitrón consolida así una trayectoria marcada por la versatilidad y la adaptación, pasando de futbolista profesional al arbitraje internacional.

Su historia se convierte en un ejemplo de reinvención dentro del fútbol mexicano, y su presencia en la final entre Cruz Azul y Pumas será observada tanto por su perfil único como por la relevancia del encuentro.

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