Paola Suárez de “Las Perdidas” revela su estado de salud tras aparatoso choque de automóvil

La influencer fue golpeada por su novio Credito:IG@paolitasuarez28

El accidente vial en el que se vio involucrada Paola Suárez, reconocida creadora de contenido y parte del grupo Las Perdidas, generó inquietud entre sus seguidores tras difundirse la noticia la noche del 19 de mayo en León.

El siniestro ocurrió en el bulevar Cañaveral, a la altura de la colonia Viñedos del Refugio, cuando la camioneta de la influencer colisionó con un camión de refrescos.

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A pesar de la alarma inicial, la propia Paola Suárez utilizó sus redes sociales para confirmar que su estado de salud es estable. “Hola, comadres. Sólo para avisarles que estoy bien. Voy saliendo del hospital”, escribió la influencer en una publicación.

Quienes se preguntan qué ocurrió con la joven, deben saber que tras el impacto, el vehículo en el que viajaba resultó dañado principalmente en la parte frontal derecha.

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Paola Suárez fue atendida por personal médico y posteriormente hospitalizada, aunque ya ha sido dada de alta y se encuentra fuera de peligro. En el lugar del accidente, la Policía Vial y los cuerpos de emergencia resguardaron la zona y acompañaron a la creadora de contenido durante el procedimiento.

Actualización y mensaje a sus seguidores

Paola saltó a la fama digital en 2017 como parte de "Las Perdidas" (Foto: Instagram)

En su mensaje, Paola Suárez adelantó que la noche del miércoles 20 de mayo realizará una transmisión en vivo para explicar con detalle lo sucedido y brindar tranquilidad a quienes han estado pendientes de su recuperación.

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La influencer aprovechó la oportunidad para agradecer las muestras de apoyo recibidas tanto de amigos como de seguidores, quienes han manifestado su preocupación y solidaridad tras el accidente.

La rápida reacción de los equipos de emergencia y la comunicación directa de la joven han permitido que la situación se esclarezca. Por el momento, Paola Suárez se mantiene estable y en contacto con su comunidad digital, enfocada en recuperarse y aclarar los detalles del incidente vial.

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Lo que se sabe sobre el accidente de Paola, en pocas palabras

Paola Suárez junto a Wendy Guevara (Foto: RS)

Paola Suárez, creadora de contenido y parte de Las Perdidas, se vio involucrada en un accidente vial la noche del 19 de mayo en León.

El percance ocurrió en el bulevar Cañaveral, colonia Viñedos del Refugio, cuando la camioneta de la influencer chocó con un camión de refrescos.

El vehículo de Paola resultó dañado, principalmente en la parte frontal derecha.

Personal médico atendió a Paola en el lugar y fue hospitalizada; ya fue dada de alta y se encuentra fuera de peligro.

Paola utilizó sus redes sociales para informar que su estado de salud es estable y tranquilizar a sus seguidores.

La Policía Vial y equipos de emergencia resguardaron la zona y acompañaron a la influencer durante el procedimiento.

Paola anunció que la noche del 20 de mayo realizará una transmisión en vivo para explicar lo sucedido.

Agradeció el apoyo y preocupación de sus amigos y seguidores.

La rápida atención de los servicios de emergencia y la comunicación directa de Paola permitieron aclarar la situación.

Actualmente, Paola Suárez permanece estable, enfocada en su recuperación y en mantener informada a su comunidad digital.