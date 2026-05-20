México

Las 5 planta ideales si tu departamento es pequeño y tienes poco tiempo para cuidarlas

En la rutina acelerada de la ciudad, existen especies que dan vida a tu espacio y apenas requieren tiempo de cuidados diarios

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Maceta de cerámica con una suculenta verde en primer plano sobre una mesa de madera. Al fondo, una ventana grande con cortinas y jardín exterior, iluminada por el sol.
Una selección especial de especies versátiles hace posible mejorar el ambiente con pocos minutos y casi ningún mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Ciudad de México y otras urbes del país, los departamentos pequeños y el ritmo acelerado de la vida cotidiana suelen dejar poco espacio y tiempo para cuidar plantas.

Sin embargo, existen especies que se adaptan bien a interiores reducidos y requieren cuidados mínimos.

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Estas plantas ofrecen una opción sencilla para quienes buscan mejorar el ambiente de su hogar sin invertir demasiado esfuerzo ni tiempo en mantenimiento.

Una mujer sentada en un sofá blanco acaricia a un perro golden retriever. Un gato atigrado duerme en su regazo. La sala tiene plantas, una mesa y estanterías con libros.
Una mujer acaricia a su golden retriever mientras su gato tabby descansa en su brazo, rodeados de plantas y libros en un acogedor salón que irradia paz y afecto familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 5 planta ideales para principiantes y personas ocupadas

Que el espacio y el tiempo no sean impedimento para ser el señor o señora de las plantas. Aquí tienes cinco plantas ideales para departamentos pequeños y con poco mantenimiento, junto con los cuidados básicos para cada una:

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1. Sansevieria (Lengua de suegra)

Es una planta originaria de África occidental, muy resistente y fácil de cuidar. Sus hojas son largas, rígidas y puntiagudas, con bordes verdes y un centro de color más claro o amarillento. Es popular porque tolera poca luz y largos periodos sin riego. Se conoce también como “espada de San Jorge”.

Cuidados:

  • Luz: Tolera poca luz, aunque prefiere luz indirecta.
  • Riego: Cada 2 a 3 semanas. Deja secar el sustrato entre riegos.
  • Mantenimiento: Limpia ocasionalmente las hojas con un paño húmedo.
Una planta de lengua de suegra en una maceta de terracota sobre una mesa de madera, junto a un sofá blanco con cojines coloridos en una sala de estar iluminada.
Planta de lengua de suegra (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Zamioculca (ZZ plant)

Es una planta de hojas gruesas, verdes y brillantes, originaria de África oriental. Tolera poca luz y riego escaso, por lo que es ideal para interiores y para personas que no pueden dedicar mucho tiempo al cuidado de plantas.

Cuidados:

  • Luz: Prefiere luz indirecta, pero sobrevive en lugares con poca luz.
  • Riego: Cada 2 a 3 semanas. Tolera bien la sequía.
  • Mantenimiento: Evita el exceso de agua; puede sobrevivir con muy pocos cuidados.
Una planta Zamioculcas zamiifolia en una maceta azul claro sobre un estante de madera rústica, junto a una ventana con cortinas claras y libros.
Zamioculcas zamiifolia (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Potos (Epipremnum aureum)

Es una planta trepadora con hojas en forma de corazón, de color verde y, a veces, con manchas amarillas o blancas. Es común en interiores por su crecimiento rápido y su capacidad de sobrevivir con poca luz. Puede crecer en macetas colgantes o enredarse en soportes.

Cuidados:

  • Luz: Luz indirecta, aunque también crece con poca luz.
  • Riego: Cuando el sustrato esté seco (aprox. una vez por semana).
  • Mantenimiento: Puedes podar las puntas para que no crezca demasiado largo.
Imagen de Epipremnum aureum. Otras opciones: planta de interior, photos, purificación de aire, cuidados sencillos, enredadera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Epipremnum aureum (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Cactus

Los cactus son plantas originarias de América, reconocidas por sus tallos carnosos y espinas en lugar de hojas. Almacenan agua y sobreviven en ambientes secos y soleados. Existen muchas especies, desde pequeñas hasta grandes, y se adaptan bien a interiores.

Cuidados:

  • Luz: Mucha luz natural, ideal en ventanas soleadas.
  • Riego: Cada 2 a 3 semanas, solo cuando la tierra esté completamente seca.
  • Mantenimiento: No necesita fertilización frecuente ni trasplantes constantes.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Suculentas

El término “suculenta” abarca muchas especies de plantas que almacenan agua en sus hojas, tallos o raíces. Son pequeñas, de formas y colores variados, y requieren poca agua. Son ideales para espacios reducidos y para quienes buscan plantas de bajo mantenimiento.

Cuidados:

  • Luz: Mucha luz, preferentemente cerca de una ventana.
  • Riego: Cada 2 a 3 semanas. Deja secar el sustrato completamente antes de volver a regar.
  • Mantenimiento: Evita el exceso de humedad y el agua estancada.
Primer plano de un arreglo de suculentas en una maceta de cerámica con diseño, musgo, piedras pulidas y una casita en miniatura sobre madera clara bajo luz solar.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Así que ya lo sabes, si tu sueño es tener algunas plantas pero no tienes mucho tiempo para su cuidado, estas son ideales para ti.

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