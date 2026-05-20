Las 5 planta ideales si tu departamento es pequeño y tienes poco tiempo para cuidarlas

Una selección especial de especies versátiles hace posible mejorar el ambiente con pocos minutos y casi ningún mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Ciudad de México y otras urbes del país, los departamentos pequeños y el ritmo acelerado de la vida cotidiana suelen dejar poco espacio y tiempo para cuidar plantas.

Sin embargo, existen especies que se adaptan bien a interiores reducidos y requieren cuidados mínimos.

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Estas plantas ofrecen una opción sencilla para quienes buscan mejorar el ambiente de su hogar sin invertir demasiado esfuerzo ni tiempo en mantenimiento.

Una mujer acaricia a su golden retriever mientras su gato tabby descansa en su brazo, rodeados de plantas y libros en un acogedor salón que irradia paz y afecto familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 5 planta ideales para principiantes y personas ocupadas

Que el espacio y el tiempo no sean impedimento para ser el señor o señora de las plantas. Aquí tienes cinco plantas ideales para departamentos pequeños y con poco mantenimiento, junto con los cuidados básicos para cada una:

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1. Sansevieria (Lengua de suegra)

Es una planta originaria de África occidental, muy resistente y fácil de cuidar. Sus hojas son largas, rígidas y puntiagudas, con bordes verdes y un centro de color más claro o amarillento. Es popular porque tolera poca luz y largos periodos sin riego. Se conoce también como “espada de San Jorge”.

Cuidados:

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Luz: Tolera poca luz, aunque prefiere luz indirecta.

Riego: Cada 2 a 3 semanas. Deja secar el sustrato entre riegos.

Mantenimiento: Limpia ocasionalmente las hojas con un paño húmedo.

Planta de lengua de suegra (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Zamioculca (ZZ plant)

Es una planta de hojas gruesas, verdes y brillantes, originaria de África oriental. Tolera poca luz y riego escaso, por lo que es ideal para interiores y para personas que no pueden dedicar mucho tiempo al cuidado de plantas.

Cuidados:

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Luz: Prefiere luz indirecta, pero sobrevive en lugares con poca luz.

Riego: Cada 2 a 3 semanas. Tolera bien la sequía.

Mantenimiento: Evita el exceso de agua; puede sobrevivir con muy pocos cuidados.

Zamioculcas zamiifolia (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Potos (Epipremnum aureum)

Es una planta trepadora con hojas en forma de corazón, de color verde y, a veces, con manchas amarillas o blancas. Es común en interiores por su crecimiento rápido y su capacidad de sobrevivir con poca luz. Puede crecer en macetas colgantes o enredarse en soportes.

Cuidados:

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Luz: Luz indirecta, aunque también crece con poca luz.

Riego: Cuando el sustrato esté seco (aprox. una vez por semana).

Mantenimiento: Puedes podar las puntas para que no crezca demasiado largo.

Epipremnum aureum (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Cactus

Los cactus son plantas originarias de América, reconocidas por sus tallos carnosos y espinas en lugar de hojas. Almacenan agua y sobreviven en ambientes secos y soleados. Existen muchas especies, desde pequeñas hasta grandes, y se adaptan bien a interiores.

Cuidados:

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Luz: Mucha luz natural, ideal en ventanas soleadas.

Riego: Cada 2 a 3 semanas, solo cuando la tierra esté completamente seca.

Mantenimiento: No necesita fertilización frecuente ni trasplantes constantes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Suculentas

El término “suculenta” abarca muchas especies de plantas que almacenan agua en sus hojas, tallos o raíces. Son pequeñas, de formas y colores variados, y requieren poca agua. Son ideales para espacios reducidos y para quienes buscan plantas de bajo mantenimiento.

Cuidados:

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Luz: Mucha luz, preferentemente cerca de una ventana.

Riego: Cada 2 a 3 semanas. Deja secar el sustrato completamente antes de volver a regar.

Mantenimiento: Evita el exceso de humedad y el agua estancada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Así que ya lo sabes, si tu sueño es tener algunas plantas pero no tienes mucho tiempo para su cuidado, estas son ideales para ti.