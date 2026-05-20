Los Askis llegan en Día de Muertos a la Arena CDMX: precios para el grupo de cumbia andina

Los Askis celebran 31 años de cumbia andina en la Arena CDMX con un concierto especial que reúne nostalgia y experimentación musical

Los Askis anuncian su regreso a la Arena CDMX el próximo 1 de noviembre para celebrar 31 años de trayectoria con un concierto especial que buscará reafirmar su estatus como referentes de la cumbia andina mexicana y estrechar su vínculo con seguidores de distintas generaciones.

El grupo contempla una producción que abarcará desde la nostalgia de sus éxitos más reconocidos hasta una exploración de sonidos y arreglos adaptados al recinto, integrando el repertorio que ha marcado su presencia en la escena nacional y latinoamericana.

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Los boletos para la presentación se encuentran a la venta a través de Superboletos y en las taquillas de la Arena CDMX, en un evento programado para iniciar a las 19:00 horas.

Los Askis han llevado su propuesta de cumbia andina más allá de México, consolidando una base de seguidores en países como Estados Unidos, Colombia y Perú.

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El rango de precios para el concierto del 31 aniversario de Los Askis en la Arena CDMX, disponible a través de Superboletos, va desde hasta $314 pesos hasta $2,008 pesos (cargos por servicio ya incluidos).

La agrupación mexicana Los Askis confirma el regreso a la Arena CDMX el 1 de noviembre para un espectáculo de aniversario lleno de sorpresas (Los Askis)

Los Askis fusionan cumbia, folklore y tradición mexicana desde hace más de 30 años

Entre sus temas más conocidos destacan “Vienes y te vas”, “Amor regresa” y “Te daré una rosa”, piezas que mantienen vigencia en el repertorio del grupo y que la noche del concierto volverán a escucharse en un escenario de gran formato.

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Desde su formación en 1994, Los Askis han desarrollado un estilo propio que une los ritmos tropicales y andinos con géneros mexicanos tradicionales como el huapango y el son, incorporando además instrumentos como la quena, la zampoña y el charango.

El nombre “Askis” significa “amigo” en otomí. La agrupación surge en la capital del país y pronto se distingue por presentar la cumbia mexicana en centros culturales y foros comunitarios, antes de dar el salto a escenarios internacionales.

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La fusión con vestimenta característica —ponchos con motivos aztecas— refuerza un mensaje de identidad cultural que ha acompañado todos sus espectáculos.

El repertorio de Los Askis incluirá éxitos como 'Vienes y te vas', 'Amor regresa' y 'Te daré una rosa', tres décadas después de su formación (Los Askis)

El fundador y principal compositor del grupo es José Cortés, quien también funge como voz principal y ejecutante de los instrumentos andinos. Bajo su liderazgo, Los Askis han lanzado material propio, se mantienen activos en giras por distintas ciudades del país y de América Latina, y han defendido una propuesta musical con tintes de experimentación prehispánica y tropical.

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Celebración especial y posibles sorpresas para sus seguidores

Para la presentación en la Arena CDMX, Los Askis preparan un recorrido por distintas etapas de su historial. La producción considera un despliegue técnico en iluminación y sonido adaptado al formato del recinto para potenciar la experiencia del público, mientras la agrupación busca mantener la cercanía y la esencia que los caracteriza.

Los Askis fusionan cumbia andina, folklore mexicano y experimentación prehispánica, resaltando su identidad cultural a través de vestimenta y sonidos (Fotografía: Milton Martínez / Secretaría de Cultura CDMX)

Aunque hasta ahora no se han confirmado invitados especiales, en el entorno del grupo se especula que podrían incluir sorpresas como parte del espectáculo para “combinar memoria, presente y proyección futura”, según trascendidos recogidos en sus redes y círculo cercano.

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