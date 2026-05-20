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El futuro de Efraín Juárez estaría fuera de Pumas; revelan posibles ofertas de Europa

El técnico mexicano colocó a los universitarios en la final de la Liga MX tras seis años de ausencia

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Juárez, artífice del resurgimiento de los auriazules y líder del Clausura 2026 con 36 puntos, estaría contemplando ofertas desde Europa. REUTERS/Eloisa Sanchez
Juárez, artífice del resurgimiento de los auriazules y líder del Clausura 2026 con 36 puntos, estaría contemplando ofertas desde Europa. REUTERS/Eloisa Sanchez

La gran final del Clausura 2026 está cada vez más cerca y podría conllevar no sólo un título histórico para Pumas, sino también el cierre del ciclo con Efraín Juárez al frente.

El técnico mexicano ha devuelto protagonismo al club tras varios años marcados por las transiciones, pero su contrato vigente hasta diciembre y las ofertas que le estarían llegando desde Europa ponen en duda su continuidad.

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La final ante Cruz Azul podría marcar el adiós de Juárez, que aspira a dirigir en ligas europeas. REUTERS/Eloisa Sanchez
La final ante Cruz Azul podría marcar el adiós de Juárez, que aspira a dirigir en ligas europeas. REUTERS/Eloisa Sanchez

El propio Juárez ha reconocido en el pasado que su gran objetivo profesional es dirigir en el Viejo Continente. Ahora, con el respaldo de resultados y el posible interés de clubes europeos, la probabilidad de que se despida de Pumas tras la final podría materializarse.

Balance de Efraín Juárez como DT en Pumas

El paso de Juárez por Pumas ha sido breve pero plenamente transformador para la afición:

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  • Resultados inmediatos: líder general en el Clausura 2026 con 36 puntos y llevó a los universitarios a una final, logro que no se conseguía desde 2020.
  • Estilo: intensidad y una profunda conexión con la afición.
  • Cantera: debut de jóvenes y consolidación de talento Sub-23.
  • Impulso al talento: bajo su dirección, jugadores que ya no figuraban como titulares en sus equipos como Jordan Carrillo, Uriel Antuna y Alan Medina retomaron protagonismo.
Efraín Juárez consolidó la identidad futbolística de Pumas al impulsar jóvenes talentos y recuperar jugadores como Jordan Carrillo y Uriel Antuna. REUTERS/Henry Romero
Efraín Juárez consolidó la identidad futbolística de Pumas al impulsar jóvenes talentos y recuperar jugadores como Jordan Carrillo y Uriel Antuna. REUTERS/Henry Romero

En este sentido, Juárez no sólo devolvió competitividad al club, sino también identidad futbolística, lo que explica por qué su nombre estaría generando interés fuera de México.

Interés europeo confirmado

El periodista especializado Fabrizio Domínguez adelantó que existen equipos europeos interesados en Juárez. Entre los más mencionados aparecen:

  • España: vínculos con el grupo propietario del Girona podrían abrirle puertas.
  • Bélgica: experiencia previa en Standard de Liège y Brujas lo colocarían como un candidato natural.
  • Celtic FC: en Escocia habría sido considerado entre los perfiles para dirigir al club.
  • Ligas formativas: Juárez ha expresado interés en Países Bajos, Noruega o Dinamarca.
Su destacado paso como jugador en elm Celtic lo posicionaría como el candidato perfecto en el banquillo escocés. (Especial)
Su destacado paso como jugador en elm Celtic lo posicionaría como el candidato perfecto en el banquillo escocés. (Especial)

Así, el interés europeo no sería un rumor aislado, ya que existe un deseo personal que podría concretarse este verano.

Condiciones de salida y futuro inmediato

Según el reporte, la continuidad de Juárez dependería de varios factores:

  • Contrato vigente: aún restan seis meses con Pumas.
  • Oferta atractiva: sólo se iría si llega una propuesta que convenga al club y al técnico.
  • Decisión conjunta: la directiva no querría truncar sus aspiraciones, pero buscará mantenerlo.
  • Final Clausura 2026: un título podría acelerar su salida y elevar su valor en el mercado.
La afición universitaria resalta el impacto inmediato de Juárez, quien convirtió a Pumas en finalista por primera vez desde 2020. REUTERS/Eloisa Sanchez
La afición universitaria resalta el impacto inmediato de Juárez, quien convirtió a Pumas en finalista por primera vez desde 2020. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, el destino de Efraín Juárez parece inclinarse hacia Europa. Su contrato con Pumas aún no finaliza, pero las ofertas y su deseo personal podrían adelantar la despedida.

Para la afición universitaria, la final contra Cruz Azul podría ser doblemente histórica: celebrar un campeonato y, al mismo tiempo, despedirse del técnico que devolvió identidad y protagonismo al club.

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