México

Adiós a los mitos: la tortilla de maíz mexicana es uno de los alimentos más saludables que existen

El maíz nixtamalizado ofrece nutrientes y sabor a los platillos nacionales

Guardar
Montón de tortillas de maíz apiladas, listas para acompañar platillos típicos en la cocina mexicana. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un kilo de tortillas de maíz recién hechas, alimento esencial en la gastronomía mexicana y base de muchas recetas. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tortilla de maíz mexicana ocupa un lugar central en la gastronomía nacional y suele estar rodeada de mitos sobre su valor nutricional. Durante años, se ha dicho que su consumo podría contribuir al aumento de peso o que no aporta suficientes nutrientes. Sin embargo, la evidencia muestra que la tortilla de maíz es uno de los alimentos más completos y saludables por su origen, proceso de elaboración y perfil nutricional.

Hecha a base de maíz nixtamalizado, la tortilla es fuente de energía, proteínas vegetales, fibra y minerales. Al formar parte diaria de la dieta mexicana, aporta beneficios que van más allá de la saciedad y el sabor. Su consumo, dentro de una dieta equilibrada, puede apoyar la salud digestiva, el control de peso y el aporte de micronutrientes esenciales.

Fuente de energía y proteínas vegetales

  • La tortilla de maíz aporta carbohidratos complejos que liberan energía de manera sostenida durante el día.
  • Contiene proteínas vegetales que ayudan al desarrollo y mantenimiento de músculos y tejidos.
  • Es baja en grasas y no contiene colesterol, lo que la hace adecuada para diversas dietas.

Rica en fibra, calcio y otros minerales

Crédito: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Crédito: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
  • El proceso de nixtamalización incrementa la disponibilidad de calcio, vital para huesos y dientes fuertes.
  • La fibra presente en la tortilla favorece la digestión y ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre.
  • También es fuente de magnesio, potasio y fósforo, minerales importantes para el funcionamiento muscular y nervioso.

Aliada en el control de peso y la salud digestiva

  • La tortilla es baja en calorías cuando se consume en porciones adecuadas y con guarniciones saludables.
  • Su contenido de fibra genera saciedad, lo que contribuye a evitar excesos en la alimentación.
  • Al ser libre de gluten, es una alternativa apta para personas con intolerancia a esta proteína.

Integrar la tortilla de maíz en la dieta diaria no solo mantiene viva una tradición, sino que ofrece ventajas nutricionales que ayudan al bienestar general. Su perfil balanceado y la riqueza de micronutrientes la consolidan como una de las mejores opciones en la alimentación mexicana.

Temas Relacionados

TortillasMaízGastronomía Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

América vs Cruz Azul EN VIVO: Las Águilas ya lo ganan 1-0 con gol del “Pato” Salas

Sigue el minuto a minuto del América vs Cruz Azul de la jornada 14 del Clausura 2026 en el regreso del Coloso de Santa Úrsula a la Liga MX

América vs Cruz Azul EN VIVO: Las Águilas ya lo ganan 1-0 con gol del “Pato” Salas

Manifestantes en San José Chiapa piden la renuncia del gobernador de Puebla durante visita de Sheinbaum

La protesta durante el evento denuncia la inconformidad ante una potencial planta recicladora en la comunidad

Manifestantes en San José Chiapa piden la renuncia del gobernador de Puebla durante visita de Sheinbaum

Detienen a tres presuntos sicarios con más de mil dosis de metanfetamina en Tijuana

Los sujetos fueron identificados bajo los alias de “El Negro”, “El Pollo” y “El Cocho”

Detienen a tres presuntos sicarios con más de mil dosis de metanfetamina en Tijuana

Clima en Monterrey: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Monterrey: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Clima en Acapulco de Juárez: el pronóstico para este 12 de abril

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Acapulco de Juárez: el pronóstico para este 12 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres presuntos sicarios con más de mil dosis de metanfetamina en Tijuana

Detienen a tres presuntos sicarios con más de mil dosis de metanfetamina en Tijuana

Marina y personal de Pemex inhabilitan toma clandestina ubicada en Matías Tomero, Oaxaca

Reportan detención de “El Mike”, operador de “Los Rusos” del Cártel de Sinaloa en Mexicali

Desmantelan a “Los Ingobernables”, banda dedicada al narcomenudeo y robo en Puebla

Colectivo de buscadores revelan que la cantidad de restos óseos encontrados en Rancho Izaguirre es mayor a la del año pasado

ENTRETENIMIENTO

Director del video “Un vals” deslinda a Christian Nodal del supuesto parecido de la modelo con Ángela Aguilar y Cazzu

Director del video “Un vals” deslinda a Christian Nodal del supuesto parecido de la modelo con Ángela Aguilar y Cazzu

Este es el setlist que Bruno Mars traerá a México con su Romantic Tour en el Estadio GNP Seguros

Danna Paola y Belinda publican icónico video juntas y los fans teorizan colaboración sin Kenia Os

“Más perreo, menos odio”: así fue la noche de reguetón de Cachirula y LOOJAN en Coachella 2026

Emiliano Aguilar explota contra Christian Nodal tras el estreno de “Vals”, su más reciente sencillo

DEPORTES

América vs Cruz Azul EN VIVO: Águilas y cementeros se enfrentan en el Clásico Joven en su regreso al Estadio Ciudad de México

América vs Cruz Azul EN VIVO: Águilas y cementeros se enfrentan en el Clásico Joven en su regreso al Estadio Ciudad de México

Adrian Marcelo comparte nuevas imágenes de su entrevista con Matias Almeyda

Tigres vence de manera contundente a Chivas que venía de líder y apunta a la liguilla

Niegan libertad bajo fianza a Omar ‘N’, exgoleador de Chivas, tras el delito de abuso sexual

‘Hormiga’ González es comparado con Ronaldo Nazario por histórico de la Selección Mexicana