Adiós a los mitos: la tortilla de maíz mexicana es uno de los alimentos más saludables que existen

Un kilo de tortillas de maíz recién hechas, alimento esencial en la gastronomía mexicana y base de muchas recetas. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tortilla de maíz mexicana ocupa un lugar central en la gastronomía nacional y suele estar rodeada de mitos sobre su valor nutricional. Durante años, se ha dicho que su consumo podría contribuir al aumento de peso o que no aporta suficientes nutrientes. Sin embargo, la evidencia muestra que la tortilla de maíz es uno de los alimentos más completos y saludables por su origen, proceso de elaboración y perfil nutricional.

Hecha a base de maíz nixtamalizado, la tortilla es fuente de energía, proteínas vegetales, fibra y minerales. Al formar parte diaria de la dieta mexicana, aporta beneficios que van más allá de la saciedad y el sabor. Su consumo, dentro de una dieta equilibrada, puede apoyar la salud digestiva, el control de peso y el aporte de micronutrientes esenciales.

Fuente de energía y proteínas vegetales

La tortilla de maíz aporta carbohidratos complejos que liberan energía de manera sostenida durante el día.

Contiene proteínas vegetales que ayudan al desarrollo y mantenimiento de músculos y tejidos.

Es baja en grasas y no contiene colesterol, lo que la hace adecuada para diversas dietas.

Rica en fibra, calcio y otros minerales

Crédito: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

El proceso de nixtamalización incrementa la disponibilidad de calcio, vital para huesos y dientes fuertes.

La fibra presente en la tortilla favorece la digestión y ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre.

También es fuente de magnesio, potasio y fósforo, minerales importantes para el funcionamiento muscular y nervioso.

Aliada en el control de peso y la salud digestiva

La tortilla es baja en calorías cuando se consume en porciones adecuadas y con guarniciones saludables.

Su contenido de fibra genera saciedad, lo que contribuye a evitar excesos en la alimentación.

Al ser libre de gluten, es una alternativa apta para personas con intolerancia a esta proteína.

Integrar la tortilla de maíz en la dieta diaria no solo mantiene viva una tradición, sino que ofrece ventajas nutricionales que ayudan al bienestar general. Su perfil balanceado y la riqueza de micronutrientes la consolidan como una de las mejores opciones en la alimentación mexicana.