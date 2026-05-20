Quién es la mente detrás de la red de lavado de dinero con criptomonedas de Los Chapitos sancionada por EEUU

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El líder de una de las redes de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, vinculado con la facción de Los Chapitos, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos este miércoles.

Las operaciones del mexicano se centran en el estado de Sinaloa, pero los tentáculos de su red criminal llegan hasta Estados Unidos a través de la transferencia de criptomonedas para blanquear las ganancias del narcotráfico.

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Este método lo adquirió de su antecesor, Mario Alberto Jiménez Castro, alias “El Kastro”, quien fue asesinado a balazos en febrero de 2025 en el Estado de México.

Armando de Jesús Ojeda: la mente detrás de las criptomonedas

Las autoridades estadounidenses identificaron a Armando de Jesús Ojeda como el responsable de liderar una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y la venta ilícita de fentanilo a nombre del Cártel de Sinaloa.

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Sus operaciones se basan en coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, producto de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas, para luego facilitar su conversión en criptomonedas antes de transferir los fondos al cártel en México.

Foto: Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro —sancionado previamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 26 de septiembre de 2023 por emplear criptomonedas y transferencias bancarias para transferir ganancias del fentanilo— Ojeda Avilés asumió el rol de principal lavador de dinero para Los Chapitos.

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Además de las operaciones financieras, Ojeda Avilés es señalado por supervisar directamente los envíos de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Su red está integrada tanto por proveedores de drogas con base en México como por mensajeros establecidos en territorio estadounidense para la recolección del dinero.

La red que opera también implica a un empresario

La red criminal liderada por el mexicano está compuesta por proveedores de drogas con base en México, así como por mensajeros en Estados Unidos que realizan la recolección del dinero.

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Cinco personas más, entre los que se encuentra un empresario, también fueron sancionados al ser identificados como parte de la estructura de lavado de dinero para el cártel.

Se trata de Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como estrecho colaborador de Armando de Jesús y principal intermediario financiero de la red de narcotráfico y lavado de dinero. Sus operaciones se basan en gestionar las transferencias masivas de ganancias a través de direcciones de criptomonedas.

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Foto: Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Rodrigo Alarcón Palomares también fue identificado como socio de Armando de Jesús Ojeda luego de haber facilitado retiros de dinero en Estados Unidos en nombre de la red.

Este hombre fue acusado en abril de 2024 en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado por tres cargos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante criptomonedas. Asimismo, se le involucra con la venta de drogas en ese país.

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Alarcón fue detenido en octubre de 2023 en México, cuando las autoridades lo hallaron con armas y municiones.

Alfredo Orozco Romero, identificado como empresario y asesor de seguridad de Ojeda, fue señalado por ser el responsable de cobrar deudas por envíos de cocaína. En México controla una empresa de seguridad denominada Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV y un restaurante en Chihuahua a través de tres de sus familiares que actúan como sus testaferros de confianza.

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Ante sus operaciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también sancionó a los tres familiares del empresario: Alfredo Orozco Romero, Liliana Orozco Romero y Amalia Margarita Romero Moreno.

Estas sanciones también identificaron una segunda red dedicada al tráfico de drogas desde Sinaloa a los Estados Unidos, la cual es encabezada por Jesús González Peñuelas, por quien la DEA ofrece 5 millones de dólares.

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